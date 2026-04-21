Dispararon balas de aire comprido desde un departamento e hirieron a dos personas que caminaban por una plaza en Córdoba

La radiografía muestra un proyectil incrustado en la cabeza de una víctima tras el ataque con tiros de aire comprimido en Plaza España de Córdoba, donde se observa la plaza concurrida de noche (El Doce.tv)

Momentos de tensión se vivieron en Plaza España de Córdoba, cuando al menos dos jóvenes resultaron heridos por disparos de aire comprimido mientras transitaban por la zona.

Entre las víctimas se encuentra Milagros, una joven de barrio Comercial, quien relató cómo un proyectil de aire comprimido impactó en su rostro, quedando alojado en su mandíbula.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la madrugada del jueves, la normalidad de la Plaza España se vio abruptamente interrumpida cuando varios transeúntes comenzaron a notar movimientos inusuales y el repentino pánico de quienes recibieron los impactos.

La denuncia de Milagros activó un operativo policial en la zona. Según se informó, los efectivos identificaron que los disparos provenían de un edificio ubicado en Bv. Chacabuco al 1000.

Tras realizar las averiguaciones pertinentes, lograron ubicar y detener a dos jóvenes de 27 años en un departamento del cuarto piso del mencionado inmueble. Los arrestos ocurrieron poco después de la denuncia formal realizada por otro chico, quien también había recibido un disparo, en su caso en la espalda.

Uno de los apresados fue identificado como Franco A., estudiante de arquitectura y residente del departamento desde donde se habrían efectuado los disparos. El segundo implicado es Ramiro M., también de 27 años y estudiante de abogacía, quien se encontraba junto a Franco en el momento del hecho.

La Policía incautó en el lugar un arma de aire comprimido, presuntamente utilizada para realizar los disparos desde las alturas del edificio. Las investigaciones iniciales apuntan a que los proyectiles fueron lanzados deliberadamente hacia personas que se encontraban en la vía pública, incrementando la gravedad de los hechos por la aleatoriedad y el riesgo de lesiones graves.

Milagros relató que, tras recibir el impacto, acudió a su lugar de trabajo para intentar detener la hemorragia provocada por la herida. Más tarde, una radiografía confirmó que el balín seguía alojado en su mandíbula.

La Policía detuvo a dos jóvenes que habrían baleado a las víctimas desde un departamento cercano

Una policía baleó a tres personas en Almagro

A principios de este mes, una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) baleó a tres hombres con su arma reglamentaria, en un confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Almagro, al sospechar que era víctima de algún delito. Luego del tiroteo, la mujer quedó detenida.

Todo ocurrió alrededor de las 08:10 en la zona de la avenida Belgrano y la calle Maza. Según los primeros datos de la investigación, la oficial compartía un viaje en un auto Chevrolet Corsa de una aplicación de viajes, junto a cuatro personas: el conductor, otros dos hombres y una mujer.

La agente, al parecer, había abordado el vehículo en el barrio de Liniers, mientras que los otros pasajeros provenían de la localidad bonaerense de Moreno.

Durante el trayecto, la oficial comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detuviera la marcha. Ante la negativa del conductor y al sospechar que podría estar siendo víctima de un robo, la agente decidió efectuar disparos dentro del vehículo y los hirió a las cuatro personas con las que viajaba.

Los heridos son un hombre de 50 años, quien manejaba el Corsa y que recibió disparos en el pecho y la espalda. Otro es un hombre de 33 años que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido del lado izquierdo del tórax.

De igual manera, en el asiento trasero, un tercer hombre -de 50 años- recibió un tiro en la pierna izquierda, mientras que una mujer de 30 años, que se encontraba en el medio, fue baleada en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. Todos fueron derivados por el SAME a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.