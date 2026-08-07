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80 fotos: la peregrinación y vigilia por San Cayetano en Liniers

Desde la medianoche de este viernes abrieron las puertas del santuario ubicado en el barrio porteño, en donde miles de fieles esperaban para celebrar el aniversario del santo patrono

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San Cayetano - 7 de agosto
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San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
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San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
Peregrinación por San Cayetano
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
Peregrinación por San Cayetano
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
Adrián Escandar
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
Peregrinación por San Cayetano
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
San Cayetano - 7 de agosto
Vigilia de San Cayetano
Así s epreparaba la iglesia para recibir a los feligreses
Vigilia de San Cayetano
La apertura se hizo bajo fuegos artificiales
Vigilia de San Cayetano
Las puertas de la inglesia abrieron a las 00:00 horas de este viernes para darle la bienvenida a los fieles
Vigilia de San Cayetano
Así se vivía la vigilia frente a la iglesia en Liniers
Vigilia de San Cayetano
El momento en que se iluminó el santuario de San Cayetano
Vigilia de San Cayetano
Los fieles ingresaron a la medianoche y fueron recibidos por los sacerdotes
Vigilia de San Cayetano
Miles de fieles esperaron para celebrar el día de San Cayetano, con vigilias de varios días
Vigilia de San Cayetano
Como todos los años, miles de fieles se acercan para pedir "paz, pan y trabajo" y para agradecer
Vigilia de San Cayetano
A pesar de las adversas condiciones climáticas, los peregrinos esperaron para ingresar a la basílica en Liniers
Vigilia de San Cayetano
Los primeros que atravesaron las puertas de la iglesia
Vigilia de San Cayetano
Muchos fieles se acercaron para agradecer y pedir
Vigilia de San Cayetano
El ingreso se hiz mediante dos filas
Vigilia de San Cayetano
Todos los presentes se aglomeraron en las rejas de acceso
Vigilia de San Cayetano
Familias y personas de duferentes edades aguardaban para poder saludar al santo patrono (Fotografías: Souto)
Vigilia de San Cayetano
Algunos llegaban con ofrendas otros con estatuillas del santo de diferentes tamaños
Vigilia de San Cayetano
Las personas ingresaban por dos filas, una circulaba con mas lentitud para saludar a la imagen del santo
Vigilia de San Cayetano
Algunos saludaban al santo del pan y del trabajo desde la distancia y otros se acercaban para tocarlo
Vigilia de San Cayetano
Los sacerdotes hicieron una primera bendición a los minutos de ingresar al templo
Vigilia de San Cayetano
El altar adornado con los colores, la espiga y la imagen de San Cayetano
Vigilia de San Cayetano
Los puestos en las inmediaciones a la iglesia que vendían estampitas, velas, pulsera, entre otros elementos
Vigilia de San Cayetano
Así se hacía la vigilia
Vigilia de San Cayetano
La primera celebración
Vigilia de San Cayetano
La estatua de San Cayetano en el interior del santuario
Vigilia de San Cayetano
La procesión hasta el altar trasladando la imagen del santo
Vigilia de San Cayetano
El traslado de la escultura religiosa
Vigilia de San Cayetano
La escultura en el altar
Vigilia de San Cayetano
El saludo al santo en el acceso a la iglesia
Vigilia de San Cayetano
Bajo el lema "San Cayetano, aquí tienen a tu pueblo" se celebraron los primeros minutos de la fiesta religiosa
Vigilia de San Cayetano
La veneración a la escultura de San Cayetano, sobre la calle Cuzco 150 del barrio de Liniers
Vigilia de San Cayetano
La imagen frente a los fieles
Vigilia de San Cayetano
La imagen de la Mama Antula Souto trajo la devoción a San Cayetano a la Argentina en el siglo XVIII
Vigilia de San Cayetano
A l salida del santuario de San Cayetano, trasladando la escultura
Vigilia de San Cayetano
Los feligreses trasladaron la imagen del santo
Vigilia de San Cayetano
La celebración se extendió durante la madrugada
Vigilia de San Cayetano
Las inmediaciones a la iglesia en las horas previas a la apertura de la iglesia
Vigilia de San Cayetano
La vista de la iglesia desde otro ángulo
Vigilia de San Cayetano
Los fieles portaban velas
Vigilia de San Cayetano
Los preparativos durante lña vigilia
Vigilia de San Cayetano
Con velas encendidas, caminaban los fieles al lado de la escultura
Vigilia de San Cayetano
La celebración por San Cayetano tendrá lugar este viernes

Fotos: Adrián Escandar, Souto, RS Fotos y Reuters

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