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Insólito episodio en Neuquén: discutió con un motociclista, no puso el freno de mano y chocó a otro auto

El hecho ocurrió en la capital de la provincia cuando dos hombres iniciaron una discusión de tránsito y el vehículo comenzó a moverse solo. Todo quedó registrado por una cámara

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El hecho ocurrió en la capital de la provincia cuando dos hombres iniciaron una discusión de tránsito y el vehículo comenzó a moverse solo. Todo quedó registrado por una cámara

Un insólito episodio se registró en la ciudad de Neuquén en pleno centro cuando una discusión de tránsito entre dos hombres terminó con otro vehículo chocado por no poner el freno de mano. La situación quedó registrada en video y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Según se puede apreciar en el video que circuló, todo se inició entre un automovilista y un joven que manejaba una moto en la intersección Sarmiento y Manuel Láinez, en el centro de la ciudad. De acuerdo a lo que informó LM Neuquén, la discusión se inició por una mala maniobra o una situación de tránsito que inició el intercambio.

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El conductor descendió del vehículo para continuar el cruce de palabras con el motociclista. En ese momento, dejó el auto sin asegurar: sin el freno de mano activado, el rodado comenzó a desplazarse solo hacia atrás durante algunos metros hasta impactar contra otro vehículo que transitaba normalmente por la vía.

Lo que había comenzado como una disputa entre dos personas terminó generando un siniestro vial que no involucró a ninguno de los dos protagonistas originales del conflicto, sino a un tercero que circulaba sin tener relación alguna con la situación.

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Neuquén Pelea tránsito
El hecho ocurrió en una zona céntrica de la ciudad de Neuquén

Pese a que en un primer momento el automovilista había vuelto a subir a su rodado, por alguna razón descendió nuevamente para continuar el altercado. Fue durante esa segunda bajada cuando el coche, sin conductor y sin freno, inició el desplazamiento que derivó en el impacto.

Tras el choque, el conductor no asumió su responsabilidad frente al otro automovilista afectado. Según se desprende de las imágenes difundidas, se limitó a hacer un gesto con la mano a modo de disculpa, volvió a subir a su vehículo y abandonó el lugar sin verificar los daños causados al rodado que nada tenía que ver con la pelea.

Lejos de reconocer el error, el hombre continuó increpando al motociclista y atribuyéndole a él las consecuencias del episodio. Las imágenes muestran la secuencia completa: la discusión, el movimiento del auto sin control y la posterior reacción del conductor antes de retirarse.

Otro incidente de tránsito que terminó con consecuencias graves

Discusión y choque

El episodio en Neuquén no es el único caso reciente en el que una discusión vial derivó en consecuencias que excedieron el conflicto original. El 7 de junio de 2026, un joven de 22 años identificado como V.L. fue atropellado en Mar del Plata luego de ser empujado durante una pelea que se desató tras un incidente entre conductores.

El hecho ocurrió en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo, en el barrio de Playa Grande, durante la madrugada. Las imágenes, que también se viralizaron, muestran a varias personas reunidas en la calzada en el marco de una discusión. En un momento, uno de los participantes empujó a V.L. fuera del grupo; el joven perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y fue embestido de inmediato por un Peugeot 208 blanco que circulaba por Victoria Ocampo. El impacto lo hizo golpear contra el parabrisas del automóvil.

V.L. fue trasladado al Hospital Público de la Comunidad (HPC) con politraumatismos. Según las fuentes consultadas por Infobae, recibió atención médica y fue dado de alta posteriormente.

Tras el atropello, los participantes de la pelea se dispersaron y abandonaron el lugar. La investigación, iniciada de oficio por la Policía Bonaerense, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, bajo la responsabilidad de la fiscal María Constanza Mandagarán. La causa fue caratulada como “Lesiones dolosas”.

Los investigadores prevén tomar declaraciones testimoniales y analizar las imágenes del episodio para identificar al hombre que empujó a la víctima y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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