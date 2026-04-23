Sociedad

Semana estable en CABA y el AMBA: buen tiempo y sin lluvias hasta el domingo

Siete provincias están bajo alertas por tormentas, lluvias, nevadas y fuertes vientos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El SMN indicó día soleado e ideal para la elaboración de actividades al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el parte oficial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se destaca una semana con temperaturas moderadas y escasa probabilidad de precipitaciones. El organismo prevé jornadas mayormente soleadas y vientos leves, sin grandes cambios hasta mediados de la próxima semana. Además, siete provincias están bajo alertas meteorológicas.

Según el informe del SMN, el jueves se presenta con cielo despejado, temperaturas que oscilarán entre 12°C y 22°C y vientos suaves del sector este, con velocidades de 7 a 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada, condición que se extenderá al viernes 24, cuando se anticipa una máxima de 23°C y mínima de 15°C, con nubosidad variable y sin lluvias previstas para la región.

El sábado se mantendrá la tónica: máxima de 23°C y mínima de 15°C, con cielo parcialmente nublado y vientos ligeros del noreste. El domingo 26, en tanto, se pronostican temperaturas entre 13°C y 20°C, con una leve posibilidad de lloviznas aisladas hacia la noche. El SMN detalla que la probabilidad de precipitaciones aumentará a un margen de 10% y podrían registrarse ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h.

Gráfico del pronóstico del tiempo en CABA para una semana, con íconos de sol y nubes, temperaturas, probabilidad de lluvia, viento y ráfagas
El gráfico muestra el pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el jueves 23 hasta el miércoles 29 de abril de 2026, con predominio de sol y temperaturas moderadas. (SMN)

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones. El parte destaca que la tendencia de tiempo estable y temperaturas agradables favorecerá las actividades al aire libre durante gran parte de la semana, mientras que solo el domingo por la noche podrían registrarse ráfagas intensas y alguna precipitación débil. Entre los datos relevantes, sobresale la ausencia de lluvias hasta el domingo y el descenso térmico posterior, lo cual configura un panorama de estabilidad meteorológica para la región.

En provincia de Buenos Aires, la jornada también estará marcada por la presencia del sol. Mañana, desde el suroeste avanzará un frente de nubes. Mientras que el fin de semana estará inestable, con lluvias en parte de la Costa Atlántica, desde Pinamar hasta Miramar, y tormentas aisladas al norte. El domingo, las lluvias se ampliarán hasta Tres Arroyos, en tanto que al suroeste estará ventoso.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina con áreas en verde y amarillo indicando alertas meteorológicas para el 23 de abril de 2026. Controles de zoom y pestañas de fecha son visibles
Un mapa de Argentina muestra las alertas meteorológicas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para el 23 de abril de 2026, con zonas en verde y amarillo indicando diferentes niveles de riesgo. (SMN)

El SMN indicó que al norte hay alerta amarilla por tormentas, específicamente en Corrientes, norte de Santa Fe, gran parte de Chaco y Formosa. En este sentido, las recomendaciones oficiales son:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por lluvias, la zona afectada comprende el área cordillerana de Chubut y parte de Santa Cruz. Por lo cual se pide mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

A su vez, al noroeste de Santa Cruz también rige una alerta amarilla por nevadas. Por lo cual se solicita:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En tanto, gran parte del territorio de Chubut y Santa Cruz y toda Tierra del Fuego están bajo alerta amarilla por vientos, y en el suroeste chubutense el alerta asciende a naranja. Ante este escenario, las recomendaciones son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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