León XIV recibirá a la conducción del Episcopado argentino y llega una avanzada del Vaticano para definir el itinerario y la seguridad de su visita

El papa León XIV recibirá al presidente de la Comisión Episcopal Argentina, arzobispo Marcelo Colombo

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El papa León XIV recibirá este jueves en el Vaticano a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en un encuentro que tendrá entre sus ejes centrales la visita que realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre. Tres días después, el domingo, llegará a Buenos Aires una nueva avanzada de la Santa Sede, encabezada por el responsable de organizar los viajes internacionales del Pontífice y reforzada en el área de seguridad, para recorrer los posibles escenarios de las actividades papales.

Según pudo saber Infobae, el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV el jueves 27 en Roma.

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La audiencia tendrá un fuerte contenido institucional. Será el encuentro de la conducción del Episcopado argentino con el Pontífice a poco más de dos meses de su llegada al país, en un momento en que la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno comenzaron a transformar las propuestas iniciales en un esquema operativo para los cuatro días de la visita.

Colombo ya se encuentra en Roma y Pizarro se sumará para la audiencia. No está previsto que lleven al Papa un programa cerrado: la agenda detallada todavía está en elaboración y varias de las alternativas consideradas en las últimas semanas fueron modificadas.

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Con la previsión con la que trabajan quienes intervienen en la organización, el programa definitivo podría quedar cerrado hacia mediados de septiembre. Para entonces deberá haber concluido una instancia clave: la inspección sobre el terreno de los enviados del Vaticano encargados de determinar la viabilidad de los escenarios.

La reunión de la semana pasada en la Casa Rosada entre el Gobierno y la Iglesia Católica Argentina

El domingo 30 llegará a la Argentina una nueva avanzada de la Santa Sede. Permanecerá hasta el jueves y luego continuará hacia Uruguay y Perú, los otros dos países incluidos en la gira latinoamericana de León XIV.

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La misión estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, el sacerdote mexicano que León XIV designó en junio de 2025 como coordinador de los Viajes Apostólicos. Salas es hoy uno de los hombres centrales de la estructura que interviene en la preparación de cada desplazamiento internacional del Pontífice.

Nacido en Santa Clara, en el estado mexicano de Durango, en 1978, Salas fue ordenado sacerdote en 2008 y pertenece a la Arquidiócesis de Durango. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense e ingresó en 2013 al servicio diplomático de la Santa Sede.

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Su trayectoria incluye destinos en las representaciones pontificias de Burundi, Irak y Hungría. En este último país intervino en la organización de los dos viajes apostólicos que realizó Francisco: el primero, en septiembre de 2021, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional; y el segundo, en abril de 2023.

En 2023 regresó a Roma para incorporarse a la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. Dos años después, León XIV le confió la coordinación de sus viajes apostólicos.

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Por eso, la presencia de Salas en Buenos Aires tiene un significado concreto: será uno de los encargados de examinar sobre el terreno las propuestas preparadas en la Argentina y de determinar, junto con el resto de la delegación, cuáles reúnen las condiciones para incorporarse al programa definitivo.

Esta segunda avanzada será más amplia que la anterior y tendrá un componente especialmente importante en materia de seguridad. Según pudo saber Infobae, junto con Salas llegará el jefe de seguridad del Vaticano y un grupo reforzado de especialistas encargados de evaluar las condiciones que deberán cumplir los escenarios y recorridos.

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La seguridad será, precisamente, uno de los ejes centrales de los cuatro días de trabajo.

Los enviados de la Santa Sede analizarán los lugares propuestos, los accesos, los movimientos del Pontífice, los recorridos y las condiciones necesarias para celebraciones que podrían congregar a cientos de miles de personas. También deberán comenzar a compatibilizar los protocolos vaticanos con el dispositivo que desplegarán las fuerzas de seguridad argentinas.

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La organización de una visita papal plantea una particularidad: León XIV es, al mismo tiempo, jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder de la Iglesia católica, por lo que requiere un dispositivo de protección de máxima seguridad que, a la vez, permita el contacto con las multitudes que caracteriza sus actividades pastorales.

La Secretaría de Estado de la Santa Sede anunció a José Nahúm Jairo Salas Castañeda, como nuevo coordinador de los viajes papales. |@TerzaLoggia

Los tres grandes escenarios que hasta ahora figuran en la agenda tentativa son el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

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La avanzada deberá recorrer y evaluar esas alternativas antes de que Roma dé su aprobación definitiva.

