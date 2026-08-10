Los créditos de consumo en República Dominicana alcanzan una tasa de 18.6% en julio y lideran el alza del financiamiento

Los préstamos bancarios en República Dominicana son más caros en 2026 que al inicio del año, según datos del Banco Central de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En lo que va de 2026, los préstamos bancarios en República Dominicana son más caros que al inicio del año. Esta situación afecta tanto a quienes buscan créditos personales como a empresas, y responde a una serie de factores económicos que han modificado el acceso a financiamiento en el país.

Las cifras oficiales muestran que la tasa promedio de los préstamos en la banca múltiple subió de 13.59% en enero a 13.79% en julio, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El incremento ha sido más notorio en los préstamos de consumo y personales, donde la tasa promedio alcanzó 18.60 % en julio, superando en 0.09 puntos porcentuales el registro de junio y en 2.37 puntos al de enero.

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El sector comercial también registró un incremento, aunque de menor magnitud. En julio, la tasa para préstamos comerciales se ubicó en 12.65 %, lo que representa un alza de 0.13 puntos respecto al mes anterior. Sin embargo, esta tasa se mantiene apenas por debajo del 12.68 % observado al inicio del año. En contraste, los préstamos hipotecarios experimentaron una baja, situándose en 11.71 % en julio, 0.19 puntos menos que en junio y 0.22 puntos menos que en enero.

La tasa promedio de los préstamos en la banca múltiple subió de 13.59 % en enero a 13.79 % en julio, de acuerdo con el BCRD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de este encarecimiento está vinculado a la política monetaria y a la evolución de la inflación. La economía dominicana ha enfrentado presiones inflacionarias que han llevado al BCRD a restringir la liquidez, con el objetivo de mantener la estabilidad del tipo de cambio. Aunque la tasa de referencia se ha mantenido en 5.25 % anual desde noviembre de 2025, la reducción de dinero circulante ha hecho que los bancos eleven el costo del crédito, tanto para captar depósitos como para otorgar préstamos.

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Consultados sobre la evolución de las tasas, economistas explicaron que el fenómeno responde a la dinámica de la inflación y a la necesidad de proteger el sistema financiero.

Juan Ariel Jiménez señaló que, aunque el BCRD mantiene una política de tasas estables, la menor liquidez obliga a los bancos a subir sus tasas, tanto para captar recursos como para financiarlos, en declaraciones a Diario Libre. Añadió que la tendencia futura dependerá del rumbo que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que la economía dominicana suele ajustar su política monetaria para mantener el diferencial de tasas y proteger el tipo de cambio.

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Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la entrada principal al Banco Central de al República Dominicana (BCRD), en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Por su parte, Rafael Espinal indicó que el traspaso de la política monetaria a las tasas de los bancos es más lento de lo esperado. A su juicio, la emisión de bonos por parte del Gobierno y de la banca con tasas altas ha provocado una falta de homogeneidad en el mercado. Espinal explicó que los bancos tienden a mantener tasas elevadas en sus préstamos para cubrir el mayor riesgo.

En este escenario, la única excepción han sido los préstamos hipotecarios, que han bajado su tasa promedio gracias a que ofrecen mayor garantía a las entidades financieras. Espinal destacó que este comportamiento es previsible en productos que implican menores riesgos para los bancos, como es el caso de los créditos para vivienda.

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El comportamiento de las tasas en República Dominicana depende también de factores externos. Si la Reserva Federal no ajusta su tasa de referencia, se espera que el BCRD mantenga su política actual, lo que podría evitar cambios bruscos en el costo del crédito.

Los préstamos comerciales se ubicaron en 12.65 % en julio, con un alza mensual, aunque se mantuvieron apenas por debajo del nivel de enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas activas, la banca múltiple y el control de la liquidez seguirán bajo observación de analistas, atentos a las próximas decisiones tanto del Banco Central como de los actores internacionales.