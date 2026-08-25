Detuvieron al conductor que provocó un brutal accidente y terminó con cuatro personas muertas en Córdoba

Una camioneta destruida en su parte delantera y un automóvil volcado permanecen en la ruta tras una colisión en Alta Gracia, Córdoba. (Captura de video)

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El brutal choque que terminó con la vida de cuatro personas en Alta Gracia, provincia de Córdoba, todavía mantiene conmocionada a la localidad. Ahora, se conoció que la Justicia avanzó con la detención del conductor de la camioneta que embistió a un auto y provocó la tragedia.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en las últimas horas se avanzó con la imputación por homicidio culposo calificado contra el ingeniero agrónomo de 49 años identificado como Carlos Ríos. La escala penal para esa figura oscila entre los tres y los seis años de prisión efectiva.

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La imputación fue dispuesta el lunes al mediodía por el fiscal de instrucción Diego Fernández, de la Fiscalía del Primer Turno de Alta Gracia, quien simultáneamente ordenó un conjunto de peritajes y medidas probatorias para establecer la mecánica del siniestro.

Los resultados de esas pericias aún no están disponibles, pero las sospechas de los investigadores apuntan en una dirección concreta: la camioneta RAM habría invadido el carril contrario en un tramo de doble línea amarilla, donde el adelantamiento está expresamente prohibido. “No tenemos todos los elementos de prueba como para poder afirmarlo, pero de acuerdo al relevamiento interno y otros elementos de prueba, hace presumir que uno de los vehículos habría invadido el otro carril, se sospecha que fue el conductor de la camioneta”, precisó Fernández en declaraciones a El Doce.

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Según informó La Voz, a esa hipótesis se suma otra: la forma en que quedaron los rodados tras el impacto lleva a los peritos a sospechar que la velocidad de la RAM superaba ampliamente el máximo permitido de 90 km/h en ese tramo. En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados de los análisis de alcoholemia solicitados al conductor. Para reconstruir lo ocurrido, también se tomaron testimonios a policías, bomberos y otros automovilistas que circulaban por la zona. Algunos de esos relatos ya refieren a una supuesta alta velocidad por parte del vehículo mayor.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo César (42), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23)

El choque se produjo el domingo 23 de agosto cerca de las 21 en la ruta provincial C-45, en el tramo conocido como “el Camino de los Lecheros”, a la salida de Alta Gracia. El segmento es recto, está en buen estado e iluminado, y tiene doble línea amarilla claramente demarcada. En ese contexto, la camioneta conducida por Ríos colisionó de frente contra un Volkswagen Gol que avanzaba en sentido contrario. El auto quedó destruido. Los primeros efectivos en llegar se encontraron con el escenario del impacto; los bomberos arribaron instantes después. Ríos fue trasladado al Hospital Italiano de Córdoba con golpes en la cabeza y permanece fuera de peligro.

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Las cuatro víctimas fatales eran miembros de una misma familia, oriundos de la localidad de Bouwer: Pablo César (42), las hermanas Jésica Garrido (34) y Yanina Garrido (39), y Danilo Díaz (23). Todos murieron en el lugar.

El trasfondo del viaje agrega una dimensión particular al caso: Pablo, Jésica y Yanina habían viajado hasta Alta Gracia para asistir a Danilo, quien horas antes había sufrido un accidente en moto en la zona de Falda del Carmen y fue atendido en el Hospital Illia de esa ciudad. Tras recibir el alta, el grupo se dirigió a la subcomisaría local para retirar la motocicleta secuestrada.

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Un quinto integrante de la familia condujo la moto de regreso; Danilo y los demás optaron por el Volkswagen Gol y tomaron el Camino de los Lecheros para evitar pasar por el casco urbano. Fue en ese trayecto donde se toparon de frente con la RAM. La Municipalidad de Bouwer decretó dos días de duelo en respuesta a la tragedia que sacudió a la comunidad.