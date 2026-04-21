Cuando la sencillez se vuelve extraordinaria: hábitos, rutinas y revoluciones del papa Francisco en su vida en Santa Marta

El Papa Francisco redefinió el papado al priorizar la sencillez, la cercanía y una vida cotidiana coherente con su mensaje

Hay gestos que no se anunciaban, pero terminaron definiendo un pontificado. En la vida cotidiana del Papa Francisco -ese territorio menos visible que las grandes decisiones-, los viajes apostólicos o incluso su encíclica “Laudato si” se jugaba buena parte de su mensaje. Quienes lo conocimos de cerca o lo tratamos en distintos momentos de su vida, sabemos que lo esencial no estaba en los documentos, sino en los detalles: cómo saludaba, qué elegía comer, a quién escuchaba primero, qué decidía no hacer.

Porque si algo caracterizó a Jorge Mario Bergoglio, incluso antes de ser Papa, fue una coherencia casi obstinada entre lo que decía y lo que vivía. En Roma, lejos de la Buenos Aires que lo había formado, eligió no habitar los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico. Prefirió quedarse en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla, donde compartía espacios con otros sacerdotes y visitantes. No era un gesto menor. En un mundo donde el poder tiende a aislar, él eligió la cercanía. Quienes lo conocimos en Buenos Aires recordamos rutinas que prácticamente no cambiaron.

Se levantaba a las 4:45 de la mañana, se vestía y se afeitaba solo porque “es un asunto personal” como le comentaba a su antiguo peluquero Luigi Sasso. Rezaba en silencio, se preparaba su propio mate o su café. Su desayuno consistía en galletas sin sal y un yogur descremado natural. Nunca fue afecto a los lujos, ni siquiera a los pequeños. Su oficina en la curia porteña era austera, casi despojada. Y en Roma, esa sobriedad siguió intacta. Su habitación en Santa Marta no tenía nada que llamara la atención: un escritorio, algunos libros, imágenes religiosas discretas entre los cuales se encontraba una pequeña imagen de san José Dormido, a quien le tenía gran afecto y devoción, un cuadrito de “María que desata los nudos” y poco más.

Una de las habitaciones de Santa Marta, similar a la que usa el Papa. En la propia tiene una cama individual de madera, una silla y un perchero. Hay un baño con ducha y un espejo de madera blanca

Recuerdo —como tantos otros— las historias que circulaban entre quienes trabajaban en el Vaticano: Francisco bajaba a la capilla a rezar antes de que amaneciera, cuando todavía reinaba el silencio. No buscaba ser visto. Era una costumbre que venía de sus años de jesuita. Esa dimensión espiritual, íntima, era el corazón de su día. Después venían las audiencias, las reuniones, los documentos. Pero primero, el silencio. Tenía una capacidad singular para hacer espacio a lo inesperado. No era raro que llamara por teléfono a personas comunes: fieles que le habían escrito, enfermos, familias atravesadas por dificultades. Lo hacía él mismo, sin intermediarios. Del otro lado, la sorpresa era total. “Habla Francisco”, decía, con ese tono porteño que nunca perdió. No era estrategia. Era su manera de entender el ministerio.

También estaban esos gestos mínimos que, con el tiempo, se volvieron símbolos, como por ejemplo, cuando fue a almorzar al comedor que tiene los empleados que trabajan en el Vaticano, tomó su bandeja y se puso en la fila como cualquier otro empleado, o uno de sus primeros gestos cuando fue a pagar personalmente la cuenta del hotel donde se había alojado antes del cónclave, ir a la óptica en Via del Babuino a arreglar los anteojos; cuando decidió seguir usando zapatos negros comunes en lugar de los zapatos rojos, cuando insistía en moverse en autos sencillos. Cada uno de esos actos, visto en su momento, parecía apenas una anécdota. Con el paso de los años, se entendió que formaban parte de una misma lógica: despojar al papado de signos de poder para devolverle su dimensión pastoral.

Francisco fue el primer pontífice en elegir este espacio como hogar oficial. Hasta entonces, los papas residían en el Palacio Apostólico, tradicional símbolo de autoridad y majestuosidad (REUTERS/Alberto Pizzoli/Pool)

Francisco no solía salir de la residencia por períodos prolongados. Además de los viajes apostólicos, le encantaba pasar el tiempo en casa. Si bien para los actos oficiales y demás ceremonias protocolares se continuaba utilizando el palacio apostólico, todo el resto de sus momentos ocurrían en la Domus Santa Marta. En la mesa, prefería lo simple. Comía lo mismo que los demás. No había privilegios. Esa normalidad, en el contexto del Vaticano, tenía una fuerza particular. Porque rompía con una tradición de distancia. Pero su vida cotidiana no era solo una cuestión de hábitos personales. También se reflejaba en cómo organizaba su tiempo. Dedicaba largas horas a recibir personas. No solo líderes o figuras relevantes, sino también gente común. Escuchaba. Y escuchaba de verdad. Quienes tuvimos la oportunidad de hablar con él lo sabemos: no miraba el reloj, no apuraba. Preguntaba, repreguntaba, se detenía en los detalles. Tenía, además, un sentido del humor muy suyo. No era solemne en el trato personal. Podía hacer una broma en medio de una situación formal, reírse de sí mismo, distender. Esa capacidad generaba cercanía inmediata. No era el Papa distante de otras épocas. Era alguien que se dejaba ver humano.

