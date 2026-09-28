Sociedad

Incendios en Córdoba: dos focos se activaron en la provincia y los brigadistas buscan combatir las llamas

El operativo movilizó recursos de varias localidades cordobesas. Trabajan equipos voluntarios, integrantes del ETAC y medios aéreos. El episodio en el río San Guillermo afecta pastizales y no amenaza zonas pobladas

Vista aérea de un bosque con columnas de humo blanco que emergen entre los árboles junto a un camino de tierra
El operativo contra el fuego en Córdoba se desplegó en dos frentes ubicados en Villa Berna y el río San Guillermo. (X (Twitter))
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Los incendios volvieron a azotar a la provincia de Córdoba. Durante la tarde del domingo, las llamas comenzaron en las cercanías de Villa Berna, en el Valle de Calamuchita, así como sucedió en la zona de Traslasierra.

El siniestro controlado se desarrolló en el paraje Loma del Tigre y afectó un sector conformado por pastizales y pinares. La respuesta incluyó recursos terrestres de varias localidades de la región, ante la presencia de vegetación que podía favorecer la propagación de las llamas.

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A la vez, las tareas continuaban en jurisdicción de Salsacate, donde un nuevo incendio alcanzaba una zona de pastizales próxima al río San Guillermo. Según la información disponible, ese foco no presentaba riesgo de interfaz, es decir, no amenazaba de manera directa áreas de contacto entre la vegetación y viviendas u otras construcciones.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la contención del incendio en Villa Berna fue el resultado de un operativo que reunió a dotaciones de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Villa Berna, La Cumbrecita, Los Reartes y Villa General Belgrano. Los equipos intervinieron sobre el foco localizado en Loma del Tigre, un área de pastizales y pinares situada en las inmediaciones de la localidad.

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También participaron efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), pertenecientes a las bases de Yacanto y Alta Gracia. La intervención conjunta concentró recursos de distintos puntos de Calamuchita y de otras zonas de la provincia para atender el incendio forestal.

La condición de “contenido” indica que el avance del fuego fue delimitado mediante las tareas desplegadas en el lugar. Sin embargo, la información suministrada no detalló la superficie afectada, el horario de inicio, las causas del episodio ni la existencia de daños materiales. Tampoco se comunicaron reportes sobre personas heridas o evacuadas.

El área donde se produjo el foco combina formaciones de pastizal con sectores de pinar. La presencia de ambos tipos de cobertura vegetal requirió la movilización de dotaciones locales y del ETAC, organismo provincial que interviene ante emergencias y catástrofes.

Una línea de fuego arde a lo largo de un alambrado frente a un bosque de pinos con dos bomberos entre el humo
La Dirección Provincial de Aeronáutica dispuso dos aviones en alerta amarilla para apoyar el combate del fuego. (El Doce.tv)

El segundo frente permanecía activo en la zona del río San Guillermo, a la altura de la ruta provincial 28. El foco se encuentra dentro de la jurisdicción de Bomberos Voluntarios de Salsacate y afecta principalmente pastizales, de acuerdo con la información disponible.

Hacia ese sector se dirigieron dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Salsacate y personal del ETAC Traslasierra. Las tareas se concentraban en el combate de las llamas en un escenario que, por el momento, no implicaba riesgo de interfaz.

Hasta el momento, se desconoce la extensión del sector afectado por el fuego en Salsacate, las condiciones meteorológicas en el área ni una estimación sobre el tiempo que podrían demandar las tareas. La evolución del foco permanecía bajo seguimiento de los equipos que fueron movilizados a la jurisdicción.

Mientras continuaban las tareas sobre el foco activo, los cuarteles de San Carlos y Mina Clavero se mantenían en alerta roja. Esta condición dispone la preparación de recursos ante la necesidad de responder a una emergencia o reforzar un operativo en desarrollo.

Además, dos aviones de la Dirección Provincial de Aeronáutica quedaron en alerta amarilla. La medida mantiene disponibles medios aéreos que podrían ser requeridos según la evolución de los incendios y las necesidades operativas que determinen las autoridades a cargo.

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