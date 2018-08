De vuelta en el tribunal que lo condenó el mes pasado, Don Teo se despachó con un pequeño stand-up entre resentido y canchero frente al fiscal Morlacchi que lo acusaba en el juicio por su víctima oriunda en San Miguel. "Eh, por unas chicas que murieron me dieron poco y ahora con esta que no se murió me quieren dar cinco", dijo, sin sonrojarse mucho. Morlacchi se encontró con una pequeña ironía del sistema para imputarlo a pesar de tener el prontuario abortero más fuerte de la Argentina: no calificaba como reincidente, lo que agravaría su pena, nunca había tenido una condena firme por el delito de aborto.