Claro que su pontificado no estuvo exento de tensiones. Gobernar la Iglesia implicó conflictos, resistencias, debates internos fuertes. Pero incluso en ese contexto, mantuvo una línea. No respondía desde la confrontación personal. Prefería sostener su visión con paciencia, avanzar de a poco, sin romper. En sus pocos momentos de descanso, leía. Le interesaba tanto la espiritualidad como la literatura. Seguía, a su manera, el pulso del mundo. No era ajeno a lo que pasaba. Al contrario: estaba atento, aunque sin dejarse absorber por la lógica mediática. También conservó siempre una dimensión afectiva muy marcada. Mantuvo vínculos con personas de su pasado, con amigos, con gente de Buenos Aires. No se desprendió de su historia. La llevaba consigo.

Francisco ha renunciado a todos los componentes rojos del hábito tradicional del Santo Padre: la muceta, los zapatos y la estola pastoral. Prefiere vestir todo de blanco. Es un vestido, sencillo sin demasiados adornos

A un año de su muerte, entendemos que su legado no está solo en sus textos, ni siquiera en sus grandes gestos públicos. Está, sobre todo, en cómo vivió lo cotidiano. En cómo habitó el papado. En cómo logró, en medio de una estructura milenaria, introducir una forma distinta de ejercer la autoridad, Francisco cambió la relación entre la gente y el papado no tanto por lo que dijo, sino por cómo se mostró: cercano, accesible, humano. Hizo que muchos volvieran a mirar a la Iglesia no desde la distancia, sino desde la posibilidad de un vínculo.

Y quizás ahí esté su marca más profunda. En haber demostrado que incluso en los espacios más altos del poder, la sencillez no solo es posible, sino necesaria. Que la autoridad no se sostiene en los símbolos, sino en la coherencia. No se recuerda solo al Papa, se recuerda al hombre y, cómo en sus gestos cotidianos, en su manera de estar, se cifra una parte esencial de lo que le dejó al mundo. Un legado que no necesita ser proclamado, porque sigue hablando en la memoria de quienes, alguna vez, lo vieron simplemente vivir.

Una vez concluida la misa, Francisco desayuna en el comedor, que es del estilo de cualquier desayunador de un hotel económico. Los huéspedes que están alojados en la casa o los invitados se pueden encontrar con el Papa sentado como un comensal más: no tiene una mesa reservada

Porque si algo aprendimos de él es que la verdadera influencia no se impone: se transmite. Y Francisco transmitía, casi sin proponérselo, una forma de estar en el mundo. Lo hacía cuando elegía sentarse a la mesa con otros, cuando detenía su paso para escuchar a alguien que nadie más escuchaba, cuando prefería el silencio antes que la exposición innecesaria. Esos gestos, invisibles para muchos, eran los que construían autoridad. Hubo también momentos que, vistos con el tiempo, adquieren un valor simbólico más profundo. Como aquellas veces en que se detenía especialmente con los enfermos, tomándoles la mano con una calma que parecía suspender el tiempo. O cuando pedía insistentemente que recen por él, invirtiendo el lugar habitual de quien bendice. Ese pedido, repetido casi como una muletilla, era en realidad una clave de su espiritualidad: no se colocaba por encima, sino en medio.

No era ingenuo. Conocía las tensiones, las internas, los intereses que atraviesan cualquier estructura de poder, y también la Iglesia. Pero elegía no habitar ese lugar desde la lógica del enfrentamiento constante. Su estilo era otro: persistente, paciente, a veces desconcertante para quienes esperaban definiciones más tajantes. No porque no las tuviera, sino porque entendía que ciertos procesos no se fuerzan.

Francisco decidió vivir en la “Domus Sancta Marthae” (Casa de Santa Marta) en lugar del lujoso Palacio Pontificio, debido a que es jesuita y su vida está signada por la austeridad (Andreas Solari/AFP)

En su modo de hablar también había una marca cotidiana. Usaba imágenes simples, comprensibles, casi domésticas. Hablaba de “pastores con olor a oveja”, de “Iglesia en salida”, de “hospital de campaña”. No eran solo metáforas eficaces: eran síntesis de una experiencia vivida. No describía desde afuera, sino desde adentro, incluso en los momentos de mayor exposición, Francisco parecía conservar una distancia interior. No se dejaba absorber por el rol. Había en él una libertad que desconcertaba. Como si, aun siendo Papa, siguiera siendo aquel sacerdote formado en la espiritualidad ignaciana, acostumbrado a discernir en lo pequeño, a leer los signos en lo cotidiano.

Tal vez por eso su figura generó adhesiones profundas y también críticas intensas. Porque no dejaba indiferente. Su manera de vivir el papado rompía expectativas, desacomodaba estructuras, obligaba a repensar; hoy, a un año de su muerte, su figura sigue generando preguntas. Pero hay algo que permanece claro: su coherencia. No hubo en él una distancia entre lo que predicaba y lo que hacía. Y en tiempos donde esa distancia suele ser la norma, eso ya es, en sí mismo, un legado.

Un legado que no se agota en su tiempo, ni en su figura, sino que interpela. Porque nos deja una pregunta abierta, incómoda y necesaria: qué hacemos nosotros, en nuestra propia vida cotidiana, con aquello que decimos creer, y quizás ahí, en esa pregunta final, se sintetiza todo. Francisco no buscó dejar un sistema cerrado de respuestas, sino provocar una inquietud. No pretendió que lo imitaran en formas externas, sino que cada uno encontrara, en su propia realidad, un modo más auténtico de vivir. Su legado no es uniforme ni rígido; es dinámico, incómodo, profundamente humano. Por eso sigue vivo en las pequeñas decisiones, en los gestos silenciosos, en cada acto de coherencia que alguien intenta sostener en medio de un mundo que muchas veces empuja en sentido contrario. En el fondo, ahí estaba su verdadera revolución: no en lo extraordinario, sino en la radicalidad de lo simple.