80 fotos: la peregrinación y vigilia por San Cayetano en Liniers

07 Ago, 2026 09:04 a. m. EST
Peregrinación por San Cayetano Peregrinación por San Cayetano Adrián Escandar Peregrinación por San Cayetano Así s epreparaba la iglesia para recibir a los feligreses La apertura se hizo bajo fuegos artificiales Las puertas de la inglesia abrieron a las 00:00 horas de este viernes para darle la bienvenida a los fieles Así se vivía la vigilia frente a la iglesia en Liniers El momento en que se iluminó el santuario de San Cayetano Los fieles ingresaron a la medianoche y fueron recibidos por los sacerdotes Miles de fieles esperaron para celebrar el día de San Cayetano, con vigilias de varios días Como todos los años, miles de fieles se acercan para pedir "paz, pan y trabajo" y para agradecer A pesar de las adversas condiciones climáticas, los peregrinos esperaron para ingresar a la basílica en Liniers Los primeros que atravesaron las puertas de la iglesia Muchos fieles se acercaron para agradecer y pedir El ingreso se hiz mediante dos filas Todos los presentes se aglomeraron en las rejas de acceso Familias y personas de duferentes edades aguardaban para poder saludar al santo patrono (Fotografías: Souto) Algunos llegaban con ofrendas otros con estatuillas del santo de diferentes tamaños Las personas ingresaban por dos filas, una circulaba con mas lentitud para saludar a la imagen del santo Algunos saludaban al santo del pan y del trabajo desde la distancia y otros se acercaban para tocarlo Los sacerdotes hicieron una primera bendición a los minutos de ingresar al templo El altar adornado con los colores, la espiga y la imagen de San Cayetano Los puestos en las inmediaciones a la iglesia que vendían estampitas, velas, pulsera, entre otros elementos Así se hacía la vigilia La primera celebración La estatua de San Cayetano en el interior del santuario La procesión hasta el altar trasladando la imagen del santo El traslado de la escultura religiosa La escultura en el altar El saludo al santo en el acceso a la iglesia Bajo el lema "San Cayetano, aquí tienen a tu pueblo" se celebraron los primeros minutos de la fiesta religiosa La veneración a la escultura de San Cayetano, sobre la calle Cuzco 150 del barrio de Liniers La imagen frente a los fieles La imagen de la Mama Antula Souto trajo la devoción a San Cayetano a la Argentina en el siglo XVIII A l salida del santuario de San Cayetano, trasladando la escultura Los feligreses trasladaron la imagen del santo La celebración se extendió durante la madrugada Las inmediaciones a la iglesia en las horas previas a la apertura de la iglesia La vista de la iglesia desde otro ángulo Los fieles portaban velas Los preparativos durante lña vigilia Con velas encendidas, caminaban los fieles al lado de la escultura La celebración por San Cayetano tendrá lugar este viernes
Fotos: Adrián Escandar, Souto, RS Fotos y Reuters