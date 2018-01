Además, Arrechea desestimó que la pericia sobre las manos de Nahir, y consideró que "el hecho de que haya dado negativo no significa que no haya disparado el arma". "El dermotest es una prueba primaria que define si hay restos en la ropa o manos de pólvora. Tengo entendido que se hizo horas después que nos diría si estamos ante una persona que disparó o no un arma de fuego, hay que tener en cuenta con qué arma se disparó, y hay que ver si esta persona se lavó las manos o no, y eso tiene incidencia en la prisión preventiva, porque una persona que dispara y se lava las manos, tiene actitud de entorpecer y obstaculizar la investigación".