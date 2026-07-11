Sociedad

Murieron dos motociclistas en un accidente sobre la Ruta 9 en Humahuaca

La comunidad deportiva lamenta la pérdida de dos pilotos con amplia trayectoria en competencias y travesías, quienes fallecieron en un choque frontal durante un viaje turístico

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Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, dos referentes del motociclismo tucumano, fallecieron en un accidente durante una travesía por la Ruta Nacional 9
Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, dos referentes del motociclismo tucumano, fallecieron en un accidente durante una travesía por la Ruta Nacional 9

Los reconocidos motociclistas Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco fallecieron en un trágico choque en la provincia de Jujuy en la Ruta Nacional 9, cerca de Humahuaca. Las motocicletas impactaron con un automóvil que circulaba en sentido contrario y era conducido por un hombre de 63 años.

El accidente de tránsito ocurrió durante la tarde del jueves cuando ambos, acompañados por un grupo de amigos, participaban en una travesía turística, una actividad habitual en sus agendas. El accidente de tránsito también dejó varias personas afectadas, quienes formaban parte del grupo.

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El accidente se produjo en una de las rutas más transitadas por turistas y la zona suele recibir numerosos grupos de motociclistas y viajeros atraídos por sus paisajes y rutas escénicas. La presencia de personal médico y de seguridad vial en el lugar permitió la evacuación rápida de los heridos y la asistencia psicológica a los acompañantes de las víctimas.

Amigos y colegas recordaron a Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco por su generosidad y el legado que dejaron en el motociclismo regional
Amigos y colegas recordaron a Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco por su generosidad y el legado que dejaron en el motociclismo regional

De acuerdo con la información oficial, el conductor del automóvil sufrió lesiones en uno de sus brazos y fue trasladado al Hospital Manuel Belgrano para recibir atención médica. Otros motociclistas que integraban la caravana también necesitaron asistencia profesional debido al shock emocional generado por la gravedad del accidente. No se descarta la realización de pericias técnicas adicionales sobre los vehículos involucrados.

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Las autoridades judiciales continúan analizando las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades. Hasta el momento, la Justicia de Jujuy no brindó detalles sobre posibles imputaciones o medidas adicionales. Mientras tanto, la comunidad del motociclismo tucumano y nacional lamenta la pérdida de dos referentes del motociclismo de Tucumán, donde ambos pilotos contaban con amplia trayectoria y reconocimiento.

Quiénes eran los motociclistas

Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco eran dos figuras emblemáticas del motociclismo deportivo en Tucumán y reconocidos por su legado tanto en el ámbito competitivo como en la promoción de la actividad. Ruly Becker, ingeniero electricista industrial y docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Su nombre se asociaba a importantes competencias de motociclismo, tanto a nivel provincial como nacional e internacional.

Becker y Blasco tenían una amplia experiencia en el enduro y eran destacados organizadores de viajes en moto por distintos puntos del país
Becker y Blasco tenían una amplia experiencia en el enduro y eran destacados organizadores de viajes en moto por distintos puntos del país

Entre sus logros más destacados se encuentran tres victorias en el Rally Transmontaña y un título de campeón argentino en la categoría Máster de enduro. Además de su desempeño deportivo, Becker era conocido por su entusiasmo como organizador de travesías y su vocación docente, transmitiendo conocimientos y experiencias a nuevos aficionados.

Por su parte, Martín Blasco provenía de una familia ligada al deporte. Era hijo del exfutbolista Martín Blasco y sobrino del piloto de automovilismo “Boni” Blasco. Blasco consiguió el triunfo en el Rally Transmontaña de 1992 junto a Alfredo Cabello y mantuvo una presencia activa en el ambiente del enduro y en los viajes turísticos en moto. Su figura era apreciada tanto por sus logros como por su generosidad para compartir su experiencia con otros pilotos.

La influencia de ambos se reflejaba en el respeto y afecto que recibían dentro y fuera del deporte, y sus trayectorias representan un punto de referencia para la comunidad motociclista de la región. La noticia del fallecimiento de ambos generó una profunda conmoción en Tucumán, donde familiares, amigos y referentes del deporte motor expresaron mensajes de despedida y condolencias a través de las redes sociales y medios locales.

Somos Jujuy recopiló testimonios de integrantes de la comunidad motociclista, quienes destacaron la contribución de las víctimas al desarrollo del motociclismo en la región. Algunos de las despedidas fueron: “Ruly Becker, gran persona, maestro motoquero, un atrevido aventurero, un ejemplo en la ruta”; “Dos personas que hicieron historia en el enduro tucumano, Raul Becker y Martín Blasco, me dejó destruido, Dios les de nuevas rutas y sendas donde quiera que estén ahora”; “Excelente amigo compañero de viaje mi padrino motero”.

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