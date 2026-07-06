Sociedad

Se incendió un vagón de tren en Colegiales

Un incendio en una de las formaciones fuera de servicio del Ferrocarril Mitre activó un amplio despliegue de bomberos y equipos sanitarios, sin que se reportaran heridos ni evacuados

Guardar
Google icon
Incendio en un vagón abandonado, en Colegiales

Esta mañana se incendió un vagón de tren abandonado y que movilizó a Bomberos de la Ciudad, en el cruce de Moldes y Céspedes, en el barrio de Colegiales, dentro de un predio perteneciente al Ferrocarril Mitre. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos acudieron rápidamente y combatieron las llamas utilizando una línea de 38 milímetros, a fin de contener el avance del fuego y evitar daños mayores.

Allí el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó ambulancias, una unidad de triage y móviles de intervención rápida. Hasta el momento, no se reportaron personas asistidas ni víctimas, según detallaron fuentes del SAME.

PUBLICIDAD

Incendio en un vagón abandonado, en Colegiales

De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Seguridad porteño, la labor de los bomberos se centró en asegurar el perímetro y controlar la propagación de las llamas dentro del predio ferroviario. La presencia de los equipos de emergencia generó restricciones temporales en el tránsito y en el acceso a las áreas cercanas.

Fuentes del SAME confirmaron que, aunque se dispuso un importante operativo sanitario, no fue necesario realizar traslados ni atenciones de urgencia y la situación se mantuvo bajo control. Por su parte, Bomberos de la Ciudad informaron que el fuego se limitó a los vagones afectados, sin comprometer otras instalaciones ferroviarias o viviendas próximas. Pasadas las 11, el operativo quedó formalmente finalizado.

PUBLICIDAD

Anteayer sucedieron dos incendios dentro de la Capital Federal. El primero de ellos tuvo lugar en una panadería situada en Avenida Rivadavia 1960, entre Combate de los Pozos y Ayacucho, y que activó un importante despliegue de emergencias en el barrio de Balvanera. La intervención de los Bomberos de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue clave para controlar el siniestro y asistir a los afectados.

El fuego se inició en el interior del local comercial. La rápida propagación de las llamas generó alarma entre los vecinos y trabajadores, quienes alertaron a los servicios de emergencia. El operativo incluyó el despliegue de varias dotaciones y el corte preventivo del tránsito en Avenida Rivadavia.

Durante la asistencia, el SAME atendió a dos personas: un hombre de 74 años y una mujer de 31 años. Ambos presentaron síntomas leves relacionados con la exposición al humo, pero no requirieron traslado hospitalario.

Las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos graves ni daños estructurales de consideración en los edificios linderos. La panadería quedó temporalmente fuera de funcionamiento mientras los peritos trabajaron para determinar las causas del incendio.

El segundo incendio fue en el cuarto piso de un edificio ubicado en Tomás Liberti 475, entre Avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez, que generó la intervención de los equipos de emergencia en el barrio porteño de La Boca. El siniestro movilizó a varias dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes trabajaron en el lugar para controlar la situación y asistir a los vecinos afectados.

El foco ígneo se declaró en una de las unidades del cuarto piso del edificio residencial. Las llamas avanzaron con rapidez y generaron una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los habitantes del edificio y la restricción del tránsito en las inmediaciones de Tomás Liberti y Avenida Almirante Brown.

Testigos indicaron que el incendio provocó momentos de tensión entre los residentes y transeúntes. Los equipos de emergencias priorizaron el control del fuego y la atención de posibles afectados por intoxicación de humo.

La rápida acción de los bomberos permitió evitar la propagación de las llamas a otros pisos. Las causas del incendio permanecen bajo investigación, y los peritos trabajaron en el lugar para determinar el origen del fuego.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasColegialesIncendio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

El debate oral ya entró en una etapa definitoria. Este lunes se reanuda con otra testigo muy cercana al Diez en los últimos días

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

La víctima fue encontrada en su casa por su propia hija, que no lograba comunicarse con él. En las últimas horas, la Policía arrestó a una joven de 22 años y a un hombre de 34, señalado como su cómplice. Hay un prófugo

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

Qué provincias o ciudades argentinas cuentan con leyes o reglamentaciones contra los trapitos

El tema fue eje de debate recientemente en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo genera discusiones en todo el país

Qué provincias o ciudades argentinas cuentan con leyes o reglamentaciones contra los trapitos

Dudas por el fin de semana largo del Día de la Independencia: ¿el viernes 10 de julio es feriado o día no laborable?

La cercanía del 9 de julio genera expectativas por un posible fin de semana largo de cuatro días. Qué dice el calendario oficial y cómo impacta en trabajadores y empresas

Dudas por el fin de semana largo del Día de la Independencia: ¿el viernes 10 de julio es feriado o día no laborable?

Condenaron a una mujer por chantajear con presuntas fotos íntimas al productor artístico Héctor Cavallero

El TOC N° 22 de CABA dictó tres años de prisión en suspenso para Gabriela Soledad Santapaola (32) y ordenó medidas de restricción hacia la víctima y su entorno familiar

Condenaron a una mujer por chantajear con presuntas fotos íntimas al productor artístico Héctor Cavallero

DEPORTES

Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

Donald Trump habló sobre el caso Balogun: “No fue foul”

Quién es Lautaro Cucchetti, el argentino que se volvió viral tras cantar el himno como voluntario de la FIFA en Miami

El emotivo discurso de Alfaro en el arribo de la selección de Paraguay a su país tras el Mundial: “Lo imposible no existe”

TELESHOW

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Jimena Barón celebró el importante avance de su hijo Arturo en plenas vacaciones a Miami por el Mundial

Wanda Nara se reencontró con sus hijas: así fue el domingo lluvioso en familia en un parque de juegos y aventura

Darío Cvitanich le dedicó a Ivana Figueiras un romántico mensaje por su cumpleaños: las fotos inéditas

Laurita Fernández enfrentó rumores de romance con Pedro Alfonso: “Si ha tenido historias habrá sido con otras personas”

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus

Ecuador frustró envío de cocaína oculta en un cargamento de banano que tenía como destino China