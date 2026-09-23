Una taza de café y nada más: el testimonio de una cubana que mostró cómo miles de familias comienzan el día sin desayunar

Un ciudadano en Cuba se lleva la mano al abdomen por la falta de alimentos frente a una mesa de madera con una taza de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Hay mañanas en las que solo aparece una tacita de café”, el testimonio de una joven cubana sobre la falta de alimentos. Una joven identificada como Amy, de 21 años, relató en un video que hay cubanos que comienzan el día sin desayunar o con una taza de café como único alimento antes de ir al trabajo o a la escuela.

“Hoy quiero enseñarles una realidad que muchos conocemos. No todos los días en Cuba se puede desayunar”, afirmó la ciudadana cubana al inicio de su testimonio. Según contó, hay mañanas en las que una familia abre la cocina y solo encuentra café para servir.

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La joven dijo que esa situación forma parte de la rutina de personas que deben salir temprano de sus casas. “Hay personas que se levantan para irse a trabajar y salen con solo una tacita de café en el estómago”, sostuvo.

Amy afirmó que también hay niños que van a clases sin desayunar

En su relato, Amy puso el foco en los menores que deben asistir a la escuela sin haber comido por la mañana. “Y niños que tienen que ponerse un uniforme e ir a la escuela sin poder desayunar. Y eso duele”, expresó.

Una mujer bebe de una taza blanca de cerámica junto a una cafetera italiana dentro de una construcción con paredes de bloques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven vinculó esa escena con las dificultades cotidianas de numerosas familias de Cuba, a las que describió en la búsqueda diaria de alimentos para sostenerse. “Detrás de cada taza de café hay una familia tratando de salir adelante”, señaló.

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El video no precisa la localidad desde la que fue grabado ni la fecha en que ocurrió el testimonio. La protagonista se presenta como una creadora de contenido que busca mostrar “la realidad del día a día del cubano”.

Una taza de café o un plátano hervido como única comida disponible

La joven planteó que los alimentos más simples pueden convertirse en la única opción para algunas familias. “Para alguna familia una simple taza de café no es un desayuno, es lo único que te pudieron poner sobre la mesa ese día”, afirmó.

Hacia el final, mencionó otro ejemplo de las limitaciones que describió: “Aunque hoy lo único que tengas para comer sea un plátano hervido, agradece que tienes algo en la mesa, porque no sabes por lo que estarán pasando las demás personas”.

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El testimonio de la joven se suma a los relatos que circulan en redes sociales sobre las dificultades para acceder a productos básicos en la isla y el impacto de esa situación en la alimentación diaria de los hogares.

Crisis de alimentos en Cuba

Datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indican que el 80% de la población en Cuba omite al menos una comida diaria por la escasez y los bajos ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho de cada diez cubanos han omitido alguna comida diaria durante los últimos seis meses por la falta de dinero, el encarecimiento de los productos básicos y la escasez, según el último informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). La situación alcanza a nueve de cada diez personas mayores de 61 años, mientras que solo el 19% afirma no haber dejado de desayunar, almorzar o cenar en ese periodo.

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La depreciación del peso cubano frente al dólar agravó la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2025. La línea de pobreza extrema, calculada por el Banco Mundial en 1,90 dólares diarios por persona, equivale a unos 87.210 CUP mensuales para un hogar de tres integrantes, pero el 68% de las familias declara ingresos inferiores a 20.001 CUP, equivalentes a 29,85 dólares.

El estudio se basó en más de 1.300 entrevistas realizadas en 79 municipios.