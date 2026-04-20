“Activá las alertas”: un ciclo de charlas para prevenir el juego digital en adolescentes bonaerenses

La experiencia de Nicolás Cayetano aporta una mirada personal sobre la ludopatía y la importancia de abrir espacios de diálogo entre jóvenes (PBA)

La creciente relación entre adolescentes y apuestas online encendió señales de alerta en distintos ámbitos. El avance de la virtualidad y la facilidad de acceso a plataformas de juego plantean la necesidad de una intervención coordinada entre actores estatales, académicos y sociales frente a una problemática que impacta en miles de jóvenes.

En este contexto, se inauguró el ciclo de charlas “Activá las alertas”, cuyo primer encuentro se realizó en el Teatro Argentino de La Plata y reunió a más de 200 estudiantes secundarios.

La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por la Lotería de la Provincia, la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Nexum, orientada a reflexionar sobre el consumo digital, prevenir la ludopatía y combatir las apuestas ilegales.

La propuesta, además, busca brindar herramientas para identificar señales de alerta, comprender los riesgos del juego en línea y fortalecer la prevención en jóvenes, familias y la comunidad educativa.

El avance de las apuestas en línea y la reacción institucional

En el territorio bonaerense, el auge de las plataformas de juego virtual se ha expandido de manera acelerada en los últimos años. Según datos de la Encuesta de Bienestar Digital de la Provincia de Buenos Aires, realizada a más de 90.000 estudiantes secundarios, el 45,5% manifestó preocupación por las apuestas online, y el 40,2% ubicó la pérdida de dinero como el principal temor asociado. La ansiedad también figura como un motivo relevante, mencionada por el 22,5%.

La psicóloga Débora Blanca advierte sobre los riesgos de las apuestas online y destaca la importancia de fortalecer la prevención en adolescentes (PBA)

Al mismo tiempo, el 65% de los adolescentes consideró fundamental brindar ayuda gratuita a quienes no pueden dejar de jugar, y el 37,3% hizo hincapié en la importancia de sancionar a quienes permiten el acceso de menores.

Estos datos revelan una problemática que trasciende el ámbito escolar y requiere respuestas integrales. “Se estima que el 80% del juego online es ilegal. Desde Lotería ya realizamos más de 300 denuncias para poder dar de baja estos sitios y combatir una actividad que no solo evade controles, sino que también expone a los jóvenes a mayores riesgos”, detalló el presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof.

“Es un tema multidimensional. Involucra a la salud mental, la justicia, la educación y al Estado, pero fundamentalmente a la familia. Muchos jóvenes no logran problematizar estas conductas, por eso el rol de la familia es clave para detectar estas situaciones” remarcó el funcionario.

En la apertura del ciclo también estuvieron presentes el intendente de La Plata, Julio Alak, y referentes de la Fundación Nexum, junto a autoridades de diversos municipios y representantes de los tres poderes del Estado. Estos participantes destacaron la gravedad institucional de esta problemática y el valor de sumar especialistas para enfrentarla en conjunto.

El rol de la prevención y la familia en tiempos de virtualidad

La jornada contó con la participación de la psicóloga Débora Blanca, reconocida por su trabajo en prevención de la ludopatía, quien dialogó con los estudiantes sobre los riesgos de la virtualidad y la lógica de las plataformas de apuestas. “El sistema nos quiere hacer creer que podemos ganar dinero fácil. No hay que caer en esa ilusión: lo valioso lleva tiempo y esfuerzo”, expresó la profesional.

Especialistas y estudiantes debaten estrategias para enfrentar los riesgos de las apuestas online (PBA)

“Las tecnologías y las pantallas configuran un nuevo escenario que facilita el acceso al juego virtual. Hay que estar atentos a las señales de alerta para poder intervenir a tiempo”, expresó Pedro Gargoloff, coordinador de la Mesa de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP. Además, resaltó que esta es una tarea que convoca tanto a las instituciones como a las familias.

El cierre estuvo a cargo de Nicolás Cayetano, periodista y autor del libro “No va más”, quien compartió su experiencia personal con la ludopatía.“Empecé a dejar de hacer cosas que me hacían bien por apostar, como mis amigos o el deporte. Hay algo más importante que perdemos además del dinero: el tiempo”, relató. También destacó el valor de los espacios de diálogo.

“Activá las alertas” continuará el 29 de abril con un segundo módulo enfocado en la regulación del juego, las apuestas ilegales y el rol de la Justicia, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNLP. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad educativa, especialistas y referentes institucionales.

Herramientas de prevención y acceso a la asistencia

El ciclo “Activá las alertas” apunta a la prevención y, al mismo tiempo, facilita el acceso a la asistencia profesional. La provincia cuenta con una red de atención al juego compulsivo que abarca los 135 municipios, a través del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, con centros en La Plata, Mar del Plata, Vicente López, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca, Pergamino, Morón, Avellaneda y Necochea. El servicio ofrece atención gratuita y profesional, una línea telefónica (0800-444-4000) y la posibilidad de consultas online.

Además, la Red Provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud extiende la cobertura a toda la provincia, con servicios gratuitos en hospitales, CPA y centros comunitarios. Quienes necesiten orientación pueden comunicarse al 0800-222-5462 o por correo electrónico.