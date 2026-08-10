El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Tres personas lesionadas con arma blanca en El Salvador en menos de 24 horas

Los incidentes se registraron en Ciudad Arce, Candelaria y San Salvador, con agresiones en una vivienda, en una calle y dentro de una unidad de transporte, según reportes de la PNC

Un machete con manchas de sangre reposa en un piso de concreto agrietado, detrás de una cinta amarilla que dice 'NO PASE' en el interior de una vivienda.
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad, a María Delfina Martínez Menjívar por lesionar con un corvo a su compañero de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En horas de la noche del domingo una mujer fue capturada en La Libertad por atacar con un corvo a su compañero de vida, en un nuevo episodio de violencia con armas blancas registrado en territorio salvadoreño en las últimas horas. El hecho se confirmó hasta la mañana de este lunes en el cantón Nueva Encarnación, en el municipio de Ciudad Arce, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según reportes oficiales de la PNC, María Delfina Martínez Menjívar, de 45 años, fue detenida luego de lesionar gravemente a su pareja durante una discusión. La agresión se produjo mientras ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol, en una vivienda de la zona rural de Ciudad Arce. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por la gravedad de sus heridas. Las autoridades informaron que Martínez Menjívar será remitida por el delito de intento de homicidio.

PUBLICIDAD

La Policía recordó que “aún bajo los efectos del alcohol, sos el responsable de tus acciones”, en una advertencia dirigida a la población. De forma inmediata no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio de violencia. Este caso marcó el inicio de una jornada donde la violencia con armas blancas dejó varios lesionados en diferentes puntos del país.

La PNC informó que la agresión en el cantón Nueva Encarnación ocurrió durante una discusión en la que ambos estaban bajo los efectos del alcohol. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La PNC informó que la agresión en el cantón Nueva Encarnación ocurrió durante una discusión en la que ambos estaban bajo los efectos del alcohol. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Ataque con cuchillo en Candelaria, Cuscatlán Sur

Horas después, otro incidente violento se reportó en la lotificación El Rosario, en el municipio de Candelaria, Cuscatlán Sur. Según el informe policial, Jherson Misael Sánchez Morales, de 30 años, atacó con un cuchillo a un hombre que transitaba por la calle principal del sector. La víctima logró ser auxiliada y llevada a un centro asistencial, donde se indicó que su condición es estable.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, Sánchez Morales salió de unos matorrales y atacó inesperadamente al peatón, las autoridades detallaron el agresor se encontraba en evidente estado de ebriedad. Tras la agresión, los agentes incautaron el arma blanca utilizada en el ataque. El sospechoso fue arrestado y será procesado por el delito de lesiones.

En Candelaria, Cuscatlán Sur, Jherson Misael Sánchez Morales fue arrestado por atacar con un cuchillo a un peatón en la lotificación El Rosario. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
En Candelaria, Cuscatlán Sur, Jherson Misael Sánchez Morales fue arrestado por atacar con un cuchillo a un peatón en la lotificación El Rosario. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Lesión al interior de un microbús colectivo en San Salvador

En un tercer hecho registrado en las últimas horas, un joven resultó herido de gravedad al recibir una puñalada en el abdomen dentro de un microbús del transporte colectivo en San Salvador. Testigos relataron que el altercado comenzó tras una discusión entre el lesionado y una joven pasajera. Otro hombre intervino y al sentirse amenazado, sacó un cuchillo y atacó al joven.

El conductor del microbús condujo la unidad hasta la entrada principal del cuartel El Zapote, en la 10ª avenida Sur del barrio San Jacinto, donde personal de la Policía Nacional Civil y socorristas de Comandos de Salvamento brindaron asistencia inmediata a la víctima. El lesionado fue trasladado bajo custodia policial al hospital del seguro social central, mientras que el agresor fue detenido en el lugar por las autoridades.

La violencia con armas blancas dejó al menos tres lesionados en menos de 24 horas en distintas zonas de El Salvador y derivó en varias capturas de la PNC. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La violencia con armas blancas dejó al menos tres lesionados en menos de 24 horas en distintas zonas de El Salvador y derivó en varias capturas de la PNC. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Estos hechos reflejan una preocupante escalada de violencia con armas blancas en diferentes zonas de El Salvador, con al menos tres personas lesionadas en menos de 24 horas y una serie de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil en respuesta a estos episodios.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilSan SalvadorArma blancaIntento de homicidioPNCComandos de SalvamentoEl SalvadorViolencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana analiza el impacto de las drogas en accidentes de tránsito con nueva investigación oficial

El Ministerio de Salud y la DNCD pusieron en marcha la fase operativa del estudio en República Dominicana con apoyo de Direcciones Provinciales de Salud

República Dominicana analiza el impacto de las drogas en accidentes de tránsito con nueva investigación oficial

La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por su centenario

El régimen no ha revelado el costo de la estructura metálica levantada en la Avenida de Bolívar a Chávez, mientras el país arrastra un gasto millonario por los llamados árboles de la vida y el culto oficial a Hugo Chávez

La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por su centenario

Guatemala busca descentralizar la infraestructura deportiva con complejos especializados fuera de la capital

Los nuevos recintos priorizarán ciclismo en Zaragoza y patinaje en Los Amates, en una estrategia oficial para corregir la concentración histórica de instalaciones de calidad en Ciudad de Guatemala y ampliar su uso multipropósito

Guatemala busca descentralizar la infraestructura deportiva con complejos especializados fuera de la capital

Guatemala y Hungría firman un acuerdo de cooperación educativa

El documento establece renovaciones sucesivas por el mismo plazo, salvo aviso con seis meses de anticipación, y condiciona las actividades a recursos financieros y humanos disponibles, con gastos asumidos por cada parte

Guatemala y Hungría firman un acuerdo de cooperación educativa

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

Aunque la economía crece, la falta de empleos y la informalidad continúan siendo un problema para miles de ciudadanos

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades

TECNO

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Modo ‘inmune a la presión’: toma el control de WhatsApp sin parecer descortés

Apple lanza la beta 5 de iOS 27 para desarrolladores: todas las novedades que llegan al iPhone

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en la película de Hollywood más taquillera en India

Quién es Elvis Carlos, el niño viral que se sumó a Spider-Man: Brand New Day y suma fanáticos

“¿Clon? ¿No pueden clonar esto?”: Usher enfrenta los rumores tras su concierto en el MetLife Stadium

Tom Holland se convierte en la estrella de Hollywood más rentable de la historia

Fans de ‘Grand Theft Auto’ recaudan más de 50 mil dólares para un jugador que necesita un trasplante de pulmón

MUNDO

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar zonas residenciales cerca de Atenas

Un ataque contra la principal refinería de Libia destruyó un tanque con 4,5 millones de litros de gasolina

Austria desmanteló una red que enviaba tecnología europea a Rusia para fabricar motores de misiles y aviones de combate