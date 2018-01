"Aún no tenemos toda la información, ya que no estamos legalmente constituidos, y si bien la gran mayoría de los casos en los cuáles intervine como defensor, en esta oportunidad el padre de Fernando me convocó para asistirlo legalmente. Realizaremos los trámites administrativos en Gualeguaychú y luego, seguramente, acompañaremos en un todo el trabajo del fiscal, como la postura acusatoria", adelantó Arrechea al diario UNO de Entre Ríos. "Lo que me interesa por sobre manera es mantener la calificación legal y los agravantes, para de esa manera sostener la pena máxima", resaltó.