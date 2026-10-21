Sociedad

Varios barrios porteños tendrán cortes de agua o baja presión por obras de mantenimiento de AySA

La empresa reemplazó dos válvulas centenarias y la normalización del suministro comenzará de forma paulatina una vez concluidas las tareas, mientras continúa cortada la circulación sobre avenida de los Constituyentes

La intervención se concentró en dos caños que unen la planta San Martín, en Palermo, con la estación elevadora de Villa Devoto.
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Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) reemplazó dos válvulas centenarias en conductos principales de agua potable de Villa Urquiza, una intervención que mantiene restringido el tránsito en la avenida de los Constituyentes, a la altura de La Pampa.

Las piezas originales fueron instaladas en 1917 y acumulaban más de un siglo de uso. La empresa las sustituye por válvulas mariposa, que permitirán operar y aislar tramos de la red ante tareas de mantenimiento o situaciones de emergencia.

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Dos personas con trajes blancos, cascos y arneses manipulan una tubería metálica de la que sale agua a presión
AySA reemplazó dos válvulas instaladas en 1917 en conductos principales que abastecen al norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La mayor parte de las obras se realizó en horario nocturno, con el objetivo de limitar el impacto sobre el abastecimiento en la zona. Según el cronograma difundido por la empresa, la intervención comenzó a las 22 de anoche y estaba prevista hasta las primeras horas de la tarde de hoy. Sin embargo, fuentes de AySA señalaron a Infobae que los trabajos podrían concluir este mediodía, momento en el cual abrirán “paulatinamente todas las válvulas que se cerraron para este operativo”.

Durante ese lapso, podrían registrarse baja presión o faltantes temporales de agua en sectores de Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. AySA indicó que quienes cuenten con tanque de reserva percibirán una afectación menor.

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Trabajadores con cascos y trajes protectores manipulan herramientas sobre grandes caños en una fosa contenida por planchas metálicas
Para realizar el recambio, la empresa aisló el tramo afectado mediante el cierre temporal de 15 válvulas de la red.

En esos barrios, puede que haya gente que igualmente tenga servicio, gente que tenga baja presión, y gente que directamente no tenga agua. Estas diferencias tienen que ver, por un lado, con las instalaciones internas de cada uno y, por otro, porque como la red es un conjunto de caños interconectados, les puede estar llegando agua desde otro punto fuera del caño afectado”, señalaron desde AySA a este medio.

Las dos válvulas reemplazadas están ubicadas en ambos caños que conectan la planta San Martín, en Palermo, con la estación elevadora de Villa Devoto. Para aislar ese tramo y permitir el recambio, AySA debió cerrar otras 15 válvulas de la red. Una vez finalizada la instalación de las nuevas piezas, la reapertura debe realizarse de manera individual y gradual para evitar un aumento brusco de presión que podría afectar tanto la reparación como otros segmentos de las cañerías. A medida que ese proceso avanza, la presión se recupera en forma paulatina y el servicio comienza a normalizarse en los barrios alcanzados.

Trabajadores con trajes de protección blancos y cascos azules operan sobre tuberías industriales dentro de una excavación profunda
La reapertura de las válvulas se realiza en forma gradual para recuperar la presión sin generar daños en las cañerías.

Las válvulas esclusas y mariposa regulan el paso del agua en las cañerías maestras. Su funcionamiento permite abrir o cerrar el suministro en sectores determinados y, de ese modo, aislar áreas para efectuar reparaciones o atender contingencias.

Con las nuevas instalaciones, la empresa podrá sectorizar la red y reducir el número de usuarios potencialmente alcanzados por futuras intervenciones. La compañía cuenta con más de 6.000 válvulas en cañerías principales de toda su área de concesión, sin incluir las que forman parte de redes de menor diámetro.

El servicio se normaliza de forma paulatina a medida que AySA reabre las 15 válvulas cerradas para aislar el tramo de obra.

Mientras dure el operativo, la empresa recomendó realizar un uso responsable del agua potable. Durante la normalización del servicio, puede aparecer turbiedad por el arrastre de sedimentos acumulados en las cañerías.

Ante esa situación, AySA aconsejó dejar correr el agua durante unos minutos hasta que vuelva a presentar su aspecto habitual.

Cuatro trabajadores con trajes protectores blancos y cascos cortan una tubería metálica mientras brotan chorros de agua
Los trabajos provocaron baja presión o faltantes temporales de agua en barrios del norte y oeste porteño.

La intervención también mantiene una restricción total de tránsito en la avenida de los Constituyentes, a la altura de la calle La Pampa, debido a los trabajos que se desarrollan sobre la calzada.

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