Los siniestros viales causan entre tres y cinco muertes diarias en Centroamérica

La distracción al volante lidera las causas de accidentes de tránsito en 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

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Centroamérica acumula miles de muertos en las rutas en 2026, mientras la Organización Mundial de la Salud informó que las Américas fueron la única región que no redujo sus fallecidos viales en los últimos 14 años. Los datos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana muestran esa tendencia.

La OMS publicó el 20 de julio su balance mundial de seguridad vial: las muertes en carretera bajaron 21% entre 2011 y 2025 a escala global, pese a que más de mil millones de vehículos se incorporaron a las rutas en ese período.

Aun así, las colisiones causaron 1,16 millones de muertes en 2025, y los traumatismos viales siguen siendo la primera causa de muerte entre personas de 5 a 29 años. La región de las Américas no registró mejoras en ese lapso. Europa, en contraste, redujo sus fallecidos 36%.

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Honduras y Guatemala, los mayores registros

Honduras superó las mil muertes viales en seis meses de 2026. El Sistema Estadístico Policial en Línea registró 1,001 fallecidos entre enero y junio de 2026, 80 más que en el mismo período de 2025, con un promedio de seis muertes diarias.

El departamento de Cortés encabezó el registro con 216 muertos en ese lapso, 35 más que el año anterior. Del total de víctimas, 845 fueron hombres y 156 mujeres.

La cifra siguió en aumento en las semanas siguientes. El comisionado jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Lenin Morel, detalló a medios locales que al momento de su declaración el total acumulado llegaba a 1.150 fallecidos, sobre un universo de 9.199 siniestros y 1.891 lesionados graves.

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Honduras superó las mil muertes viales en seis meses de 2026. El Sistema Estadístico Policial en Línea registró 1,001 fallecidos entre enero y junio de 2026, 80 más que en el mismo período de 2025, con un promedio de seis muertes diarias. (Foto cortesía PNC)

Morel precisó que 41% de los accidentes involucra motociclistas, 25% a peatones y 14% a vehículos de cuatro ruedas.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras por su parte registró que los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en el país, solo detrás de los homicidios.

En Guatemala, 1,032 personas murieron en hechos de tránsito entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Seguridad del Tránsito de la Policía Nacional Civil. Esa cifra supera en 26 fallecidos, un 3% más, al mismo período de 2025, sobre un universo de 3,871 siniestros y 4,116 lesionados.

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El departamento de Guatemala acumula 258 de esas muertes. Le siguen Escuintla con 108 y Santa Rosa con 93. Las rutas nacionales concentran los siniestros: la CA-9 Sur reúne 21% de los hechos, la CA-1 Occidente 17%, y la CA-2 Occidente y la CA-9 Norte 15% cada una.

La media anual de fallecidos en Guatemala entre 2011 y 2025 fue de 1,808 personas. El cierre de 2025 en 1,566 muertes parecía marcar una baja; el ritmo de 2026 apunta a revertirla.

Voluntarios y paramédicos actuaron de manera coordinada para liberar a una persona atrapada mientras equipos especializados desplazaron a los involucrados para su atención (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El Salvador: más siniestros, lesionados y muertos

El Salvador registró entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026 un total de 13,109 siniestros viales, 9% más que los 12,037 del mismo período de 2025. Los lesionados crecieron 23%, al pasar de 7,341 a 9,053, y los fallecidos subieron en la misma proporción: de 680 a 833. El promedio diario de siniestros pasó de 58 a 63; el de fallecidos se mantuvo en cuatro por día.

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El cuadro acumulado desde inicio de año suma 1,149 muertos, con 80.68% de las víctimas de sexo masculino. La tasa de mortalidad se ubica en 17,79 y la tasa de fatalidad, que mide cuántos de los involucrados en un siniestro mueren, alcanza 12,40.

La distracción del conductor encabeza las causas con 3,471 siniestros y 2,079 heridos. Le sigue invadir carril, con 2,728 siniestros y 2,078 lesionados. No guardar distancia reglamentaria, no respetar señales de tránsito y el exceso de velocidad completan el cuadro de causas principales. Los detenidos por conducción peligrosa aumentaron 13%, de 1,205 a 1,359.

Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que la siniestralidad vial ha crecido principalmente por distracción, exceso de velocidad y conducción riesgosa, situando a San Salvador como la zona más afectada (Foto cortesía Comandos de Salvamento Quezaltepeque)

Por tipo de siniestro, las colisiones dominan todos los días de la semana con un pico de 1,414 casos los sábados. Los atropellos también registran su punto más alto ese día, con 224 casos.

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Costa Rica y República Dominicana

En Costa Rica, 330 personas murieron en carretera durante el primer semestre de 2026. De esas muertes, 115 se atribuyeron al exceso de velocidad, la principal causa, y 60 a la invasión de carril por adelantamientos indebidos o maniobras que derivaron en colisiones frontales.

República Dominicana presenta una divergencia entre sus propios registros. El Dashboard General de Movilidad y Siniestralidad del Observatorio de Seguridad Vial cifra el total de 2026 en 1,010 fallecidos y 3,350 lesionados, sobre una población estimada de 10,075,045 habitantes y un parque vehicular de 6,194,052 unidades.

Los motociclistas encabezan las cifras de mortalidad vial: 63 de las víctimas fatales viajaban en motocicleta al momento del accidente. Fuente: MOPT

Un segundo registro del mismo sistema eleva esa cifra a 1,103 muertos y 30,826 heridos, una discrepancia que el propio organismo no aclara en los datos disponibles. El promedio que consigna es de tres fallecimientos diarios; hasta el 16 de julio se acumulaban 40 decesos.

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Motocicletas, velocidad y alcohol

Más de la mitad de las víctimas mortales en carretera son usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. A escala mundial, el número de motos se multiplicó por más de tres entre 2011 y 2025, impulsado por el auge de las plataformas de reparto y transporte.

Los motociclistas representan ya casi un tercio de todas las muertes en carretera globales. En El Salvador, los siniestros de moto crecieron 31% y las muertes de motociclistas 47% respecto del año anterior.

Según la OMS los datos sobre velocidad muestran la relación con la mortalidad. Por cada aumento de 1% en la velocidad media, el riesgo de colisión mortal sube 4%.

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El informe preliminar indicó que una maniobra de rebase de un vehículo particular causó una colisión múltiple que alcanzó a varios automóviles y al motociclista. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Un peatón atropellado a 65 km/h tiene 4.5 veces más probabilidades de morir que uno atropellado a 50 km/h. En impactos laterales entre vehículos a esa velocidad, la probabilidad de muerte para los ocupantes alcanza 85%.

El alcohol agrava la situación: el riesgo de colisión aparece desde 0,04 g/dl en sangre, y conducir bajo los efectos de anfetaminas multiplica por cinco el riesgo de accidente mortal respecto de un conductor sin consumo.

La respuesta internacional

El mismo día en que la OMS publicó sus datos, los líderes mundiales adoptaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva declaración sobre seguridad vial. El texto fija compromisos concretos: crear organismos nacionales rectores, mejorar la recopilación de datos, endurecer la legislación y garantizar que carreteras e infraestructuras cumplan estándares verificables.

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“Todos los países que invierten en sistemas viales seguros pueden lograr el cambio”, afirmó el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Todas las muertes en carretera son evitables y cada una de ellas es inaceptable".

El Dr. Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud de la OMS, señaló que “más de la mitad de todas las muertes en carretera corresponden a personas que ni siquiera van en coche: peatones, ciclistas o motociclistas. Cuando las carreteras se diseñan como si solo importaran los conductores de vehículos, esas otras personas quedan peligrosamente expuestas”.

El 92% de las muertes viales del mundo ocurre en países de ingreso medio y bajo, que concentran apenas 60% del parque vehicular global. Las colisiones cuestan a la mayoría de los países 3% de su PIB.

La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible exige reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en carretera para 2030 respecto de los niveles de 2021. Solo 10 países lograron ese umbral en la década hasta 2021.