Tiempo estable en AMBA, sin lluvias y alertas en 11 provincias: cómo estará el fin de semana

Un clima estable pero frío se registra en la Ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tras las precipitaciones de ayer jueves en el AMBA, la temperatura tendrá un repunte durante el fin de semana, con nubosidad y vientos preponderantes del sudeste, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy se espera una jornada sin precipitaciones, con marcas entre 9°C y 17°C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Durante la mañana habrá una presencia de neblinas lo que por la tarde se transformará en cielo parcialmente nublado con vientos proveniente del sector Este.

PUBLICIDAD

Las condiciones climáticas de hoy a las 7 de la mañana, según el Observatorio Central Buenos Aires (SMN)

Para el sábado, el SMN prevé condiciones estables y temperaturas de 8°C a 18°C, con el firmamento con algunas nubes y también toda una jorndas con vientos del este con ráfagas de hasta 22 km/h.

El domingo continuaría la estabilidad, con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, mientras que para el comienzo de la semana, el lunes 31 de agosto se registrará un leve aumento de la temperatura: 11°C de mínima y 19°C de máxima.

PUBLICIDAD

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos siete días. (Servicio Meteorológico Nacional)

Hacia el martes 1 la temperatura disminuirá levemente con registros entre los 9° y 18°, el miércoles subirá a 11° de mínima (17°C de máxima) y hacia el jueves 3 se anticipa nubosidad variable y registros térmicos entre los 10°C y 16°C. Estos tres días tendrán preponderancia de cielo algo nublado y sin precipitaciones.

Las alertas en el país

La presencia de fuertes tormentas en el sector litoraleño, específicamente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe desató una red de advertencias a muy corto plazo, sobre todo en esta última provincia, para que los ciudadanos tomen precauciones extremas luego del temporal de viento y granizo que azotó ayer y dejó varios destrozos.

PUBLICIDAD

Las alertas meteorológicas activas para hoy en el país (Servicio Meteorológico Nacional

Para las zonas de Curuzu Cuatia y Sauce. (Corrientes) como en Federacion, La Paz y S. J. de Feliciano (Entre Ríos) se espera una fuerte tormenta con lluvias, ráfagas de viento y cáida de granizo.

Para ello, se advierte a la población retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

PUBLICIDAD

Las alertas meteorológicas activas para mañana en el país (Servicio Meteorológico Nacional)

También se recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos y, en lo posible, alejarse de zonas inundables. “Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado”, advierten desde el SMN.

Además, la presencia de fuertes vientos en el país se hace sentir en varias regiones como Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán (incluidas ráfagas del zonda en esta cuatro provincias) y solo ráfagas intensas en Jujuy y Salta.

PUBLICIDAD

Y, con respecto a las nevadas, también rige una alerta amarilla en Neuquén y Mendoza.

Advertencias por tormenta, nevadas, viento y vientos zonda en el país (Servicio Meteorológico Nacional)