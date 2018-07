"La idea es que ellos no sepan si un operativo es real o no, después de cada operativo siempre hay una devolución a los agentes, porque lo que se busca es que se de un efecto contagio", expresó Bullrich en diálogo con Infobae y unos pocos medios, respecto a la nuevas iniciativa. La ministra destacó en esa línea que la idea no es exponer sino "controlar" y amplió que tras quedar en evidencia las diferentes falencias, se realiza un "reentrenamiento" de esos agentes en cuestión, pero sin que haya sanciones, salvo en casos de una gravedad mayor como en los hechos de corrupción. "Todavía no ocurrió, pero en caso de que pase judicializaremos el caso", sostuvo.