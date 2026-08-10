Miles de camiones varados en la Patagonia por la nieve: “No hay información segura de que el paso se va a abrir en algún momento”

El temporal de nieve en la Patagonia obligó al cierre de más de 15 pasos fronterizos con Chile y dejó cientos de camiones varados

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Cientos de camiones quedaron atrapados en la Patagonia argentina tras el cierre de pasos fronterizos con Chile, provocado por un fuerte temporal de nieve en la cordillera de Los Andes. El fenómeno afecta desde hace semanas a las provincias de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro. Las autoridades cerraron más de 15 cruces internacionales y solicitaron a los transportistas consultar el estado de rutas antes de viajar.

En Añelo, Neuquén, el camionero Luis Hermosilla relató cómo vive la situación junto a colegas de Chile, Brasil y Uruguay. “Nos para la policía y nos devuelve a una estación de servicio. Dormimos acá en el camión, ocupamos nuestras cajas de cocina para poder cocinar”. contó en diálogo con Infobae en Vivo.

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El chofer detalló que no cuentan con hoteles suficientes y deben permanecer en sus vehículos hasta que las autoridades autoricen el avance.

Las provincias de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro siguen afectadas por las rutas cortadas en la cordillera de Los Andes Foto NA:Gonzalo Calvelo/plzzzz

El Ministerio de Seguridad informó que los principales pasos cerrados son Jama, Socompa, San Francisco, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor y Pehuenche. Los retenes y protocolos de emergencia siguen activos mientras continúan las tareas para despejar las rutas.

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Acumulación de camiones y condiciones de espera

En el paso de Pino Hachado, más de 1.500 camiones permanecen estacionados por la acumulación de nieve y el congelamiento de la ruta 242. El Escuadrón 31 ‘Las Lajas’ de Gendarmería Nacional aplicó el protocolo de emergencia de alta montaña y coordinó la asistencia a los transportistas.

Hermosilla describió la espera: “Somos varios, chilenos, brasileños, uruguayos. Dormimos acá en el camión”, afirmó. El conductor señaló que la policía les indica cuándo pueden avanzar y que, en el caso de Añelo, los devuelven a una estación de servicio donde pueden usar baños y duchas. Sin embargo, remarcó que muchos colegas quedaron varados en zonas donde no hay servicios básicos.

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La acumulación de vehículos generó un cuello de botella en pasos como Pino Hachado. Hermosilla puntualizó: “Se hizo un cuello de botella acá en Pino Hachado. La gente que trabaja acá no da abasto para la cantidad de camiones. Por este lugar cruzaban pocos camiones, pero ahora está, como es el único paso habilitado, están todos por acá”.

En Añelo, los camioneros permanecen durante días en sus vehículos porque no hay hoteles suficientes y la policía regula cada avance

Impacto económico y logístico para los transportistas

El cierre prolongado de los pasos fronterizos genera pérdidas económicas para los camioneros y las empresas de transporte. Hermosilla explicó: “Hay algunos que trabajan con sueldo fijo y otros, al menos yo, trabajo a porcentaje por vuelta. Al estar parado aquí, la mayoría estamos perdiendo porque no estamos produciendo nada”.

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El conductor detalló que este tipo de demoras no se compensa económicamente. “Este atraso es puro viaje y pura pérdida de tiempo, porque vos lo que necesitás es entregar la mercadería y no te pagan el día extra de estar varado por el temporal”, afirmó Hermosilla. Señaló que tanto empresas como conductores afrontan gastos adicionales para mantener las cargas y la cadena de frío.

Sobre la mercancía transportada, Hermosilla advirtió: “Voy con carne. Mientras no pierda su cadena de frío, no pasa nada. Pero está produciendo gasto, porque tengo que estar comprando combustible para mantener el equipo refrigerando”.

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Asistencia y apoyo en la emergencia

Las fuerzas de seguridad implementaron un sistema de estacionamiento en alta montaña para distribuir los vehículos y facilitar la asistencia. En Cutral Có y Zapala se concentra la mayor cantidad de camiones, mientras que en Las Lajas hay unos 280 vehículos retenidos. Gendarmería brindó apoyo con su cocina de campaña y la distribución de alimentos y agua.

El cierre de los pasos fronterizos en la Patagonia genera pérdidas económicas para camioneros y empresas de transporte por demoras sin compensación

Hermosilla relató que, en algunas zonas, la comunidad local colaboró con los camioneros: “Por aquí ha pasado gente repartiendo agua, comida, torta frita y esas cosas”. No obstante, remarcó que quienes quedaron varados lejos de pueblos carecen de acceso a baños y alimentos.

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En el grupo de comunicación de los conductores circuló la información sobre la habilitación de un autódromo en Neuquén con capacidad para quinientos camiones. Hermosilla señaló que, aunque existen instalaciones con baño y ducha, no está claro si todos los conductores serían trasladados allí.

Incertidumbre, ansiedad y falta de información

La falta de información clara sobre la reapertura de los pasos fronterizos incrementa la ansiedad entre los transportistas. Hermosilla reconoció: “No hay información segura de que el paso se va a abrir en algún momento”. Muchos camioneros pasan semanas lejos de sus familias y sin certezas sobre cuánto durará la espera.

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El conductor relató que, en años anteriores, permaneció más de treinta días varado en Mendoza por situaciones similares. Explicó que los viajes en invierno siempre tienen un alto grado de incertidumbre: “Salimos, pero no sabemos si la cordillera va a estar habilitada o cuántos días va a estar cortado”, concluyó.

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