Mientras tanto, el trabajo ya comenzó en las distintas jurisdicciones.

Las autoridades de la Iglesia en Córdoba y Luján iniciaron contactos con funcionarios nacionales y locales para empezar a diseñar los actos, estudiar las necesidades de infraestructura y anticipar los requerimientos de seguridad, logística y traslado que implicará la presencia de León XIV.

Se trata de conversaciones preliminares, porque la última palabra sobre los escenarios y las características de cada actividad pertenece al Vaticano. La visita de Salas y del equipo de la Santa Sede permitirá pasar de las propuestas a definiciones más concretas.

También está en marcha la articulación desde el Gobierno nacional.

Karina Milei colocó en un lugar central de ese dispositivo a Mara Gorini, una persona de su máxima confianza. La secretaria general de la Presidencia la designó como responsable de coordinar la organización de los eventos públicos que protagonizará León XIV durante su estadía en la Argentina.

Gorini funciona como uno de los principales enlaces entre la Casa Rosada, la Iglesia y las estructuras encargadas de organizar las actividades. Ya mantuvo contactos con las comisiones de trabajo eclesiásticas de los lugares incluidos en el recorrido y comenzó a ordenar la articulación necesaria para los actos masivos.

El Gobierno tendrá una responsabilidad particularmente importante en infraestructura, logística y seguridad. El contenido pastoral de la visita y de las celebraciones corresponderá a la Iglesia.

La distribución de funciones comenzó a quedar más clara en la reunión realizada el martes pasado en la Casa Rosada y encabezada por Karina Milei.

Por el Gobierno nacional participaron el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y funcionarios de las áreas involucradas en la organización.

También estuvo el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, junto con representantes de la Iglesia. Por la ciudad de Buenos Aires participó el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.

En representación de la Iglesia argentina estuvieron además el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; el sacerdote Matías Taricco; y Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal.

La reunión tuvo una particularidad política y operativa: no hubo representantes de los gobiernos de Córdoba ni de la provincia de Buenos Aires, pese a que ambas jurisdicciones recibirán al Pontífice.

Fue, en ese sentido, una primera mesa concentrada fundamentalmente en el Gobierno nacional, la Santa Sede, la Iglesia y la administración porteña. La incorporación de las otras jurisdicciones se realizará a medida que avance la organización.

Durante el encuentro se analizaron la agenda preliminar, la logística, los traslados, la seguridad y la comunicación de la visita. También quedó confirmado que León XIV se hospedará durante su estadía en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.

La seguridad estará bajo la órbita de Monteoliva y deberá articularse con las fuerzas y autoridades de cada jurisdicción. La dimensión del desafío dependerá, finalmente, de los escenarios que apruebe el Vaticano y de la cantidad de actividades públicas que queden incorporadas al programa.

La audiencia del jueves en Roma sumará otro movimiento a una semana especialmente activa en torno al viaje.

León XIV ya recibió en las últimas horas al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, quien se encuentra en Roma por cuestiones vinculadas con su arquidiócesis. Luján será uno de los puntos centrales de la visita papal y escenario de uno de los grandes encuentros previstos.

El papa León XIV se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025.

La reunión de Colombo y Pizarro tendrá, sin embargo, una dimensión institucional diferente. Ambos llegarán ante León XIV como presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal, y podrán transmitirle el estado de los preparativos y la situación de la Iglesia argentina.

No se espera que de la audiencia surjan detalles definitivos del programa. En la organización consideran que todavía falta tiempo para los parámetros habituales de la Santa Sede y que las decisiones concretas dependerán, en buena medida, del resultado de la inspección que comenzará el domingo.

Después de los cuatro días de trabajo en la Argentina, Salas y el resto de la avanzada continuarán hacia Uruguay y Perú para inspeccionar los escenarios de las restantes escalas. La delegación completará así el relevamiento integral de la gira antes de regresar a Roma.

La expectativa es que hacia el 10 o 12 de septiembre ese trabajo esté concluido y que, alrededor de mediados de ese mes, pueda quedar definida la agenda detallada.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Será la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

Antes de que eso ocurra habrá dos movimientos clave para avanzar en la organización: este jueves, el Papa escuchará en Roma a las máximas autoridades del Episcopado argentino; el domingo, sus hombres de confianza para los viajes y la seguridad estarán en Buenos Aires para determinar sobre el terreno cómo será su visita.