Incendio en un edificio de Caballito: nueve vecinos fueron trasladados a distintos hospitales

Un incendio se desató esta madrugada en un edificio de 10 pisos del barrio porteño de Caballito, en el que nueve personas debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el fuego se desató en un departamento ubicado en el contrafrente del segundo piso de un edificio ubicado en Rosario al 160, entre las calles Doblas y El Maestro.
PUBLICIDAD
De acuerdo con los primeros datos, todo ocurrió esta madrugada después de las 4.30, por motivos que todavía son investigados.
Según el primero reporte, un hombre en paro cardiorrespiratorio y una mujer con inhalación de humo fueron derivados al hospital Durand.
Además, cuatro mujeres fueron llevadas al hospital Álvarez, mientras que un hombre y una persona no identificada con inhalación de humo fueron trasladados al hospital Penna. Otra persona sin identificar, también afectada por la inhalación, fue enviada al hospital Rivadavia.
PUBLICIDAD
En cuanto a las edades del total de asistidos, las fuentes señalaron que dos son menores, siete son adultos y diez no fueron identificados.
Durante el operativo, se evacuaron entre ocho y 15 personas del edificio, quienes salieron en orden y en calma. Trabajó personal de Bomberos y 15 dotaciones del SAME. No se registró el uso de medios aéreos después del incendio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD