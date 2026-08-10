Sistema de alta presión y onda tropical 26 complican el pronóstico en Nicaragua con tormentas, calor y rachas de hasta 77 km/h

Calles coloniales de Nicaragua se llenan de agua mientras la gente transita bajo la lluvia, algunos con paraguas y otros cubriéndose con plásticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sistema de alta presión de 1,014 milibares sobre el Caribe centroamericano y la llegada de la onda tropical número 26 configuran este lunes una jornada de doble amenaza para Nicaragua: lluvias con descargas eléctricas por la tarde y cinco sistemas tropicales activos que el Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) sigue de cerca en ambos océanos.

El dato central está en el Pacífico: uno de esos tres sistemas tiene una probabilidad del 90% de convertirse en el próximo huracán de la temporada en los próximos días. Ese potencial ciclón llevaría el nombre Hernán, según el orden oficial de denominaciones del Servicio Meteorológico Nacional para 2026.

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Las primeras horas del día transcurrirán con nubosidad sobre el Caribe, el Triángulo Minero y parte de la región central. Conforme avance la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia el Pacífico.

Dónde caerán las tormentas esta tarde

Las zonas con mayor probabilidad de tormentas eléctricas son Siuna, Río Blanco, Corinto, León y Managua. Los acumulados más altos de lluvia se esperan en el Caribe y la región central, mientras que en el Pacífico las precipitaciones serán más dispersas.

Las temperaturas máximas del día serán más altas en el Pacífico, donde el termómetro podría trepar entre 30 y 38°C (86 y 100°F). La región central registrará entre 26 y 32°C, el Triángulo Minero entre 26 y 30°C, y el Caribe entre 26 y 29°C.

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Negocios afectados en Corinto, Chinandega. (Foto: EFE/ STR)

Cinco sistemas tropicales bajo monitoreo simultáneo

En el Atlántico, OFENA vigila dos perturbaciones: una tormenta tropical con posibilidad de desarrollo en los próximos siete días y una onda tropical con un 40% de probabilidad de organización en el mismo plazo.

Esa descripción coincide con los dos sistemas que el Centro Nacional de Huracanes monitorea desde el 8 de agosto, ambos bajo la influencia de un intenso fenómeno de El Niño que mantiene la actividad atlántica 75% por debajo de lo normal para esta fecha de la temporada.

El Pacífico presenta un panorama distinto. OFENA detecta allí tres eventos: el sistema con 90% de probabilidad de convertirse en huracán, una segunda onda con un 60% de posibilidades y una tercera en formación inicial con apenas un 10%. Hasta el momento, ninguno de los cinco representa una amenaza directa para el territorio nicaragüense.

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Calor extremo y vientos fuertes completan el cuadro

Las temperaturas máximas del día serán las más altas en el Pacífico, donde el termómetro podría trepar entre 30 y 38 ℃ (86 y 100 ℉). La región central registrará entre 26 y 32 ℃, el Triángulo Minero entre 26 y 30 ℃, y el Caribe entre 26 y 29 ℃.

Una mujer se protege del sol en un día de calor. Las temperaturas máximas del día serán las más altas en el Pacífico, donde el termómetro podría trepar entre 30 y 38 ℃ (86 y 100 ℉).

A ese calor se suman rachas de viento que en el Pacífico y la región central podrían alcanzar los 77 km/h. En el Caribe, las ráfagas oscilarán entre 30 y 49 km/h.

Agosto marca históricamente el inicio de la fase más crítica de la temporada ciclónica en Centroamérica. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales de OFENA, en particular en las zonas donde se prevén tormentas eléctricas durante la tarde.

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