República Dominicana

Uno de los implicados en el ataque contra Julián Oro Duro se entregó a las autoridades en República Dominicana

El joven de 23 años acudió al destacamento de Los Mina cerca de las 3:00 de la madrugada, acompañado por familiares y el comunicador Rubén Uceta, según el medio dominicano Acento

Kevin Germán Troncoso se entregó en un destacamento de Los Mina tras ser señalado por la Policía Nacional de República Dominicana./ (Roberto Cavada)
Kevin Germán Troncoso se entregó en un destacamento de Los Mina tras ser señalado por la Policía Nacional de República Dominicana./ (Roberto Cavada)
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Kevin Germán Troncoso, señalado por la Policía Nacional de República Dominicana como presunto participante en el ataque contra la vivienda del merenguero Julián Oro Duro, se entregó este miércoles en un destacamento de Los Mina, en Santo Domingo Este.

El joven, de 23 años, acudió cerca de las 3:00 de la madrugada acompañado por familiares y por el comunicador Rubén Uceta, según informó el medio dominicano Acento.

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Su presentación ocurrió horas después de que la institución policial difundiera su identidad, anunciara que existía una orden de arresto en su contra y le solicitara que se pusiera a disposición de la Justicia.

Las autoridades investigan la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista cuyo nombre real es Gilberto Julián Sarante Perdomo, y las lesiones que sufrió el músico durante el hecho ocurrido en su residencia ubicada en el sector Brisa Oriental VI.

La noche del martes, el vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, Diego Pesqueira, comunicó en una conferencia de prensa que las autoridades identificaron a uno de los supuestos autores del asalto contra la pareja.

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El artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, fue atacado en su residencia tras el asesinato de su esposa./ (Acento)
El artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, fue atacado en su residencia tras el asesinato de su esposa./ (Acento)

Pesqueira informó que el sospechoso fue identificado como Kevin Daniel Germán Troncoso. En la información publicada posteriormente sobre su entrega, el joven figura como Kevin Dariel Germán Troncoso, también conocido con los alias “Kevin” o “Yandel”. La Policía lo había presentado como un individuo con antecedentes delictivos y precisó que una orden de arresto ya había sido emitida en su contra.

“El sospechoso ha sido identificado como el reconocido delincuente Kevin Daniel Germán Troncoso”, expresó el portavoz policial al leer el comunicado oficial. La institución exhortó al hombre a entregarse “por la vía que considere de su preferencia”, para que respondiera ante las autoridades y evitar posibles incidentes.

La investigación está a cargo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público. De acuerdo con la versión oficial, Germán Troncoso integraría el grupo que ingresó a la vivienda ubicada en Santo Domingo Este entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

La esposa del merenguero murió antes de que él regresara a la vivienda

Según los datos expuestos por la Policía, Julián Oro Duro llegó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada. Allí fue atacado y resultó herido. Para ese momento, su esposa ya había sido asesinada, de acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores.

Las autoridades no detallaron las circunstancias precisas de la muerte de Castillo ni informaron cuántas personas habrían participado en la irrupción. Tampoco difundieron, hasta el momento, los elementos de prueba que vincularían al detenido con el hecho.

Las autoridades investigan el homicidio de Zeneida Socorro Castillo y la agresión contra el artista Gilberto Julián Sarante Perdomo./ (El Día)
Las autoridades investigan el homicidio de Zeneida Socorro Castillo y la agresión contra el artista Gilberto Julián Sarante Perdomo./ (El Día)

La Policía sostuvo que posee “amplias informaciones” sobre el caso, aunque indicó que el departamento de prensa de la institución ofrecería nuevos detalles oficiales. Durante la conferencia, Pesqueira afirmó que el objetivo de la investigación es identificar y llevar ante la Justicia a todos los involucrados.

La institución había señalado que Germán Troncoso frecuentaba la zona de La Victoria, en Santo Domingo Norte, donde presuntamente pernoctaba. Tras el pedido público de entrega, el joven se presentó en el destacamento de Los Mina y quedó bajo custodia para los procedimientos correspondientes.

La entrega de Germán Troncoso abre una nueva etapa en la pesquisa por el homicidio de Zeneida Socorro Castillo y el ataque contra Julián Oro Duro. La Policía mantiene abierta la investigación para establecer la secuencia de los hechos, determinar si hubo más participantes y definir las responsabilidades individuales.

Corresponderá al Ministerio Público reunir las pruebas, formalizar las imputaciones que considere pertinentes y presentarlas ante los tribunales de República Dominicana.

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