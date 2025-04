Florencia Torrente y su campaña de concientización en el Día de la Tierra: “Empecé a no elegir la crueldad hacia los animales”

Florencia Torrente en la campaña de Peta

Este 22 de abril, en el Día de la Tierra, Florencia Torrente presenta la nueva campaña “Go Veg” de PETA Latino. La actriz argentina, que este año formó parte de la serie de Disney Los MacAnimals, fue la celebrity elegida para tratar de concientizar a la población de habla hispana sobre la importancia de dejar atrás los malos hábitos y a hacer un cambio positivo, con una alimentación respetuosa con los animales y el medio ambiente. Y, para ilustrar su mensaje, se animó a posar en una sesión de fotos cubierta solo por hojas verdes.

La hija de Araceli González, que convive con gatos y perros rescatados en su casa, reconoció que su cambió de hábito a la hora de dejar atrás los productos derivados de animales no fue tan simple como pensaba. “Al principio fue muy difícil cocinar, porque entonces no había tantas posibilidades ni opciones como hay ahora. Así que tuve que empezar a desarrollar mi creatividad y a aprender a inventar platos”, explica la joven. Y detalla cómo comenzó a transformar en vegetarianas a las comidas típicas de la Argentina, elaborando empanadas de soja texturizada o milanesas de seitán, entre otras opciones combinadas con múltiples verduras.

“¿La razón por la que soy vegetariana hace muchos años? Primero empezó por la inconsciencia, porque tenía intolerancia a la lactosa. Pero con los años, empecé a no elegir consumir animales, a no elegir la crueldad, y a elegir un camino en el cual me siento mucho mejor, mucho más liviana, mucho más saludable y mucho más fuerte”, dice Florencia en el video que grabó para complementar la campaña y en el que da cuenta de cómo fue recapacitando acerca del maltrato que esconde la industria ganadera.

La actriz se vistió con hojas verdes para la campaña "Go Veg"

De esta manera, Florencia se sumó a una larga lista de celebridades internacionales, incluidas Paul McCartney, Joaquin Phoenix, Oriana Sabatini, Dulce María y los hermanos Huerta del dúo Jesse & Joy, que se han unido a PETA y PETA Latino para promover una alimentación sana y humanitaria a base de plantas, entendiendo que los animales son seres sintientes a los que hay que respetar.

En su mensaje, PETA Latino remarca que las vacas crean lazos de amistad, los pollos forman estructuras sociales complejas y los cerdos son capaces de reconocer sus propios nombres. Y denuncia que, sin embargo, en la actual industria de la carne los animales son criados en condiciones sucias y de hacinamiento, transportados en camiones a los mataderos a través de todos los climas extremos y asesinados violentamente.

Por otra parte, deja en evidencia los perjuicios para el medioambiente de esta práctica. “La ganadería es una de las principales industrias responsables de la contaminación del agua y la degradación del suelo. Las Naciones Unidas ya advirtieron: cambiar hacia una alimentación vegana a nivel mundial es clave para enfrentar los peores efectos de la crisis climática”, señala la organización, cuyas siglas en inglés significa Personas por el Trato Ético de los Animales.

En la misma línea, PETA destaca que, además de salvar a casi 200 animales por año, cada persona que se hace vegana reduce su huella de carbono relacionada con la alimentación hasta en un 73 %, lo que la convierte en la forma más efectiva de disminuir el impacto negativo sobre el planeta. Y señala que, además, refuerza la salud, ya que las personas que siguen una alimentación basada en plantas tienen menos probabilidades de padecer cáncer, enfermedades cardiacas, diabetes y obesidad. “Cada animal es alguien. Los animales no son nuestros para comerlos”, dice en su lema la organización.