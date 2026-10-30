Kicillof sigue con recorridas en clave electoral: desembarca en Jujuy y prepara su viaje a Santa Fe

Axel Kicillof y Andrés Larroque encabezaron un encuentro de trabajo junto a dirigentes peronistas de la provincia de Santa Fe

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Axel Kicillof pone el foco en el interior del país en el tramo final del año parado sobre una lógica de construcción territorial que sostenga su candidatura presidencial en el 2027. En ese contexto se inscribe si visita a Jujuy de este viernes, con una parada institucional con el gobernador Carlos Sadir, y la organización de su viaje a Santa Fe, que fue uno de los temas que se trató en la reunión que tuvo el miércoles con algunos dirigentes del justicialismo santafesino.

El gobernador bonaerense mantiene el ritmo de sus visitas a otras provincias y, de esa forma, pasa por encima de los conflictivos internos que sobreviven en el peronismo y que mantienen una tensión incesante en la convivencia que se da durante este proceso de reorganización nacional que atraviesa la fuerza política.

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A media mañana Kicillof va a poner un pie en San Salvador de Jujuy donde firmará una serie de convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy con el gobernador Sadir. Serán convenios en materia de empleo, deportes, minería, seguridad y desarrollo agrario. Habrá fotos y una muestra implícita de que tiene la flexibilidad necesaria para negociar con todos los sectores de la política, desde las corrientes internas del peronismo hasta el radicalismo.

El gobernador bonaerense profundiza sus recorridas por el interior y avanza en la construcción de su armado nacional

A la tarde visitará el Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) y se reunirá con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola. Allí también habrá una firma de convenios. El pico de la rosca política llegará al atardecer, cuando Kicillof hable en Club Altos Hornos Zapla y vuelva dejar en claro su voluntad de competir el año que viene. “Cuenten conmigo”, es la frase que más entidad tiene en su boca por estos tiempos preelectorales.

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Rivarola padre, que es uno de los referentes históricos del peronismo jujeño, jugó fuerte por el gobernador bonaerense antes de su llegada a la provincia. Durante una entrevista con una radio local, aseguró que Kicillof es la “alternativa que el país demanda” y afirmó: “Axel será el próximo presidente de la Argentina ya que representa una figura esperanzadora frente a la crisis actual”.

Antes de la visita a Jujuy, Kicillof, y sus ministros como Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa, estuvieron reunidos con algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe, provincia en la que quiere desembarcar antes de fin de año y que está en pleno proceso de ordenamiento para lograr una síntesis de unidad el año que viene.

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El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunirá con Axel Kicillof en la capital norteña

En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo con Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Monteverde, de Ciudad Futura; y el intendente de Funes, Roly Santacroce, junto a otros jefes comunales; y Leandro “Kiko” Busatto, de Comunidad, tuvo como objetivo concretar un acercamiento de Kicilof con algunas de las vertientes del diverso mundo del peronismo santafesino.

Se habló de la realidad de la provincia y cómo perfil un proceso de construcción de Santa Fe. Ahí los dirigentes plantearon como ven ellos la etapa electoral en una provincia donde no hay un liderazgo único, existe la voluntad de encontrar un acuerdo de unidad mayoritario, pero las discusiones aún están muy verdes.

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Kicillof no va a meterse en la interna del peronismo santafesino. Tal es así que uno de los temas que estuvo presente en la conversación es el respeto a las identidades territoriales para evitar cualquier tipo de roce y seguir sumando adhesiones en el interior del país. Además, es una forma concreta de mostrarle a los dirigentes provinciales que la voluntad y la convicción de ser candidato se mantienen inquebrantables.

La intención de esquema político del mandatario bonaerense es avanzar en los armados provinciales y que eso ayude a consolidar una construcción nacional. Poco a poco, pero hacia adelante. En definitiva, el gobernador bonaerense se diferencia de cualquier discusión interna del peronismo y se mantiene en la línea de su estrategia, anclada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que sigue una lógica distinta a la de otras vertientes justicialistas.

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