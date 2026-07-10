Sociedad

Incendio en un edificio de Caballito: nueve vecinos fueron trasladados a distintos hospitales

Ocurrió esta madrugada en la calle Rosario al 160, entre Doblas y El Maestro. Atendieron a otras 10 personas en el lugar. Trabajaron 15 dotaciones del SAME

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Así fue el operativo luego del incendio en un edificio de Caballito

Un incendio se desató esta madrugada en un edificio de 10 pisos del barrio porteño de Caballito, en el que nueve personas debieron ser trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el fuego se desató en un departamento ubicado en el contrafrente del segundo piso de un edificio ubicado en Rosario al 160, entre las calles Doblas y El Maestro.

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De acuerdo con los primeros datos, todo ocurrió esta madrugada después de las 4.30, por motivos que todavía son investigados.

incendio en un edificio de caballito
Una de las mujeres asisitidas en el lugar

Según el primero reporte, un hombre en paro cardiorrespiratorio y una mujer con inhalación de humo fueron derivados al hospital Durand.

Además, cuatro mujeres fueron llevadas al hospital Álvarez, mientras que un hombre y una persona no identificada con inhalación de humo fueron trasladados al hospital Penna. Otra persona sin identificar, también afectada por la inhalación, fue enviada al hospital Rivadavia.

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incendio en un edificio de caballito
Nueve personas fueron trasladadas a hospitales

En cuanto a las edades del total de asistidos, las fuentes señalaron que dos son menores, siete son adultos y diez no fueron identificados.

Durante el operativo, se evacuaron entre ocho y 15 personas del edificio, quienes salieron en orden y en calma. Trabajó personal de Bomberos y 15 dotaciones del SAME. No se registró el uso de medios aéreos después del incendio.

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