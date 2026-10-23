Accidente fatal en Catamarca: un jubilado y su pareja alemana murieron al volcar su auto en la Ruta 40

Un jubilado argentino y su pareja alemana murieron al volcar con su auto en la Ruta 40 (Foto: El Esquiú)

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Un jubilado bonaerense de 83 años y su pareja, una ciudadana alemana de 80, murieron al mediodía de este jueves tras el vuelco del automóvil en el que viajaban sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de La Ciénaga, en el departamento Belén, provincia de Catamarca. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Antonio García e Isabel Irmingard Ritter, quienes se desplazaban a bordo de un Honda HR-V de color blanco cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado.

El siniestro se registró a las 12.45 en el kilómetro 4.118 del trazado nacional, en las inmediaciones del hospital de la comuna. Según los reportes oficiales recogidos por medios locales, el vehículo derrapó fuera de la calzada y terminó dando un violento vuelco sobre la banquina. Ambos ocupantes quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del habitáculo y fallecieron en el acto a raíz de las graves lesiones que sufrieron durante el impacto.

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La magnitud de la colisión impidió cualquier posibilidad de rescate con vida. El personal médico del nosocomio zonal que acudió al lugar solo pudo constatar los decesos de García y Ritter, cuyas edades avanzadas agravaron la vulnerabilidad ante un choque de semejante intensidad. El panorama que encontraron los primeros efectivos en arribar fue desolador: el Honda quedó completamente destruido a un costado del camino, con su estructura deformada por la fuerza del vuelco.

Las autoridades policiales de la Comisaría Departamental de Belén fueron las primeras en llegar a la escena del siniestro, donde desplegaron un operativo coordinado junto al Servicio de Urgencias Médicas. Una vez confirmado que no había sobrevivientes, los efectivos procedieron a preservar la zona para facilitar el trabajo pericial posterior. El área permaneció acordonada mientras se aguardaba la llegada de los especialistas forenses.

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Para las tareas de extracción de los cuerpos, que habían quedado aprisionados dentro del vehículo, se requirió la intervención de dotaciones de Bomberos Voluntarios. Las labores demandaron un esfuerzo considerable debido al grado de deformación que presentaba la carrocería del automóvil. En simultáneo, peritos de la División Criminalística de Belén relevaron el lugar y recopilaron las evidencias necesarias para reconstruir la secuencia del accidente.

Las causas que originaron la pérdida de control del Honda HR-V permanecen bajo análisis. El Diario de Catamarca señaló que se presume que el mal estado de la ruta pudo haber sido un factor determinante en el siniestro. No obstante, las autoridades judiciales no confirmaron esa hipótesis y aguardan los resultados de las pericias técnicas para pronunciarse sobre la mecánica exacta del vuelco.

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García, oriundo de la provincia de Buenos Aires, viajaba junto a Ritter, de nacionalidad alemana, como acompañante. Los datos preliminares aportados por las fuentes policiales no precisaron si la pareja se encontraba de paso por la región o si residía en algún punto cercano al lugar del hecho.

En un primer momento, las autoridades mantuvieron en reserva la identidad y las edades de las víctimas, información que fue confirmada horas más tarde por fuentes judiciales y policiales.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas periciales de rigor. La investigación buscará determinar con precisión qué provocó que el conductor perdiera el dominio del vehículo, si existieron factores externos como el estado del pavimento o las condiciones del terreno, y si algún desperfecto mecánico contribuyó al desenlace. La causa permanece abierta.

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