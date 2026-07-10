Colombia

Roy Barreras respondió a rumores sobre liderar el Pacto Histórico y dijo que “no lo invitaron a la fiesta”: “Prefiero la invitación de mi nieto para ir al parque”

El exembajador insinuó haber sido dejado de lado en la colectividad. Aseguró que prefiere dedicarse a otros proyectos

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Roy Barreras hizo una crítica indirecta al Pacto Histórico y se refirió a lo que sería su fracaso en las elecciones - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Roy Barreras hizo una crítica indirecta al Pacto Histórico y se refirió a lo que sería su fracaso en las elecciones - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El presidente del partido Fuerza de la Paz, exembajador de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y excandidato presidencial Roy Barreras se refirió a las especulaciones que surgieron sobre la posibilidad de que sea elegido presidente del Pacto Histórico. Según los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro, que está próximo a terminar su mandato, estaría de acuerdo con esa propuesta.

Sin embargo, el representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz, del Pacto Histórico, aseguró que esa idea no está siendo discutida en el interior de la colectividad. “¡Totalmente falso!”, precisó el congresista en su cuenta de X.

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El representante Alirio Uribe Muñoz aseguró que no se contempla la posibilidad de que Roy Barreras sea el presidente del Pacto Histórico - crédito @AlirioUribeMuoz/X
El representante Alirio Uribe Muñoz aseguró que no se contempla la posibilidad de que Roy Barreras sea el presidente del Pacto Histórico - crédito @AlirioUribeMuoz/X

En respuesta al legislador, Barreras dejó en evidencia su nulo interés en ser el líder de ese partido político. En un comentario que hizo en la red social, insinuó haber sido dejado de lado en la colectividad.

Agradezco a quien se le haya ocurrido querido Alirio pero ustedes no me invitaron a organizar la fiesta mucho menos a arreglar la casa que usualmente queda hecha un desastre después de la fiesta (sobre todo si la fiesta salió mal) (sic)”, indicó.

El exembajador no aclaró a qué se refirió al mencionar la fiesta que “salió mal”. Sin embargo, recientemente el Pacto Histórico vivió una importante derrota en las elecciones presidenciales. El 21 de junio (segunda vuelta), el excandidato Iván Cepeda Castro, del Pacto, fue vencido por el ahora presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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El exembajador Roy Barreras negó estar interesado en la Presidencia del Pacto Histórico - crédito @RoyBarreras/X
El exembajador Roy Barreras negó estar interesado en la Presidencia del Pacto Histórico - crédito @RoyBarreras/X

Cepeda Castro logró más de 12 millones de votos en las urnas, que no lo alcanzaron para superar el amplio apoyo que obtuvo De la Espriella: casi 13 millones. Así lo acreditó la Registraduría Nacional del Estado Civil en el preconteo y, posteriormente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el escrutinio, que tiene valor jurídico vinculante.

En ese sentido, Roy Barreras aseguró que, en vez de asumir el liderazgo del movimiento político, prefiere dedicarle tiempo a su familia y enfocarse en otros proyectos. “Por ahora prefiero la invitación de mi nieto para ir al parque de agua con toboganes y a montar en otra clase de montañas rusas más divertidas”, señaló.

Participación de Barreras en las elecciones: se enfrentó a Iván Cepeda y otros candidatos

Barreras hizo parte de la carrera por la Presidencia de la República, pese a que el partido eligió a Iván Cepeda como el candidato que representaría a la colectividad en los comicios. El exembajador se enfrentó a más de 10 aspirantes en la primera vuelta presidencial (31 de mayo). Junto con su fórmula vicepresidencial, Martha Lucía Zamora Ávila, alcanzaron 14.108 votos, que representan apenas el 0,05% de los sufragios totales registrados en las elecciones.

Iván Cepeda logró más nueve millones de votos en la primera vuelta presidencial (31 de mayo), mientras que Roy Barreras alcanzó más de 14.000 votos. Ambos aspirantes representaban a la izquierda en los comicios - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Iván Cepeda logró más nueve millones de votos en la primera vuelta presidencial (31 de mayo), mientras que Roy Barreras alcanzó más de 14.000 votos. Ambos aspirantes representaban a la izquierda en los comicios - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Por su parte, Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, ocuparon el segundo lugar en la contienda electoral, con 9.688.361 votos, que equivalen al 40,90% de la totalidad de los sufragios documentados en esa primera vuelta.

Tras la segunda vuelta presidencial, el exfuncionario reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella y la derrota de Iván Cepeda, excandidato por el cual votó. Aseguró que los resultados electorales constituyen la voluntad democrática de la ciudadanía que ejerció su derecho al voto.

De igual manera, insistió en la importancia de no permitir que la violencia tomara protagonismo por la manera como votaron los colombianos. Por eso, instó a la población a aceptar la decisión mayoritaria de la ciudadanía.

Roy Barreras, en un mensaje a la Nación, reconoció los resultados de las urnas e hizo un llamado a todos los colombianos a respetar la decisión democrática para evitar episodios de violencia y conflictividad - crédito @RoyBarreras/X

“Que no se le ocurra a nadie que el resultado pueda generar episodios de violencia o episodios de conflictividad social que solo determinan pérdidas de vidas humanas, heridas y desestabilización. Reconozco el resultado, invito a que se reconozca, pero además espero que quien ha ganado tenga la altura y la jerarquía para entender que quien gane debe ser un presidente para todos y para todas, para toda Colombia”, dijo.

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