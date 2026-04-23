Floresta: una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y se incrustó contra una concesionaria

Así terminó la camioneta dentro de la concesionaria de moto en Floresta

El barrio porteño de Floresta fue escenario esta madrugada de un violento accidente, en el que una una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y se incrustó contra una concesionaria. Hay un herido.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió minutos minutos después de las 5 de la mañana en la esquina de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco.

Allí, un hombre de unos 30 años que conducía una camioneta Renault Duster de color blanco, acompañado por su mamá, chocó a un motociclista por la parte delantera izquierda y terminó completamente adentro del local Genamax, una reconocida agencia del barrio que comercializa motos de la marca Honda.

De acuerdo con el relato del conductor de la camioneta, él iba a cruzar el semáforo en verde en Juan B. Justo, una moto que iba por Carrasco pasó en rojo y lo impactó en la parte de adelante.

Una camioneta Renault Duster blanca se incrustó en una concesionaria de motos de Floresta y dejó vidrios rotos y daños materiales

El choque -siempre según la versión del dueño de la Duster- le hizo perder el control de su camioneta e incrustarse contra la concesionaria de motos.

Las imágenes con impactantes y se observa cómo el vehículo de mayor tamaño atravesó la puerta de vidrio del local y terminó completamente adentro, hasta llegar incluso a impactar contra el mostrador. Los daños materiales, según se ve, fue de gran importancia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el motociclista, un joven de 23 años, resultó herido, y fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield.

El accidente ocurrió esta madrugada poco después de las cinco: un motociclista resultó herido

“A llegar, un Renault Duster se había metido en un local de una concesionaria de motos, y a unos metros se encontraba un motociclista tendido en el piso, quien fue trasladado al hospital Vélez Sarsfield, con politraumatismos y sin que su vida corra riesgo”, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.

En cuanto al dueño de la camioneta blanca y su mamá, ambos resultaron ilesos y no debieron recibir atención médica. Agentes de la Comisaría Vecinal 10-A de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME concurrieron al lugar.