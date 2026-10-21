Sociedad

Después del sol, vuelven las lluvias al AMBA: hasta cuándo continuarán las precipitaciones

Una semana con inestabilidad climática en la Ciudad y alrededores. Hay 15 provincias bajo alerta amarilla

Transeúntes con abrigos caminan por la acera de una avenida con edificios tradicionales, árboles y vehículos en la calle mojada.
El SMN indicó que continuará la inestabilidad en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una seguidilla de días con lluvias y tormentas entre este miércoles y el domingo, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17°C y los 21°C, con una mejora prevista para el inicio de la semana próxima.

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Este miércoles se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 21°C. El parte prevé probabilidades de precipitación de entre 10 % y 40 % durante la mañana, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias y tormentas.

El viento soplará desde el oeste y el sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Y podrían producirse ráfagas vespertinas de 42 a 50 km/h.

Tabla de pronóstico del tiempo con temperaturas, precipitaciones y velocidad del viento para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cómo estará el clima en CABA durante los próximos siete días (SMN)

Para el jueves, el SMN anticipa cielo mayormente nublado, con una mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Hacia la tarde y la noche aumentará la posibilidad de tormentas, con probabilidades de entre 10 % y 40 %.

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La inestabilidad persistirá el viernes en el AMBA. La jornada tendrá una máxima de 20°C y lloviznas previstas durante la mañana y chaparrones para la tarde, con chances de precipitación de hasta 40 %.

El sábado se mantendrían las condiciones húmedas, con lloviznas pronosticadas para gran parte del día. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 19°C.

El domingo tendría registros más bajos, con una mínima de 13°C y una máxima de 17°C. El organismo prevé lluvias durante la madrugada, la mañana y la tarde, antes de una noche con menor probabilidad de precipitaciones.

Durante varios días de esta semana se registrarán precipitaciones en el AMBA
Durante varios días de esta semana se registrarán precipitaciones en el AMBA

El panorama cambiaría desde el lunes, cuando se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y una máxima de 19°C. El martes seguirían las condiciones estables, con una mínima de 13°C y una máxima de 21°C.

En la provincia de Buenos Aires, se registran precipitaciones en casi todo el territorio durante esta mañana: tormentas en el suroeste, oeste, centro y norte y chaparrones al sureste, mientras que al este está mayormente nublado. A la noche, finalmente las precipitaciones abarcarán toda la Costa Atlántica.

Las tormentas al norte se acentuarán mañana, donde cobrarán mayor fuerza. En tanto, la inestabilidad continuará en gran parte del territorio bonaerense, con precipitaciones variables. El viernes, dichas tormentas pasarán a lloviznas y estas a chaparrones, que también se extenderán al oeste. El fin de semana también contará con lluvias aisladas (sábado) y lloviznas (domingo).

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que rigen alertas amarillas por tormentas en 15 provincias del país. Corrientes, Misiones, sureste de Chaco, este de Formosa, sur de San Luis, gran parte de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Mapa de Argentina dividido por provincias y sectores coloreados en verde y amarillo, con botones de control meteorológico a la izquierda
Las provincias del país afectadas con alertas amarillas

Estas alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. A su vez, Chubut está bajo alerta amarilla por lluvias.

A su vez, se mantienen las alertas amarillas por fuertes vientos y viento Zonda en el noroeste argentino, en específico en las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán y San Juan.

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