La historia de Arturo, el perro que esperó 25 días en el hospital a su dueño que había muerto

La lealtad de Arturo conmovió a la comunidad de La Calera y movilizó una cadena solidaria

Durante 25 días, un perro esperó a su dueño en la puerta del hospital Arturo Illia, en La Calera, Córdoba. El hombre fue internado y luego de unos días murió. La fidelidad del animal conmovió al personal del centro de salud, que finalmente impulsó su adopción a través de las redes sociales.

Según relataron trabajadores del hospital a El Doce.TV, el perro esperó casi un mes a las afueras del hospital Illia de La Calera, 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, aguardando el regreso de su dueño, quien había sido hospitalizado y falleció poco después. Mientras tanto, cuando comenzó a convivir con el personal del hospital y como no conocían su nombre, fue bautizado como Arturo, por el nombre del centro asistencial.

Tras la atención y el acompañamiento del personal sanitario, el animal fue finalmente adoptado, por lo que comenzó una nueva etapa con una familia cordobesa.

El animal, que había llegado al hospital acompañando a su dueño, permaneció en el lugar donde lo vio por última vez. “Siempre estaba en la puerta de la ambulancia, calculamos que estaba esperando al dueño y el dueño no regresó nunca”, relató un trabajador a El Doce.TV. Los empleados notaban que estaba bien cuidado y se volvió una figura habitual cerca de la sala de urgencias. “Compartía desayunos con el personal, es muy amigable”, agregaron.

Repercusión en el hospital y apoyo del personal

El personal sanitario del hospital Illia impulsó la adopción de Arturo tras semanas de vigilia en la puerta (Gobierno de la provincia de Córdoba)

La permanencia del perro no pasó desapercibida para el equipo sanitario, que buscó distintas alternativas para ayudarle. “Íbamos a hablar a la municipalidad, íbamos a hablar a los bomberos porque andaba acá y no sabíamos qué hacer”, explicó uno de los trabajadores a El Doce.TV. Finalmente, la decisión fue recurrir a las redes sociales. “Dije, yo lo voy a publicar en las redes. Le saqué una foto y la subí. No pensé nunca que iba a tener esta movida”, recordó.

Tras la publicación, comenzaron los intentos de vecinos por encontrarle un hogar. “Él se va de acá del hospital, aparece cerca de los barrios cerrados. De allá empiezan a buscarle dueño también”, detalló una trabajadora. En ese camino, el animal pasó por dos casas distintas antes de avanzar en el proceso de adopción.

Adopción y nueva vida del perro en Córdoba

La adopción se concretó cuando se contactó una mujer de nombre Guadalupe, quien expresó su deseo de brindarle un hogar. “Guada dijo que ella lo quería adoptar”, dijo una de las trabajadoras del hospital y expresó que eso puso muy feliz a quienes lo estaban protegiendo. En la primera noche en su nueva casa, el perro rebautizado como Arthur mostró algunas travesuras propias del período de adaptación: “Anoche sí sabemos que hizo algunos destrozos”, comentaron entre risas. Mencionaron que la cucha nueva y algunos sillones no resistieron, pero todo se entendió dentro del proceso para habituarse.

La campaña en redes sociales permitió que Arturo encontrara una familia dispuesta a cuidarlo tras la pérdida

“La adaptación es tremenda”, señaló otra trabajadora. Actualmente, Arthur comparte su vida con un perro de raza golden retriever de avanzada edad, lo que ayuda a ambos en su bienestar. “Le está sirviendo para levantarle el ánimo”, mencionaron. También destacó su preferencia por dormir en distintos lugares y la buena integración en el nuevo hogar.

Así, después de semanas esperando en la puerta de un hospital y gracias al apoyo de una comunidad sensibilizada, el perro Arthur encontró finalmente una familia y la oportunidad de comenzar de nuevo.