Más deudas en los hogares: sube el crédito bancario, pero también los atrasos

La deuda de los hogares argentinos superó los $39 billones, con fuerte crecimiento en el crédito bancario y atrasos en los pagos

Las familias argentinas acumulan más de $39 billones en deuda, un dato que expone la magnitud del endeudamiento en el país durante los últimos años. El informe elaborado por Focus Market diferencia entre deuda bancaria y no bancaria, y examina el comportamiento de la mora en los productos financieros a lo largo de 2025 y en el inicio de 2026.

Los datos recopilados muestran que, de los más de $39 billones de deuda, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. El monto promedio por hogar endeudado es de $5.702.809 en el sistema bancario y de $1.149.431 en el segmento no bancario.

El análisis, realizado sobre 2.670 hogares junto con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2025 y estadísticas del Banco Central de la República Argentina, permite observar cambios en el acceso al crédito y el tipo de financiamiento de los hogares.

Cambios en el acceso y tipo de financiamiento

Durante 2023, el 41,3% de los hogares argentinos poseía deuda bancaria, mientras que el 82,6% mantenía alguna deuda no bancaria. El informe de Focus Market muestra una evolución hacia 2025 y 2026: en 2025, el 47,9% tenía deuda bancaria y el 61,6% deuda no bancaria. Ya en 2026, la proporción de hogares con deuda bancaria subió al 55,1% y la de deuda no bancaria bajó al 59%. Esto representa una disminución drástica de la brecha entre ambos tipos de endeudamiento, que pasó de más de 40 puntos porcentuales en 2023 a menos de 4 puntos en 2026.

Las obligaciones básicas explican parte del endeudamiento no bancario, con subas en deuda por expensas, servicios y cuotas educativas en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estadísticas del Banco Central de la República Argentina, el stock de préstamos al sector privado alcanzó el 13,6% del PBI en enero de 2026, duplicando el 5,2% de diciembre de 2023. El volumen de crédito se duplicó en los últimos dos años, con el financiamiento a los hogares como uno de los impulsores principales.

Según precisó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, el principal factor detrás de esta expansión, es la menor absorción de recursos por parte del Estado, lo que liberó capacidad prestable del sistema financiero hacia el sector privado. A esto se sumaron la desaceleración inflacionaria y una mayor previsibilidad económica, que mejoraron la confianza tanto de los hogares como de las entidades financieras.

En ese marco, el corrimiento desde el endeudamiento informal hacia el crédito bancario que muestran los datos de hogares se debe a que el sistema financiero se expande y ofrece condiciones más accesibles, una parte de las familias que antes recurrían a prestamistas informales, financieras o créditos entre particulares ahora encuentran en el banco una alternativa viable.

El incremento se refleja también en los montos: el stock de deuda bancaria aumentó a $32,1 billones, con un promedio de $5.702.809 por hogar endeudado, lo que equivale a 3,46 salarios promedio del sector registrado (RIPTE de enero de 2026). En 2025, el promedio era de $4.660.549, y en 2023 de $377.664, apenas 1,43 salarios. En tres años, la deuda bancaria típica de un hogar pasó de poco más de un salario y medio a más de tres salarios y medio.

La deuda bancaria es de $32.134.705,00 y la no bancaria de $6.739.114,00 para los hogares argentinos endeudados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento de la morosidad y evolución de productos

Al mismo tiempo, la expansión del crédito estuvo acompañada por un crecimiento en la morosidad. El informe revela que el ratio de irregularidad pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, cuadruplicándose en un año. El deterioro afectó a todos los productos, aunque con diferencias significativas.

Asimismo, los préstamos personales mostraron la mayor suba: la tasa de irregularidad aumentó del 3,5% al 13,2%, con más de uno de cada ocho pesos otorgados en situación de mora. Las tarjetas de crédito evidenciaron un aumento del 2% al 11%. Los créditos con garantía hipotecaria se mantuvieron estables cerca del 1%, reflejando un mayor compromiso de pago en presencia de bienes respaldatorios.

La categoría “otros préstamos”, que incluye productos de menor monto y mayor informalidad, experimentó el mayor salto: su ratio de mora escaló del 10,7% al 31,9%, quedando casi un tercio de esa cartera como irregular.

Esta evolución indica que una parte de los hogares que accedió al crédito formal enfrenta dificultades crecientes para sostener sus pagos, en momentos en que los salarios reales aún presentan rezagos y el costo de vida presiona los presupuestos familiares.

La deuda no bancaria incluye préstamos familiares, cuotas educativas, impuestos impagos, expensas y financiamiento en comercios, alcanzando a 6 millones de hogares REUTERS/Francisco Loureiro

Composición y dinámica de la deuda no bancaria

Cabe destacar que la deuda no bancaria abarca distintos escenarios: préstamos de familiares, cuotas escolares impagas, impuestos atrasados, expensas y financiamiento en comercios. Al inicio de 2026, esta categoría incluyó a 6.038.564 hogares (59% del total), con un stock promedio de $1.116.013 por hogar y un total acumulado de $6,7 billones.

Los préstamos personales fuera del sistema bancario representaron el 46,6% del total, con un stock promedio de $2.290.258 por hogar. Le siguieron la deuda por impuestos impagos (20,8%) y la de préstamos entre familiares o amigos (15,9%).

El informe remarca que en 2025, los préstamos entre conocidos explicaban el 35,4% de la deuda no bancaria, mientras que actualmente bajaron a menos del 16%. Esto refleja una caída de casi 20 puntos porcentuales y sugiere que el recurso a la solidaridad cercana disminuyó, o bien quienes antes acudían a esa vía hoy encuentran otras alternativas.

Además, de acuerdo con la consulta, se observa un aumento de la deuda vinculada a obligaciones básicas. El no pago de expensas pasó del 1,4% al 4,9%, las cuotas educativas subieron del 0,7% al 3,1% y los servicios del 2,3% al 5,4%. Estas formas de endeudamiento, relacionadas a dificultades para cubrir gastos corrientes, habían mejorado durante 2023-2025 pero repuntaron en 2026.

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