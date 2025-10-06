Sociedad

La comunidad judía celebra Sucot, la fiesta más alegre: tradiciones y los sitios para sumarse a las actividades en Buenos Aires

Las reflexiones del rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina. El símbolo de la cabaña que protegió a los judíos en el desierto del Sinaí, tras la expulsión de Egipto

Guardar
Las tradiciones de la fiesta de Sucot que sigue la comunidad judía

La festividad de Sucot, Fiesta de las Cabañas, que comienza hoy por la noche y se celebra hasta el 13 de octubre, recuerda las nubes de la gloria que rodearon y cubrieron a los judíos durante los 40 años en que atravesaron el desierto del Sinaí, tras la expulsión de Egipto, para llegar a la Tierra Santa.

El rabino Tzvi Grunblatt, Director General de Jabad Argentina, explica el significado de una nueva celebración del Sucot: “Esta celebración judía marca el momento de mayor alegría del año. Y es paradójico, porque venimos de días de introspección, de días de reflexión, de días de arrepentimiento, del Día del Perdón. Y de ahí vamos, apenas cinco días después, al que sería el tiempo de mayor alegría y celebración del pueblo judío”.

Jabad Argentina permite celebrar el
Jabad Argentina permite celebrar el Sucot en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires

“Se festeja esta protección de Dios contra los peligros reafirmando la confianza en Él, morando en una Sucá, una choza de construcción temporal cubierta con un techo de ramas. Por siete días y noches se comen todas las comidas en la cabaña y se vive como si fuera el hogar”, explica el rabino de Jabad.

“La Sucá quiere decir cabaña y evoca, como dice el texto bíblico, a la cabaña en la cual Dios hizo residir al pueblo judío en su travesía por el desierto 40 años, desde que salió de la tierra de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida y tomó posesión de Israel”, precisa el rabino.

La Sucá es una estructura temporal construida con cuatro paredes y un techo de vegetación cortada. Según la tradición, estas cabañas simbolizan la protección divina manifestada a través de las “Nubes de Gloria” que rodearon al pueblo judío durante su travesía por el desierto. Este techo debe proporcionar más sombra que sol, pero permitir ver el cielo, recordando que la seguridad viene de Dios y no de las estructuras físicas.

La fiesta del Sucot en
La fiesta del Sucot en este 2025 va del 6 al 13 de octubre

La construcción de la Sucá y vivir en ella durante la semana de Sucot tiene un doble significado: rememora la protección divina hacia el pueblo judío y también sirve como un recordatorio de la fragilidad humana y la dependencia constante de una fuerza superior. Al salir de la comodidad del hogar y habitar temporalmente en estas cabañas, los judíos reafirman su vulnerabilidad y confianza en la protección divina.

“Durante Sucot celebramos la vida, la familia, nuestra misión en la tierra y poder cumplir el mandato de Dios. Sucot es aprender a estar contento todo el año”, sostiene Grunblatt.

En tanto, el rabino de Jabad dice que “las personas tienen que saber que la fuerza no radica en el cemento o la madera. La fuerza radica cuando esa persona tiene el acompañamiento de Dios. De estos siete días llevamos la inspiración de la alegría y de la unidad para todo el año”.

El rabino Tzvi Grunblatt habla
El rabino Tzvi Grunblatt habla de la importancia de la fiesta de Sucot (Santiago Saferstein)

Otra tradición de Sucot es la de las cuatro especies: etrog, cidra, que es una fruta con fragancia que posee una gruesa cáscara blanca. La lulav, que es la rama de palmera. Tres hadasim, que es la rama de mirto, y dos aravot, que son las ramitas de sauce. Cada día de la festividad se toman con las manos las cuatro especies y se recita una bendición sobre ellas. Las especies representan a los varios tipos y personalidades del pueblo judío, acentuando así su unión.

Según indica la Torá, el etrog tiene aroma y sabor; el lulav, tiene gusto pero no aroma; el mirto tiene aroma pero no sabor, y el sauce ninguno de los dos. En este caso, el aroma representa las buenas acciones, mientras que el sabor representa el estudio de la Torá.

El séptimo día de Sucot se llama Hoshaná Rabá o Gran Salvación, cerrando el período del juicio divino comenzado en Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío.

