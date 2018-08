-Desperté en media hora. Les pregunté si me podía ir a mi casa. Me dijeron que no, que se complicó. Que estaba todo hecho y no había más nada que hacer, que me iba a quedar a dormir. Me dieron de comer milanesas con papas fritas. Después de comer empecé con un dolor muy fuerte en la vagina. Ahí me duermen otra vez. Y la chica paraguaya empezó a decir "la vamos a tirar, la vamos a tirar", les dije que no, que no iba a hablar, les pedía que por favor me lleven a un hospital. El dolor era como de parir. Ahí el señor este dijo que no, que no me iban a tirar, que me tenía que callar, que me iba a llevar a una clínica. Ahí iba a decir que me caí de una escalera, que estaba trabajando y que por eso se produjo el aborto.