Sociedad

Tiempo estable en AMBA, sin lluvias y alertas en 11 provincias: cómo estará el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se espera una leve nubosidad y un ascenso del registro térmico en el área metropolitana. Advertencias en varias regiones por fuertes vientos, nevadas y tormentas

Una mujer con abrigo marrón y bufanda de lana camina por una calle de Buenos Aires con hojas secas. El viento mueve su cabello y hay árboles sin hojas y edificios al fondo.
Un clima estable pero frío se registra en la Ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tras las precipitaciones de ayer jueves en el AMBA, la temperatura tendrá un repunte durante el fin de semana, con nubosidad y vientos preponderantes del sudeste, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para hoy se espera una jornada sin precipitaciones, con marcas entre 9°C y 17°C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Durante la mañana habrá una presencia de neblinas lo que por la tarde se transformará en cielo parcialmente nublado con vientos proveniente del sector Este.

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Captura de texto con datos meteorológicos de temperatura, humedad, presión, viento y visibilidad del Observatorio Central Buenos Aires
Las condiciones climáticas de hoy a las 7 de la mañana, según el Observatorio Central Buenos Aires (SMN)

Para el sábado, el SMN prevé condiciones estables y temperaturas de 8°C a 18°C, con el firmamento con algunas nubes y también toda una jorndas con vientos del este con ráfagas de hasta 22 km/h.

El domingo continuaría la estabilidad, con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, mientras que para el comienzo de la semana, el lunes 31 de agosto se registrará un leve aumento de la temperatura: 11°C de mínima y 19°C de máxima.

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Tabla con el pronóstico del tiempo para siete días en la Ciudad de Buenos Aires, con íconos del clima, temperaturas y datos de viento
Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos siete días. (Servicio Meteorológico Nacional)

Hacia el martes 1 la temperatura disminuirá levemente con registros entre los 9° y 18°, el miércoles subirá a 11° de mínima (17°C de máxima) y hacia el jueves 3 se anticipa nubosidad variable y registros térmicos entre los 10°C y 16°C. Estos tres días tendrán preponderancia de cielo algo nublado y sin precipitaciones.

Las alertas en el país

La presencia de fuertes tormentas en el sector litoraleño, específicamente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe desató una red de advertencias a muy corto plazo, sobre todo en esta última provincia, para que los ciudadanos tomen precauciones extremas luego del temporal de viento y granizo que azotó ayer y dejó varios destrozos.

Mapa de Argentina con zonas coloreadas en verde, amarillo y naranja, junto con iconos de navegación e indicaciones del clima
Las alertas meteorológicas activas para hoy en el país (Servicio Meteorológico Nacional

Para las zonas de Curuzu Cuatia y Sauce. (Corrientes) como en Federacion, La Paz y S. J. de Feliciano (Entre Ríos) se espera una fuerte tormenta con lluvias, ráfagas de viento y cáida de granizo.

Para ello, se advierte a la población retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Mapa de Argentina pintado en verde y amarillo con botones de fechas en la parte superior e iconos de clima a la izquierda
Las alertas meteorológicas activas para mañana en el país (Servicio Meteorológico Nacional)

También se recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos y, en lo posible, alejarse de zonas inundables. “Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado”, advierten desde el SMN.

Además, la presencia de fuertes vientos en el país se hace sentir en varias regiones como Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán (incluidas ráfagas del zonda en esta cuatro provincias) y solo ráfagas intensas en Jujuy y Salta.

Y, con respecto a las nevadas, también rige una alerta amarilla en Neuquén y Mendoza.

Tabla de datos con una lista de provincias de Argentina y columnas de fenómenos meteorológicos con símbolos triangulares de alerta
Advertencias por tormenta, nevadas, viento y vientos zonda en el país (Servicio Meteorológico Nacional)

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