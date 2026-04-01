Caen los índices de pobreza pero crece la indigencia en la calle: la Ciudad denuncia falta de infraestructura en la Provincia y reclama fondos millonarios

El INDEC registró la pobreza más baja desde 2018 pero la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un aumento de personas en situación de calle

La Ciudad de Buenos Aires y la provincia mantienen un conflicto en torno a la asistencia de personas en situación de calle. En los últimos días, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en su cuenta en X un reclamo directo a Axel Kicillof, gobernador de la provincia. Exige que la administración provincial asuma los costos y la atención de los bonaerenses que actualmente residen temporalmente en los centros de inclusión social de la Ciudad. El ministro de Desarrollo Humano de la ciudad, Gabriel Mraida, detalló en Infobae en Vivo el alcance de esta problemática y el reclamo formal realizado.

El dato más reciente del INDEC, correspondiente al segundo semestre de 2025, informó que la pobreza descendió al 28,2 %, el índice más bajo desde 2018. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires creció la preocupación y visibilidad sobre la cantidad de personas que viven en la calle, muchas de ellas provenientes de la provincia. El gobierno porteño sostiene que, de las 4.000 personas alojadas en paradores, 2.327 serían bonaerenses.

Según la nota oficial enviada por la Ciudad a la provincia, “cada una de estas personas que viene desde la provincia de Buenos Aires le representa a los porteños $1.163.075 por mes. El total asciende a más de $27.000 millones mensuales por este grupo”.

Más de la mitad de las personas alojadas en paradores porteños provienen de la provincia de Buenos Aires, según cifras oficiales Foto NA: MARCELO CAPECEzzzz

La respuesta de la provincia y el marco legal

El tema escaló cuando Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, respondió a Macri en redes sociales: “En la provincia duplicamos los centros de integración social que operan en el área metropolitana y en el interior bonaerense en articulación con municipios y organizaciones de la comunidad”. También señaló que el principal reclamo debía dirigirse al Gobierno nacional y no a la provincia.

El gobierno porteño fundamenta su reclamo en el decreto nacional 373/2025, que indica que cada jurisdicción debe hacerse responsable de las personas en situación de calle. El ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, señaló en Infobae en Vivo: “Hay una ley nacional que indica que cada jurisdicción tiene que hacerse cargo”, y agregó que la provincia de Buenos Aires “debería disponer de un sistema de atención y, además, existe una ley provincial de 2008 todavía más taxativa”.

Mraida remarcó: “No solo tienen que dar alojamiento. Deben tener una línea de teléfono, un censo, y conocer quiénes son las personas. Ninguna de esas condiciones se cumplen en la provincia”.

El operativo de asistencia en la ciudad y la demanda a la provincia

En la Ciudad de Buenos Aires, según Mraida, hay un sistema activo basado en el teléfono 108, que atiende las 24 horas y despliega casi cien móviles para identificar y asistir personas en calle. Además, existen “71 centros donde las personas pueden dormir, bañarse, comer, y recibir asistencia psicológica”. Mraida resaltó: “La provincia no tiene nada de todo eso”.

El gobierno de la Ciudad exige a la provincia la asunción de costos y atención de los bonaerenses en situación de calle en CABA Foto NA: MARCELO CAPECE

El funcionario aportó un caso reciente: “Antes de ayer, una mamá de Rafael Castillo llegó a la ciudad con su hijo para instalarse en una esquina. Respondimos con atención médica inmediata y los llevamos a un parador para familias. Lo ideal para ese chico sería poder seguir con su escolaridad y su vida en la provincia, no recurrir a un refugio porteño”.

Sobre la capacidad de la provincia, el ministro porteño cuestionó la veracidad de la información difundida por la administración bonaerense: “Antes figuraban 13 centros en toda la provincia y hoy, tras la nota formal de la ciudad, aseguran tener 58. Sin embargo, no hay pruebas concretas de esa infraestructura ni respuesta efectiva para personas que lo requieren. Muchas veces, quienes llaman a líneas de la provincia son derivados a la Ciudad de Buenos Aires”.

La estadística de personas en situación de calle

Gabriel Mraida explicó que en la Ciudad de Buenos Aires se realizan dos censos anuales. El último, en noviembre, reflejó que había 1.500 personas en vía pública y casi 4.000 en paradores. Además, señaló que el subsidio habitacional cubre hoy a 12.000 personas dentro del distrito. El funcionario remarcó: “De los 4.000 en paradores, 2.300 son bonaerenses. En los dispositivos diurnos, el 70% de las personas asistidas proviene de la provincia”.

El crecimiento de la demanda es notorio. Mraida informó: “En el último año, la cantidad de personas en situación de calle aumentó un 25%. Casi todo ese aumento fue absorbido por el sistema social de la ciudad, sobre todo por el incremento de personas en paradores”. El fenómeno, añadió, también está vinculado al agravamiento de los problemas sociales y económicos desde 2017, especialmente desde la pandemia y con el impacto de la ley de salud mental, que impide intervenciones compulsivas.

Reclamos y límites del sistema de contención

Respecto a la articulación con la provincia, Mraida afirmó: “No tenemos diálogo directo y regular con Larroque. Hicimos un reclamo formal y respuestas informales a diario, pero no hay solución de fondo si no se prioriza políticamente el tema”.

El sistema social porteño absorbe el impacto de la falta de coordinación y financiamiento interjurisdiccional para personas en situación de calle - Reuters

El ministro subrayó dos propuestas concretas: “Si la provincia no tiene prioridad para ampliar la atención, puede al menos contribuir al financiamiento que hoy absorbe la ciudad. La otra opción es coordinar un trabajo conjunto para que las 2.723 personas identificadas como bonaerenses sean reinsertadas en su comunidad y que los niños puedan regresar a su escolaridad”.

Sobre la estadística general y el cruce con el contexto nacional, Mraida sostuvo: “Siempre que una estadística evidencia una mejora es una buena noticia. Pero la fragilidad social estructural no está reflejada completamente en los indicadores oficiales. El esfuerzo de la clase media y los adultos mayores no aparece. La situación general sigue siendo de mucha fragilidad”.

Finalmente, Mraida aclaró que la función del Ministerio de Desarrollo Humano porteño abarca no solo la asistencia a quienes llegan desde la provincia, sino también la atención individualizada de vecinos de la ciudad en casos de emergencia, como el reciente colapso en un edificio de Parque Patricios.

“Tenemos presencia constante y acompañamiento caso por caso a las familias afectadas, y la empresa constructora cubre la estadía en hoteles”, precisó.

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