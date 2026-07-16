Sociedad

Insólito: se cortó la luz durante el final de Argentina-Inglaterra y los vecinos utilizaron ingeniosos métodos para ver el partido

La ciudad de Marcos Paz sufrió un desperfecto que cortó el suministro eléctrico en decenas de casas sobre el cierre del duelo por la semifinal del Mundial y varias personas se agolparon en una de las calles centrales para ver los últimos minutos

Guardar
Google icon

Un local de electrodomésticos cerrado permitió que parte de los vecinos siguiera el partido por un televisor visto a través de la persiana

El miércoles, cada rincón del país quedó paralizado por el partido de Argentina en la semifinal del Mundial 2026, en el que derrotó 2-1 a Inglaterra y se aseguró su lugar en la final, en la que enfrentará a España. Los hinchas se reunieron con amigos, familias, en locales y hasta el encuentro se vio en los trabajos. Pero un inesperado inconveniente ocurrió en Marcos Paz, cuando se cortó la luz y los vecinos tuvieron que vivir los minutos finales por radio y televisores de comercios.

A través de TikTok, distintos usuarios grabaron y compartieron la situación que vivieron en la ciudad bonaerense. Los vecinos se quedaron sin suministro de electricidad sobre el final del partido, momento más emocionante: la Albiceleste lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández a los 86′ y de Lautaro Martínez a los 92.

PUBLICIDAD

En Marcos Paz se cortó la luz durante el partido y lo tuvieron que salir a ver a televisores de comercios y por la radio
Un corte de luz en Marcos Paz interrumpió el final del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La primera reacción fue salir a las calles para verificar en qué situación se encontraba el resto del barrio y confirmar que no sea algo propio de cada vivienda. Luego, al ver que no quedaba otra solución que escucharlo por radio, los vecinos se reunieron alrededor de distintos autos para poder escuchar las últimas jugadas.

Sin embargo, algunos pocos encontraron una solución para poder seguirlo por televisor. Uno de los vecinos afectados, Alan Pérez, habló con Infobae y contó cómo se vivió la situación.

PUBLICIDAD

Estábamos con mi familia mirando el partido en la pantalla en la plaza central que había brindado el Municipio. A los 83 minutos del partido, el cable y el internet se cortaron en toda la zona, por un corte de luz”, explicó.

Ante el apagón en Marcos Paz, los hinchas siguieron los minutos finales de Argentina-Inglaterra por la radio de los autos

Salimos corriendo buscando algún restaurante, una casa o algo donde se pueda ver el partido. Los vecinos que estaban en sus casas también salieron a la calle a escuchar por las radios de los autos. Intentamos ver en los celulares, pero las páginas estaban colapsadas y no cargaban el partido”, contó sobre los primeros momentos de desesperación para decidir cómo seguir el partido hasta el final.

Pero cuando las opciones se acababan y parecía que no iban a poder sintonizarlo, apareció un comercio con un televisor que transmitía el partido: “Justo vimos que en el local de electrodomésticos de la zona se estaba transmitiendo el partido y caímos ahí en lo que seguía el partido. Empezamos a ver a través de la persiana, ya que el lugar estaba cerrado”.

En Marcos Paz se cortó la luz durante el partido y lo tuvieron que salir a ver a televisores de comercios y por la radio
Los vecinos de Marcos Paz salieron a la calle tras el corte de electricidad para confirmar que la falta de luz afectaba a toda la zona

“El primer gol lo escuchamos por la radio y justo cuando empecé a grabar para comentar el caso, que no teníamos otro lugar para ver el partido, metimos el segundo”, contó. Incluso, en el video se escucha que otra persona advirtió: “Guarda la radio que va más rápido”.

En otro de los videos se muestra a la gente en la calle y se escucha el relato radial. “Se cortó la luz en todo el pueblo y todos los vecinos salimos a la calle. Prendimos el auto para escuchar el partido. Acá estamos”, dijo la mujer. En el mismo registro, algunos miraban el partido a través de un celular.

Cuando se veía que los nervios estaban a flor de piel, Lautaro Martínez convirtió su gol y provocó el grito alocado de los vecinos de Marcos Paz.

En el segundo video, aunque no se vio la reacción de ningún gol, otra vecina contó la misma situación: “Cortaron la luz. Está jugando Argentina e Inglaterra la semifinal y miren lo que es el barrio. Estamos todos escuchando por aquel auto del vecino. Allá toda la gente en la calle porque nos cortaron la luz. No, no, una locura, una locura”.

