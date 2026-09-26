Sociedad

Mientras el AMBA espera temperaturas primaverales, advierten por tormentas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este fin de semana estará marcado por la inestabilidad y que habrá un leve descenso de la temperatura previsto para el domingo

Personas caminan y andan en bicicleta por un paseo arbolado junto a un lago con botes y edificios en el fondo.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con descenso de temperatura, precipitaciones y ráfagas de viento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará un fin de semana con cielo inestable, descenso de temperatura y ráfagas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En paralelo, distintas regiones del país estarán alcanzadas por alertas amarillas por tormentas y lluvias.

Para este sábado 26 de septiembre, el AMBA tendrá una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados. Si bien durante la mayor parte de la jornada se espera nubosidad parcial, hacia la noche aumentará la intensidad del viento, con ráfagas previstas que variarán entre 42 y 50 kilómetros por hora.

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No obstante, la inestabilidad se profundizará el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Esto se debe a que la temperatura mínima descenderá a 14 grados y la máxima encontrará su tope en los 19 grados, por lo que se prevé una jornada más fresca que la del sábado.

De hecho, la jornada comenzará con chaparrones durante la madrugada. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y las precipitaciones podrían dar una tregua temporal. Sin embargo, el pronóstico anticipa el regreso de los chaparrones a partir de la tarde.

Tabla con el pronóstico del tiempo para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con datos de temperatura, viento y lluvia
La jornada del sábado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano registrará una temperatura máxima de 22 grados y vientos intensos durante la noche.

Por otro lado, el lunes se mantendrían los valores térmicos. No obstante, el panorama tendría una mejora parcial, debido a que el cielo permanecería mayormente nublado y no se esperan ráfagas fuertes de viento.

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Las regiones que estarán afectadas por alertas meteorológicas este sábado

Mientras el AMBA se preparará para un cambio de tiempo, el sábado habrá alertas meteorológicas en otras zonas del país. En el caso del este de la provincia de Entre Ríos, esta estará bajo alerta amarilla por tormentas.

Este nivel de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes puntuales en la vida cotidiana. Asimismo, las tormentas pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, lluvias intensas en períodos breves, ráfagas y eventual caída de granizo.

También regirá una alerta amarilla por lluvias en el sector cordillerano sur de Neuquén, en la cordillera de Río Negro y en el norte de la cordillera de Chubut. En esas áreas, las precipitaciones pueden provocar complicaciones en rutas, caminos de montaña y sectores con drenaje limitado, por lo que recomendaron circular con precaución.

Mapa de Argentina con sectores en verde y amarillo, y tres pestañas superiores que indican Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas con eventual caída de granizo para el este de la provincia de Entre Ríos.

Para el domingo, las advertencias por lluvias continuarán en sectores cordilleranos de Río Negro y Chubut. No obstante, el área bajo alerta amarilla se ampliará hacia otras provincias del centro y el litoral argentino.

De esta manera, toda la provincia de Entre Ríos, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sur de San Luis y gran parte de La Pampa —con excepción del oeste pampeano— estarán alcanzados por la alerta amarilla por lluvias.

Qué hacer ante una alerta amarilla por lluvias y tormentas

Ante una alerta por lluvias, las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional son:

  1. Evitar salir si no es necesario.
  2. No sacar la basura para impedir que los residuos obstruyan los desagües.
  3. Limpiar desagües y sumideros.
  4. Alejarse de zonas inundables.
  5. Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en tu vivienda.
Mapa de Argentina pintado en verde y amarillo, con tres pestañas en la parte superior tituladas Sábado 26, Domingo 27 y Lunes 28
Las advertencias por lluvias se ampliarán durante el domingo hacia sectores de la región pampeana.

Estas medidas apuntan a reducir riesgos ante acumulaciones de agua, calles anegadas y posibles inconvenientes en el suministro eléctrico. Sin embargo, en las zonas afectadas por alertas de tormentas, se aconseja evitar salidas durante el desarrollo de los fenómenos. También es importante no sacar residuos y mantener limpios desagües y sumideros.

Además, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si entra agua al hogar. Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas, y conviene alejarse de ellas durante las ráfagas o la actividad eléctrica.

Por último, es necesario retirar o asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento. Quienes estén al aire libre deben buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado. Asimismo, sugirieron mantenerse informado sobre la evolución que podrían tener los fenómenos.

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