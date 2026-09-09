“Tenía pensamiento lateral”: Cristina Wargon recordó a Chiche Gelblung y su particular forma de hacer periodismo

Cristina Wargon recordó a Chiche Gelblung tras la muerte del periodista a los 82 años en Buenos Aires.

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El emblemático periodista, Samuel “Chiche” Gelblung, falleció este miércoles a los 82 años tras permanecer internado en cuidados intensivos en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires. Cristina Wargon, compañera del periodista en “ Hola Chiche”, época de oro de Radio 10, lo recordó en Infobae Al Amanecer.

En su reconstrucción, la propia Wargon fue hilando recuerdos, anécdotas y definiciones sobre una forma de trabajo que, según dijo, combinaba intuición, cultura, rapidez para leer una situación y una sensibilidad que no siempre quedaba expuesta en público.

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“Yo lo había llamado y le había dejado un mensaje diciéndole: ‘Chiche, esto es un llamado de cariño, nada más’”, contó Wargon, al recordar que intentó comunicarse con él después de enterarse de que había estado enfermo.

Al día siguiente, dijo, encontró dos llamadas perdidas de Gelblung. “Le volví a hablar diciéndole: ‘Chiche, bueno, estamos desencontrados’”, relató. Y agregó una frase atravesada por la emoción: “Yo me levanté esta mañana y dije: ‘¿Será de Dios que nunca nos volveremos a ver o nos volveremos a comunicar?’”.

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La periodista contó que compartió con Chiche Gelblung la época de oro de Radio 10 en el ciclo Hola Chiche

El último encuentro en Buenos Aires terminó con una propuesta para volver a trabajar juntos

Wargon, que vive en Córdoba, recordó un viaje a Buenos Aires de hace aproximadamente cuatro años, cuando retomó el contacto con Gelblung por un proyecto ligado a un libro digital. “Me dio una mano”, resumió.

Durante esa visita, almorzó con él y con Cristina en Pilar. Allí, según recordó, Gelblung le propuso volver a trabajar juntos. “Me propuso que volviera a trabajar con él y yo ya tenía la vida muy jugada acá”, afirmó. “No podía”, agregó sobre esa decisión.

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Ese almuerzo fue, según su relato, la última vez que lo vio en persona. “Tengo una selfie acá en el auto que nos tomamos cuando me iban llevando para casa”, contó.

Wargon relató que su último contacto con Chiche Gelblung incluyó una propuesta para volver a trabajar juntos

Un periodista de pensamiento lateral y amplia cultura

Al repasar la dinámica de trabajo al aire, Wargon puso el foco en su manera de construir escenas. “Hacía cosas muy raras, Chiche”, dijo. “Tenía como lo que se llama el pensamiento lateral, muy a flor de piel”.

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Para explicarlo, recordó una cobertura sobre una guerra en Medio Oriente. “Llegó con dos relojes”, contó, antes de reconstruir la escena: “A esta hora acá es la una de la tarde y allá son las seis de la tarde”. Y resumió el efecto que eso producía en el aire: “De pronto te había llevado con el detalle de los relojes”.

También evocó una cobertura radial de un asalto a una farmacia. Según relató, un teléfono había quedado abierto y el programa pudo escuchar lo que ocurría del otro lado. “Todo el programa, que fueron dos horas y media larga por lo menos, estuvimos solamente escuchando en silencio”, recordó.

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Cristina Wargon definió a Chiche Gelblung como un periodista de pensamiento lateral y con una forma particular de hacer periodismo

Para Wargon, ahí se veía una de las marcas de Gelblung como conductor. “Eso era intuición, instinto”, afirmó. Y añadió que, al terminar esa transmisión, “bajó a felicitar a Dady”, que participaba del ciclo.

Wargon también insistió en otro rasgo que, según dijo, definía a Gelblung. “Era primero una persona tan culta, pero tan culta”, expresó. “Era así el personaje del popular, y lo era. Pero al mismo tiempo una persona de una gran cultura”.

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Según recordó, hablaba varios idiomas y había estado en numerosos lugares y episodios históricos. “Había estado en todos los lugares que a mí, como periodista, lo envidiaba”, dijo. “Le pedía que me contara, como los chicos le pedía: ‘Contame cuándo...’”.

Una cobertura de una guerra en Medio Oriente mostró cómo Chiche Gelblung usaba detalles como dos relojes para construir una escena radial

Entre esos recuerdos, Wargon mencionó relatos sobre la muerte de John F. Kennedy, hechos políticos ocurridos en Irán y la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia. “Estuvo cuando murió el Che Guevara. Fue el único que estuvo”, afirmó.

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También añadió otro detalle de ese episodio: “Un fotógrafo de Chiche sacó una foto de frente del Che muerto”. Y completó: “Después quiso volver a buscar a otra persona, pero ya no lo dejaron entrar otra vez a Bolivia”.

La faceta menos visible de Gelblung

Otra de las escenas que rescató ocurrió en Radio Mitre, durante un debate sobre la ocupación de viviendas terminadas que estaban destinadas a otras familias. En medio de esa discusión, una mujer dio un testimonio que cambió el tono del intercambio. “Me estoy muriendo de un cáncer de pulmón. Quiero morir en la ciudad en que viví”, recordó Wargon que dijo la mujer.

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La respuesta de Gelblung fue breve. “Ah, bueno”, dijo. Para Wargon, esa reacción mostró una dimensión menos visible del conductor. “No discutió”, relató. “Entendió todo y fue sensible a eso”, afirmó.

Wargon recordó que una transmisión sobre un asalto a una farmacia expuso la intuición y el instinto periodístico de Chiche Gelblung

También habló de su temperamento en la rutina de trabajo. “Chiche era una persona que se enojaba y que gritaba a sus productores”, contó. Y explicó que solía advertir a quienes recién empezaban en el equipo: “Tenés que aguantar las primeras veinticuatro horas. Vas a escuchar gritos”. La fórmula para atravesar esos episodios, recordó, era siempre la misma: “Llueve, llueve, llueve, dejá que pase”.

Según su relato, parte de las discusiones al aire tampoco respondían a un conflicto real. Una vez, recordó Wargon, Gelblung le propuso: “Este programa está reaburrido. ¿Querés que nos peleemos?”.

Ella aceptó y ambos discutieron frente a los micrófonos. “Parecía que era cierto, pero no estábamos peleando en verdad”, explicó Wargon, al recordar una dinámica que, según dijo, buscaba despertar interés entre los oyentes y generar expectativa sobre lo que estaba ocurriendo en el programa.

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