Temas Relacionados

Marcos PazArgentinaInglaterraMundial 2026Selección ArgentinaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos nuevos imputados por la brutal golpiza a un chico de 15 años en Villa Carlos Paz: uno sería el autor del botellazo

A casi una semana del ataque, Santiago Herrero continúa internado con evolución favorable. Con las dos nuevas imputaciones, ya son cinco los acusados de homicidio en grado de tentativa

Dos nuevos imputados por la brutal golpiza a un chico de 15 años en Villa Carlos Paz: uno sería el autor del botellazo

Desplegaron un amplio operativo en la Patagonia para despejar las rutas ante las alertas por fuertes nevadas

El Plan Integral de Mantenimiento Invernal abarca más de 7 mil kilómetros de rutas que pasan por al menos seis provincias. También aplica para liberar los pasos fronterizos en la zona de la Cordillera de los Andes

Desplegaron un amplio operativo en la Patagonia para despejar las rutas ante las alertas por fuertes nevadas

Investigan la muerte de una joven tras un presunto accidente con una copa de vidrio en La Rioja: hay dos detenidos

Ilda Goyochea, de 32 años, murió este jueves tras permanecer internada desde el fin de semana. La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

Investigan la muerte de una joven tras un presunto accidente con una copa de vidrio en La Rioja: hay dos detenidos

Reinsertaron a dos ejemplares de aguará guazú en los Esteros del Iberá que habían sido rescatados en graves condiciones

El operativo y la recuperación estuvieron a cargo de la Fundación Temaiken. Los animales habían sido hallados con 45 días de vida, sin madre y apenas superaban el kilo

Reinsertaron a dos ejemplares de aguará guazú en los Esteros del Iberá que habían sido rescatados en graves condiciones

El testimonio del autor de la bandera de Malvinas y la historia de cómo la ingresó a la cancha

La creó un grupo de jóvenes del barrio porteño de Villa Luro, que está en Estados Unidos desde el inicio del Mundial y se queda hasta la final del domingo ante España. “Es lo que sentimos todos los argentinos”, aseguró uno de los responsables de hacérsela llegar a los jugadores argentinos

El testimonio del autor de la bandera de Malvinas y la historia de cómo la ingresó a la cancha

DEPORTES

La sentencia de una leyenda de Alemania al analizar la caída de Inglaterra: el festejo con la hinchada argentina que se volvió viral

La sentencia de una leyenda de Alemania al analizar la caída de Inglaterra: el festejo con la hinchada argentina que se volvió viral

La confesión de Pablo Giralt sobre el relato del gol que clasificó a Argentina a la final del Mundial: “Casi cometo un error”

El inconveniente que sufrió la selección argentina y demoró su viaje a Nueva York para la final del Mundial

Video: el inesperado reclamo de Bellingham a Pickford por el gol de Enzo Fernández en el triunfo de Argentina ante Inglaterra

La advertencia del presidente del Atlético Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez antes de la final del Mundial

TELESHOW

Guido Dente rompió el silencio en medio del conflicto entre sus hermanos: “Estoy podrido que se fabule y se inventen cosas de mi familia que no son”

Guido Dente rompió el silencio en medio del conflicto entre sus hermanos: “Estoy podrido que se fabule y se inventen cosas de mi familia que no son”

Las críticas de Mia Khalifa a la Selección tras perder dinero en una apuesta: “El juego sucio del equipo argentino”

Jimena Barón reveló la historia del particular amuleto que usa en cada partido de Argentina en el Mundial

Joaquín Levinton reveló la historia detrás de su “Wonderwall” viral antes de Inglaterra: “Era para chicanear a Liam Gallagher”

El elogio de Shakira a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la final: “Tener una mujer así a su lado le da fuerza”

INFOBAE AMÉRICA

Factores climáticos adversos empiezan a golpear con fuerza al sector lácteo en Panamá

Factores climáticos adversos empiezan a golpear con fuerza al sector lácteo en Panamá

Caída en los precios del café en Nueva York enciende las alarmas de los exportadores en El Salvador

El Salvador recibe un reconocimiento de la UNESCO por avances en la educación superior

La Asamblea Legislativa aprueba más de $1.1 millones para financiar proyectos deportivos en El Salvador

Una densa capa de humo cubre Nueva York: tiñó el cielo y ocultó parcialmente el horizonte de Manhattan