Uno de los integrantes de la familia Macri invertirá más de USD 42 millones para un mega proyecto premium de golf y welness

El centro deportivo contará con 3.000 m² cubiertos, entre gimnasio, piscina climatizada, spa y espacios de coworking. (Manantiales Golf SAD)

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El corredor que une Manantiales con José Ignacio, en el departamento de Maldonado, concentra desde hace años el interés de inversores que buscan capitalizar el crecimiento inmobiliario y turístico de la costa uruguaya. A ese proceso se suma ahora un proyecto de infraestructura deportiva que combina golf, wellness y actividades recreativas bajo un mismo desarrollo.

Un grupo de empresarios argentinos radicados en Uruguay desde hace más de una década presentó formalmente ante las autoridades nacionales y departamentales un desarrollo que demandará una inversión de USD 42,5 millones. Gianfranco Macri, hermano del expresidente Mauricio, Pablo Rubio y Mariano de Llano, socios del proyecto, se reunieron en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi y el intendente de Maldonado, Miguel Abella, para exponer los detalles de la iniciativa. Durante el encuentro, los desarrollistas confirmaron que los trabajos de inversión y obra comenzarán este mismo año.

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El proyecto está a cargo de la firma Manantiales Golf SAD y contempla dos componentes principales: un campo de golf de 27 hoyos sobre casi 100 hectáreas y un Sport & Wellness Center de 3.000 m² cubiertos. Del monto total de la inversión, USD 30,3 millones se destinan al campo de golf y al Club House, mientras que los USD 12,2 millones restantes corresponden al Sport & Wellness Center. Se trata de una inversión enfocada exclusivamente en infraestructura deportiva, sin incluir otros componentes inmobiliarios o de desarrollo asociados al predio.

Distribución de la inversión y escala del proyecto

El campo de golf tendrá tres circuitos independientes de nueve hoyos cada uno, un esquema que permite operar el club durante todo el año, recibir torneos sin afectar a los socios y realizar tareas de mantenimiento sin cerrar la totalidad de la cancha. El diseño estuvo a cargo de Randall Thompson y Kelly Blake Moran, de American Golf Design, con master planning de C. Stuart Moore y arquitectura de Martín Gómez Pustilnick. El mantenimiento agronómico quedará en manos del mismo equipo que trabaja en el Buenos Aires Golf Club.

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El campo de golf ocupará casi 100 hectáreas en el corredor Manantiales–José Ignacio, con tres circuitos de nueve hoyos cada uno. (Manantiales Golf SAD)

El predio se ubica sobre la Ruta 104, a 12 kilómetros de José Ignacio, 18 kilómetros de Punta del Este, 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce y aproximadamente 90 minutos de Montevideo.

Proyección de actividad y gasto turístico

El modelo de negocio proyecta 8.200 rondas de golf de visitantes por año, de las cuales 2.100 se concentrarían entre abril y noviembre, el período de menor actividad turística en Maldonado. Según las proyecciones del proyecto, esa actividad generaría aproximadamente USD 1,5 millones anuales en gasto turístico adicional fuera del club, distribuidos entre alojamiento, gastronomía, transporte y comercio. El objetivo declarado es que la operación no dependa de la temporada alta, sino que contribuya a extenderla a lo largo del año.

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El Sport & Wellness Center, por su parte, funcionará los doce meses e incluirá un gimnasio de más de 1.000 m², pileta climatizada, spa, baño turco, coworking, “kids club” y servicios de fisioterapia, readaptación deportiva, nutrición y evaluación funcional, además de canchas de tenis, pádel y fútbol y un “driving range” techado.

El proyecto apunta a una comunidad de hasta 1.500 socios entre adultos, jóvenes, niños, seniors y empresas, lo que implica una inversión aproximada de USD 28.300 por socio proyectado sobre el total de 42,5 millones de dólares.

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Impacto en el mercado laboral

La etapa de obra tendrá un pico de 320 puestos de trabajo directos, con un acumulado estimado de 785 puestos-año durante todo el proceso constructivo. Una vez en funcionamiento, el club generará 100 puestos directos permanentes, a los que se sumarán 28 puestos vinculados a gastronomía, hasta 36 empleos zafrales durante la temporada alta y alrededor de 190 puestos indirectos en proveedores, servicios y logística. Buena parte de los puestos permanentes corresponden a perfiles técnicos especializados en greenkeeping, agronomía, deporte, wellness y gestión de instalaciones.

Gianfranco Macri, hermano menor de Mauricio Macri, es uno de los inversores que impulsa el proyecto. (Manantiales Golf SAD)

El proyecto incluye además tres escuelas gratuitas de formación: golf, caddies y greenkeeping, orientadas a jóvenes de Maldonado. El programa tendrá un costo operativo estimado de USD 85.000 anuales, financiado dentro de la operación del campo.

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Cronograma de obra en tres etapas

La ejecución está planificada en tres años. El primero incluirá los movimientos de suelo, la infraestructura y los sistemas de riego. En el segundo año comenzará la siembra y el proceso de grow-in, con la apertura prevista de los primeros nueve hoyos mientras avanza la construcción del Club House y el Sport Center. El tercer año contempla la finalización de los 27 hoyos, las canchas exteriores y la entrega del complejo.

El sistema de riego forma parte del esquema de costos del proyecto: contempla lagos internos alimentados por captación pluvial y escorrentía, sin uso de agua potable de la red pública, junto con un circuito cerrado que permite reutilizar el agua y telemetría con sensores de humedad del suelo para la programación diferenciada por sectores. Se prevé además la postulación a una certificación ambiental internacional, como GEO Foundation o Audubon International, una vez concluida la obra.

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