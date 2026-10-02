Procesión a Luján: el obispo anticipó una multitud de fieles y habló de las “tantas motivaciones” para peregrinar

La Iglesia avanza en el proceso de beatificación del Negro Manuel, el guardián original de la imagen en la primera ermita de Luján

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Miles de fieles volverán a recorrer el camino entre Liniers y la basílica de Luján durante el primer fin de semana de octubre, en una nueva edición de la Peregrinación Juvenil a Luján. La caminata, que llevará el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”, partirá del santuario de San Cayetano y suele demandar entre 12 y 15 horas.

El obispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, anticipó que el movimiento de peregrinos se prolongará hasta el domingo por la mañana. “Es una columna permanente hasta las ocho, nueve, diez de la mañana”, señaló en Infobae A las Nueve.

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El obispo Jorge Eduardo Scheinig encabezará la misa a las 17.00 en la plaza de Luján mientras la columna de fieles avanzará durante toda la noche

Edición 53° de la peregrinación juvenil

Scheinig aclaró que esta será la edición número 53° de la convocatoria juvenil. “La peregrinación, la primera peregrinación no fue de jóvenes, fue de personas adultas, fue de todo”, explicó el obispo. Con el paso de los años, la convocatoria juvenil fue sumando participantes, aunque la primera marcha ya había reunido a una multitud. “Fue creciendo, pero ya la primera fue muy numerosa”, afirmó.

La peregrinación parte de Liniers y concluye en la basílica de Nuestra Señora de Luján. Quienes participan caminan para pedir, agradecer, rezar o acompañar a familiares y amigos a lo largo del trayecto.

La cabecera saldrá al mediodía, aunque desde antes habrá grupos en camino. El obispo celebrará una misa a las 17.00 en la plaza, un horario en el que habitualmente comienzan a llegar los primeros peregrinos, tanto desde Liniers como desde distintos puntos del recorrido.

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La 53° edición de la Peregrinación Juvenil a Luján une el santuario de San Cayetano en Liniers con la basílica en un trayecto de entre 12 y 15 horas

Llegada sostenida durante la noche

La llegada de los fieles se extenderá durante la noche y hasta la mañana siguiente, con variaciones vinculadas a las condiciones climáticas y al ritmo de cada caminante. Scheinig indicó además que en los últimos años muchos participantes optaron por iniciar la marcha más temprano para avanzar durante las horas de luz.

El obispo recordó que la convocatoria posterior a la pandemia superó la asistencia de otras ediciones. “El año pasado vino muchísima gente, más que otros años”, dijo.

Para esta edición, la expectativa es similar. “Nosotros creemos que este año puede venir muchísima gente también”, manifestó.

La concurrencia a la marcha a Luján mantuvo su tendencia en aumento tras superar los niveles de asistencia previos a la pandemia

Cada peregrino llega con una intención propia

Para Scheinig, la marcha reúne motivaciones religiosas, familiares y personales. “Hay tantas motivaciones”, expresó, y mencionó al Papa, la vida, las situaciones individuales y la familia entre las razones que impulsan a los fieles.

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El obispo recordó una peregrinación que realizó como seminarista. Cerca del puente posterior a General Rodríguez, pensó en abandonar el recorrido, pero conoció a una mujer que había salido de Liniers en ojotas para pedir por una situación que atravesaban sus hijos.

“Vi tanto amor, tanta entrega”, recordó Scheinig. Tras escucharla, decidió seguir caminando junto a ella hasta el final del trayecto.

Esa experiencia, sostuvo, refleja los vínculos que se forman entre los peregrinos. “Hay mucha solidaridad, hay mucha comunión”, afirmó.

Los peregrinos recorren el camino con intenciones vinculadas a la familia, situaciones personales y pedidos por la vida o el Papa

La basílica recibe entre cinco y siete millones de visitantes al año

La basílica de Luján recibe personas durante todo el año. Llegan para pedir, agradecer, llorar, rezar, conversar o recibir una bendición, según describió el obispo.

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Scheinig estimó que, al considerar todas las peregrinaciones anuales, la ciudad recibe entre cinco y siete millones de personas. Aclaró que no hay un registro exacto de quienes visitan el santuario cada fin de semana.

“Calculamos con todas las peregrinaciones que hay, que son muchas a lo largo del año, entre cinco a siete millones de personas”, sostuvo.

El obispo también se refirió a quienes llevan a bendecir las llaves de una casa o de un auto nuevo, bienes que asocian con proyectos familiares y esfuerzos personales. “Bendecir es decir bien”, explicó. “Es creer en Dios y ahí está todo”, afirmó al referirse a las expresiones populares de devoción.

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La basílica de Nuestra Señora de Luján convoca entre cinco y siete millones de visitantes al año en sus diversas celebraciones

La tradición ubica a la imagen de la Virgen en Luján desde el siglo XVII

Scheinig repasó la tradición sobre la llegada de la imagen de la Virgen de Luján. Según ese relato, un estanciero de Sumampa encargó dos imágenes a un amigo brasileño, que arribaron al puerto de Buenos Aires y viajaban en carreta hacia Santiago del Estero.

La comitiva acampó en Luján, sobre el Camino Real, pero la carreta no logró avanzar al cargar una de las imágenes. El episodio se repitió hasta que los viajeros interpretaron que esa figura debía permanecer allí.

“Todos entienden que la Virgen quería quedarse ahí”, dijo Scheinig. La otra imagen, añadió, permanece en Sumampa.

La imagen que quedó en Luján cumplirá 400 años en 2030, de acuerdo con el obispo. También recordó la figura del Negro Manuel, un hombre esclavizado que quedó a cargo de la Virgen, construyó una ermita y recibió a los primeros fieles. “Estamos en proceso de beatificación”, afirmó Scheinig sobre el Negro Manuel.

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