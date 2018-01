Rondoni Caffa también señaló que tiene "en análisis una imputación por alevosía", es decir, en caso de que que se compruebe que la víctima se encontraba indefensa al momento del crimen, lo cual "no se acreditó" aunque "no significa que no haya existido". "Por lo que existe en el legajo, ella referenció que en el lugar del hecho le efectuó los disparos mientras iba con él en la moto", detalló el fiscal, si bien aclaró que falta que la detenida aporte detalles sobre el episodio.