Se incendió un vagón de tren en Colegiales

Incendio en un vagón abandonado, en Colegiales

Esta mañana se incendió un vagón de tren abandonado y que movilizó a Bomberos de la Ciudad, en el cruce de Moldes y Céspedes, en el barrio de Colegiales, dentro de un predio perteneciente al Ferrocarril Mitre. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos acudieron rápidamente y combatieron las llamas utilizando una línea de 38 milímetros, a fin de contener el avance del fuego y evitar daños mayores.

Allí el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó ambulancias, una unidad de triage y móviles de intervención rápida. Hasta el momento, no se reportaron personas asistidas ni víctimas, según detallaron fuentes del SAME.

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De acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Seguridad porteño, la labor de los bomberos se centró en asegurar el perímetro y controlar la propagación de las llamas dentro del predio ferroviario. La presencia de los equipos de emergencia generó restricciones temporales en el tránsito y en el acceso a las áreas cercanas.

Fuentes del SAME confirmaron que, aunque se dispuso un importante operativo sanitario, no fue necesario realizar traslados ni atenciones de urgencia y la situación se mantuvo bajo control. Por su parte, Bomberos de la Ciudad informaron que el fuego se limitó a los vagones afectados, sin comprometer otras instalaciones ferroviarias o viviendas próximas. Pasadas las 11, el operativo quedó formalmente finalizado.

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Anteayer sucedieron dos incendios dentro de la Capital Federal. El primero de ellos tuvo lugar en una panadería situada en Avenida Rivadavia 1960, entre Combate de los Pozos y Ayacucho, y que activó un importante despliegue de emergencias en el barrio de Balvanera. La intervención de los Bomberos de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue clave para controlar el siniestro y asistir a los afectados.

El fuego se inició en el interior del local comercial. La rápida propagación de las llamas generó alarma entre los vecinos y trabajadores, quienes alertaron a los servicios de emergencia. El operativo incluyó el despliegue de varias dotaciones y el corte preventivo del tránsito en Avenida Rivadavia.

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Durante la asistencia, el SAME atendió a dos personas: un hombre de 74 años y una mujer de 31 años. Ambos presentaron síntomas leves relacionados con la exposición al humo, pero no requirieron traslado hospitalario.

Las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos graves ni daños estructurales de consideración en los edificios linderos. La panadería quedó temporalmente fuera de funcionamiento mientras los peritos trabajaron para determinar las causas del incendio.

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El segundo incendio fue en el cuarto piso de un edificio ubicado en Tomás Liberti 475, entre Avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez, que generó la intervención de los equipos de emergencia en el barrio porteño de La Boca. El siniestro movilizó a varias dotaciones de los Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes trabajaron en el lugar para controlar la situación y asistir a los vecinos afectados.

El foco ígneo se declaró en una de las unidades del cuarto piso del edificio residencial. Las llamas avanzaron con rapidez y generaron una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los habitantes del edificio y la restricción del tránsito en las inmediaciones de Tomás Liberti y Avenida Almirante Brown.

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Testigos indicaron que el incendio provocó momentos de tensión entre los residentes y transeúntes. Los equipos de emergencias priorizaron el control del fuego y la atención de posibles afectados por intoxicación de humo.

La rápida acción de los bomberos permitió evitar la propagación de las llamas a otros pisos. Las causas del incendio permanecen bajo investigación, y los peritos trabajaron en el lugar para determinar el origen del fuego.

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