El rabino Tzvi Grunblatt, de
El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, explica las tradiciones de Sucot

Del 6 al 13 de octubre habrá Sucot para visitar en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la información sobre las direcciones y horarios se encuentra en shofarargentina.com.

Jabad Argentina invita a realizar la brajá de la Sucá y la del Lulav y el Etrog en cinco espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires: Distrito Arcos, Av. Scalabrini Ortiz y Av. Corrientes, Florida y Av. Corrientes, Dot Baires Shopping y Abasto Shopping.

Como siempre, el rabino Grunblatt se despidió con el saludo típico de la festividad: “Nos saludamos diciendo jag sameaj, una feliz fiesta, agut yontef, una fiesta alegre y todo lo mejor para todos”.

Temas Relacionados

Fiesta de SucotComunidad judíaJabad ArgentinaRabino Tzvi Grunblatt

Últimas Noticias

La historia detrás del célebre tango “Por una cabeza”: una apuesta perdida, un fracaso amoroso y una acusación de plagio

El fanatismo de Carlos Gardel por las carreras de caballos lo llevó a componer este clásico junto a Alfredo Le Pera en 1934 para la película “Tango Bar”, que se estrenó con posterioridad al accidente de avión que se cobró la vida de ambos compositores

La historia detrás del célebre

Las licenciadas que sufrieron la amputación de una pierna, se hicieron amigas en el tren y construyeron sus propias prótesis

Daniela Ojeda y Liz Sosa Carballo atravesaron procesos de recuperación, eligieron su propio camino y juntas obtuvieron el título de licenciadas en Órtesis y Prótesis en la Universidad de San Martín

Las licenciadas que sufrieron la

“Sensibles”, un libro que le recuerda a chicos, chicas y adolescentes que para dejar una huella hay que animarse a ser uno mismo

¿Qué tienen en común Manu Ginóbili, Manu Lozano, Martha Argerich, Lohana Berkins y Franco Colapinto? Todos fueron por sus sueños sin importar si encajaban o no en lo que se esperaba de ellos. La periodista Debbie Maniowicz reunió 35 historias inspiradoras para que niños y jóvenes descubran de qué están hechos los caminos que llevan a marcar la vida de otros

“Sensibles”, un libro que le

“Mataron por placer”: dos padres condenados a prisión perpetua, 70 quemaduras y una niña de cuatro años con un vestido de fiesta

El crimen de Yéssica Contreras conmocionó a la provincia de San Luis en 1993. A más de 30 años, el médico forense que le realizó la autopsia al cuerpo de la nena revive la historia que estremeció a los vecinos del barrio Cruz de Piedra y expuso la violencia más brutal dentro de una familia. “Es un caso que no voy a olvidar jamás”, dice

“Mataron por placer”: dos padres

Apuñalaron a un hombre cuando llegaba a su casa en La Plata y el agresor se dio a la fuga

Las autoridades se encuentran trabajando para poder dar con el sospechoso. La víctima tuvo que ser hospitalizada

Apuñalaron a un hombre cuando
ÚLTIMAS NOTICIAS
Minerales críticos: Europa también se

Minerales críticos: Europa también se interesa por los proyectos mineros en la Argentina

El mercado local se cubre con dólares y bonos, pero en el mundo los refugios son el oro y el bitcoin, por la debilidad de la moneda de EEUU

Las reservas del BCRA se sostuvieron cerca de USD 40.000 millones pese a la volatilidad cambiaria: qué prevén los expertos

Un estudio privado calculó que en el último trimestre podrían faltar USD 8.500 millones

Qué modificaciones al régimen cambiario espera el mercado tras las elecciones de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Zohran Mamdani: la amenaza estratégica

Zohran Mamdani: la amenaza estratégica que se gesta en Nueva York

Las acciones japonesas subieron casi un 5% tras la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático

Gisele Pelicot regresa a la corte francesa para un juicio de apelación promovido por uno de los condenados en su caso de violación

Al menos 20 heridos en un tiroteo en Australia: el presunto tirador fue detenido por la policía

La Unión Europea criticó la “persecución de la disidencia” durante las elecciones municipales en Georgia

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”