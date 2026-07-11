Sociedad

El mensaje de la escuelita de fútbol tras el choque de un micro con 16 niñas que dejó 2 muertos en Córdoba: “Nos dejó un gran susto”

La escuelita expresó su gratitud y unidad luego del accidente que dejó dos muertos y varios heridos, conmoviendo a Laboulaye y la región tras el regreso de las niñas de un partido en Río Cuarto

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El minibús de la escuelita El Potrero quedó volcado sobre la ruta tras el choque frontal con un automóvil (Fuente: Bomberos Voluntarios de La Carlota)
El minibús de la escuelita El Potrero quedó volcado sobre la ruta tras el choque frontal con un automóvil (Fuente: Bomberos Voluntarios de La Carlota)

Un choque frontal entre un auto y un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil en la Ruta Provincial 4 de Córdoba dejó un saldo de dos fallecidos. El siniestro vial occurió el 9 de julio en un tramo conocido como “La curva de la Herrería”, en el kilómetro 136, mientras el grupo retornaba a Laboulaye después de participar en un encuentro deportivo en Río Cuarto.

Por motivos que todavía investiga la policía, un Fiat Siena rojo y el minibús que transportaba al equipo infantil de fútbol femenino impactaron de frente. Los primeros en llegar al sitio fueron los Bomberos Voluntarios de La Carlota, que encontraron el automóvil con la parte frontal completamente destruida y el minibús volcado sobre el camino.

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El minibús involucrado pertenecía a la escuelita de fútbol El Potrero de Laboulaye y transportaba a 16 menores de entre 9 y 12 años, integrantes de los equipos de Laboulaye y Serrano, junto a cuatro adultos. Las niñas sufrieron golpes, cortes y escoriaciones a raíz de la rotura de los vidrios.

Así quedó el transporte que llevaba a las niñas futbolistas de Laboulaye tras el impacto en el kilómetro 136 (Fuente: Bomberos Voluntarios de La Carlota)
Así quedó el transporte que llevaba a las niñas futbolistas de Laboulaye tras el impacto en el kilómetro 136 (Fuente: Bomberos Voluntarios de La Carlota)

Entre los adultos que acompañaban a las menores en el minibús, tres resultaron heridos. Dos permanecen internados en sala común y presentan una evolución favorable, mientras que una tercera persona sigue en terapia intensiva con politraumatismos graves y estado reservado. El conductor del Renault Master, un hombre de 55 años, salió ileso del accidente.

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Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, ambos oriundos de Río Cuarto, fallecieron en el lugar. En el mismo automóvil viajaba una joven de 19 años, quien fue trasladada de urgencia con traumatismo de cráneo grave y permanece internada con pronóstico reservado. Un menor que también iba en el auto sufrió lesiones leves.

Todas recibieron atención médica en el Hospital de La Carlota y, en algunos casos, derivaciones a centros de salud de Río Cuarto. Además del tratamiento físico, las menores y sus familias recibieron contención psicológica. El viernes, la institución confirmó el alta médica de todas las jugadoras.

La escuelita de fútbol El Potrero de Laboulaye difundió un mensaje público que reflejó el alivio por la recuperación física de las niñas, pero también el impacto emocional que dejó la tragedia: “Hoy queremos compartir con mucha emoción que, gracias a Dios, todas nuestras niñas ya recibieron el alta y se encuentran nuevamente con sus familias”.

En el comunicado publicado, la institución expresó: “Lo vivido ayer fue un momento muy difícil que nos dejó un gran susto, pero también nos recordó lo valiosa que es la vida y la importancia de estar unidos”.

El comunicado de la escuelita de fútbol femenino El Potrero de Laboulaye
El comunicado de la escuelita de fútbol femenino El Potrero de Laboulaye

La comunidad respondió con muestras de solidaridad y acompañamiento durante las primeras horas posteriores al siniestro. El comunicado de la escuelita agradeció el cariño recibido: “Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo pendiente de nosotras, que nos puso en sus oraciones, envió un mensaje, llamó o nos acompañó de una u otra manera. Sentir tanto cariño y apoyo fue una enorme fortaleza en un momento tan difícil”.

“Ahora es tiempo de descansar, recuperarnos y abrazar mucho a nuestras niñas. Con paciencia, amor y acompañamiento, de a poco todo irá sanando. Gracias, familias, amigos y comunidad, por la confianza y por estar siempre. Hoy más que nunca seguimos unidos como la gran familia que es El Potrero”, declaró.

De acuerdo con el testimonio de Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, en el momento del fatal accidente, las condiciones de visibilidad eran buenas y la circulación de camiones se presentaba intensa. Ahora, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, mientras equipos de Policía Judicial y personal policial realizaron peritajes en el lugar.

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