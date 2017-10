Allegados a Galeano dijeron que no eran ajenos a que el fotógrafo mantenía relaciones con distintas mujeres. "No puedo parar", le habría confiado inclusive a uno de sus amigos más cercanos. El 10 de junio cerca de las 11 de la noche, estacionó su Chevrolet Astra frente a su casa de calle 37 y 4. Adentro lo esperaban su mujer y sus dos hijas, pero no llegó a entrar.