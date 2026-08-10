Tres personas lesionadas con arma blanca en El Salvador en menos de 24 horas

La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad, a María Delfina Martínez Menjívar por lesionar con un corvo a su compañero de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En horas de la noche del domingo una mujer fue capturada en La Libertad por atacar con un corvo a su compañero de vida, en un nuevo episodio de violencia con armas blancas registrado en territorio salvadoreño en las últimas horas. El hecho se confirmó hasta la mañana de este lunes en el cantón Nueva Encarnación, en el municipio de Ciudad Arce, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según reportes oficiales de la PNC, María Delfina Martínez Menjívar, de 45 años, fue detenida luego de lesionar gravemente a su pareja durante una discusión. La agresión se produjo mientras ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol, en una vivienda de la zona rural de Ciudad Arce. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus heridas. Las autoridades informaron que Martínez Menjívar será remitida por el delito de intento de homicidio.

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La Policía recordó que “aún bajo los efectos del alcohol, sos el responsable de tus acciones”, en una advertencia dirigida a la población. De forma inmediata no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio de violencia. Este caso marcó el inicio de una jornada donde la violencia con armas blancas dejó varios lesionados en diferentes puntos del país.

La PNC informó que la agresión en el cantón Nueva Encarnación ocurrió durante una discusión en la que ambos estaban bajo los efectos del alcohol. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Ataque con cuchillo en Candelaria, Cuscatlán Sur

Horas después, otro incidente violento se reportó en la lotificación El Rosario, en el municipio de Candelaria, Cuscatlán Sur. Según el informe policial, Jherson Misael Sánchez Morales, de 30 años, atacó con un cuchillo a un hombre que transitaba por la calle principal del sector. La víctima logró ser auxiliada y llevada a un centro asistencial, donde se indicó que su condición es estable.

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De acuerdo con la Policía Nacional Civil, Sánchez Morales salió de unos matorrales y atacó inesperadamente al peatón, las autoridades detallaron el agresor se encontraba en evidente estado de ebriedad. Tras la agresión, los agentes incautaron el arma blanca utilizada en el ataque. El sospechoso fue arrestado y será procesado por el delito de lesiones.

En Candelaria, Cuscatlán Sur, Jherson Misael Sánchez Morales fue arrestado por atacar con un cuchillo a un peatón en la lotificación El Rosario. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Lesión al interior de un microbús colectivo en San Salvador

En un tercer hecho registrado en las últimas horas, un joven resultó herido de gravedad al recibir una puñalada en el abdomen dentro de un microbús del transporte colectivo en San Salvador. Testigos relataron que el altercado comenzó tras una discusión entre el lesionado y una joven pasajera. Otro hombre intervino y al sentirse amenazado, sacó un cuchillo y atacó al joven.

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El conductor del microbús condujo la unidad hasta la entrada principal del cuartel El Zapote, en la 10ª avenida Sur del barrio San Jacinto, donde personal de la Policía Nacional Civil y socorristas de Comandos de Salvamento brindaron asistencia inmediata a la víctima. El lesionado fue trasladado bajo custodia policial al hospital del seguro social central, mientras que el agresor fue detenido en el lugar por las autoridades.

La violencia con armas blancas dejó al menos tres lesionados en menos de 24 horas en distintas zonas de El Salvador y derivó en varias capturas de la PNC. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Estos hechos reflejan una preocupante escalada de violencia con armas blancas en diferentes zonas de El Salvador, con al menos tres personas lesionadas en menos de 24 horas y una serie de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil en respuesta a estos episodios.

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