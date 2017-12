Hoy, con más perspectiva se puede ir comprendiendo algo más lo sucedido. Una jueza suplente actuó en el caso. Pasados unos días arribó la jueza titular. Estas situaciones no son ideales, porque no siempre quienes hacen las suplencias, en las ferias judiciales, tienen el mismo expertise que los titulares y no actúan necesariamente con la precisión y la celeridad que corresponde. Esto no ayudó a una investigación con semejante rotación de aquellos que tienen la obligación de investigar. Hubo también cambios en las fiscalías que abordaron el caso (ya van tres fiscales). Otro asunto no menor que complicó el esclarecimiento de los hechos. Cada vez que ingresa un nuevo fiscal o un nuevo juez el caso vuelve hacia atrás (en el tiempo), porque los nuevos protagonistas tienen que comprender y compenetrarse con cientos de detalles. Todo eso generó una actuación poco estimulante en términos de resultados, o sea, en la búsqueda de la verdad.