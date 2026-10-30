Economía

El Banco Central celebró que el dólar subió solo 1% pese al shock de Brasil y volvió a negar atraso cambiario

El equipo económico se prepara para enfrentar un período de mayor volatilidad por las elecciones presidenciales. La estabilidad del tipo de cambio, consideran, fue una prueba de resistencia ante situaciones disruptivas

Dos manos sostienen varios billetes de cien dólares estadounidenses
Una persona cuenta billetes de dólares estadounidenses en el contexto del tipo de cambio oficial que publica la SUNAT en Perú. (Agencia Andina)
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El equipo económico se prepara para enfrentar un período de mayor volatilidad por las elecciones presidenciales. La estabilidad del tipo de cambio, consideran, fue una prueba de resistencia ante situaciones disruptivas

En la presentación del Informe de Política Monetaria del tercer trimestre, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, se refirió al impacto que las elecciones en Brasil tuvieron sobre Argentina. En ese sentido, se mostró satisfecho con el escaso movimiento que tuvo el tipo de cambio local pese a la fuerte suba que se observó en el vecino país.

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“El dólar subió solo 1% pese a una situación disruptiva que se vivió a partir de las elecciones en Brasil”, explicó el funcionario en conferencia de prensa. Y luego aseguró que la decisión fue dejar de intervenir por algunos días en el mercado cambiario a la espera de que la situación se acomode. “Hoy (por ayer) volvimos a comprar”, agregó. Fue la primera intervención del BCRA en la semana con USD 47 millones.

El equipo económico festejó que un shock de la magnitud que sufrió Brasil tras la sorpresiva victoria de Lula Da Silva en el balotaje casi no impactó a nivel local. “Nosotros tenemos nuestra propia dinámica cambiaria. Lo mismo pasó en Uruguay, que tiene una relación comercial todavía más fuerte con el mercado brasileño y el tipo de cambio ni se movió”, agregó Bausili.

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Además, no evitó hablar cuando le preguntaron por el ajuste cambiario que vivió el vecino país. “El tipo de cambio había caído mucho en la previa y era esperable un rebote. Creo que la suba del 7% refleja que con Lula el mercado ve un tipo de cambio más depreciado y si hubiera ganado Flavio Bolsonaro probablemente algo más apreciado hacia adelante”.

Aunque no aclaró mucho más, la referencia pareció aludir al hecho de que el candidato finalmente perdedor prometía aplicar un programa de mayor ajuste, que hubiera apreciado el real. En cambio, Lula no parece muy dispuesto a atacar el déficit fiscal y tomar medidas impopulares.

El titular del BCRA aseguró que la decisión fue dejar de intervenir por algunos días en el mercado cambiario a la espera de que la situación se acomode

Ante una pregunta, Bausili reiteró que no ve atraso cambiario. “No tenemos en la cabeza un dólar determinado. Pero la manera que lo analizamos es mirando el volumen de exportaciones y estamos en niveles récord.” Así que no tiene mucho sentido plantear el tema".

El titular del BCRA salió así a contestar críticas que llegan desde distintos lugares, por ejemplo industriales y también economistas, que plantean que el “dólar barato” es lo que está impidiendo el crecimiento económico.

Bausili aseguró que no había leído los comentarios de Ricardo Arriazu, quien alertó sobre ciertos efectos negativos de la acumulación de reservas, y tampoco de Domingo Cavallo, que insistió con la necesidad de eliminar todos los controles de capitales. “Se parece a Guillermo Moreno”, había advertido el ex ministro de Economía.

Bausili y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, también se explayaron sobre la política monetaria. Aseguraron que el nivel de encajes es el adecuado, justificándolo en una medida prudencial: “Es la forma que tenemos para proteger los depósitos de la gente. Están en un nivel similar al promedio histórico”.

Conferencia de prensa BCRA IPOM - Octubre 2026
Santiago Bausili y Vladimir Werning en la conferencia de prensa del jueves

Hay economistas, como Gabriel Rubinstein, que piden reducirlos para que los bancos presten más y reactiven. Otros temen que una medida de ese tipo solo generaría más presión cambiaria e inflación.

Además, consideraron que hay indicios de un aumento de la demanda de dinero, a partir de la baja de la inflación. Y ambos se mostraron optimistas en relación a un repunte de la actividad en el cuarto trimestre, junto con una aceleración en el otorgamiento de crédito en pesos. “La morosidad está cayendo y los bancos tienen buena liquidez”, concluyeron.

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