Insólito: se cortó la luz durante el final de Argentina-Inglaterra y los vecinos utilizaron ingeniosos métodos para ver el partido

Un local de electrodomésticos cerrado permitió que parte de los vecinos siguiera el partido por un televisor visto a través de la persiana

El miércoles, cada rincón del país quedó paralizado por el partido de Argentina en la semifinal del Mundial 2026, en el que derrotó 2-1 a Inglaterra y se aseguró su lugar en la final, en la que enfrentará a España. Los hinchas se reunieron con amigos, familias, en locales y hasta el encuentro se vio en los trabajos. Pero un inesperado inconveniente ocurrió en Marcos Paz, cuando se cortó la luz y los vecinos tuvieron que vivir los minutos finales por radio y televisores de comercios.

A través de TikTok, distintos usuarios grabaron y compartieron la situación que vivieron en la ciudad bonaerense. Los vecinos se quedaron sin suministro de electricidad sobre el final del partido, momento más emocionante: la Albiceleste lo dio vuelta con goles de Enzo Fernández a los 86′ y de Lautaro Martínez a los 92.

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Un corte de luz en Marcos Paz interrumpió el final del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La primera reacción fue salir a las calles para verificar en qué situación se encontraba el resto del barrio y confirmar que no sea algo propio de cada vivienda. Luego, al ver que no quedaba otra solución que escucharlo por radio, los vecinos se reunieron alrededor de distintos autos para poder escuchar las últimas jugadas.

Sin embargo, algunos pocos encontraron una solución para poder seguirlo por televisor. Uno de los vecinos afectados, Alan Pérez, habló con Infobae y contó cómo se vivió la situación.

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“Estábamos con mi familia mirando el partido en la pantalla en la plaza central que había brindado el Municipio. A los 83 minutos del partido, el cable y el internet se cortaron en toda la zona, por un corte de luz”, explicó.

Ante el apagón en Marcos Paz, los hinchas siguieron los minutos finales de Argentina-Inglaterra por la radio de los autos

“Salimos corriendo buscando algún restaurante, una casa o algo donde se pueda ver el partido. Los vecinos que estaban en sus casas también salieron a la calle a escuchar por las radios de los autos. Intentamos ver en los celulares, pero las páginas estaban colapsadas y no cargaban el partido”, contó sobre los primeros momentos de desesperación para decidir cómo seguir el partido hasta el final.

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Pero cuando las opciones se acababan y parecía que no iban a poder sintonizarlo, apareció un comercio con un televisor que transmitía el partido: “Justo vimos que en el local de electrodomésticos de la zona se estaba transmitiendo el partido y caímos ahí en lo que seguía el partido. Empezamos a ver a través de la persiana, ya que el lugar estaba cerrado”.

Los vecinos de Marcos Paz salieron a la calle tras el corte de electricidad para confirmar que la falta de luz afectaba a toda la zona

“El primer gol lo escuchamos por la radio y justo cuando empecé a grabar para comentar el caso, que no teníamos otro lugar para ver el partido, metimos el segundo”, contó. Incluso, en el video se escucha que otra persona advirtió: “Guarda la radio que va más rápido”.

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En otro de los videos se muestra a la gente en la calle y se escucha el relato radial. “Se cortó la luz en todo el pueblo y todos los vecinos salimos a la calle. Prendimos el auto para escuchar el partido. Acá estamos”, dijo la mujer. En el mismo registro, algunos miraban el partido a través de un celular.

Cuando se veía que los nervios estaban a flor de piel, Lautaro Martínez convirtió su gol y provocó el grito alocado de los vecinos de Marcos Paz.

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En el segundo video, aunque no se vio la reacción de ningún gol, otra vecina contó la misma situación: “Cortaron la luz. Está jugando Argentina e Inglaterra la semifinal y miren lo que es el barrio. Estamos todos escuchando por aquel auto del vecino. Allá toda la gente en la calle porque nos cortaron la luz. No, no, una locura, una locura”.