Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Países Bajos fueron recibidos por Donald Trump en la Casa Blanca

El encuentro entre Maxima Zorreguieta y Donald Trump

Máxima Zorreguieta acompañó al rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos en su visita a la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania.

La visita oficial consta de tres días. Los monarcas de Países Bajos arribaron este lunes a Washington DC, donde participaron de una cena de gala e, incluso, pasarán la noche en la Casa Blanca. Luego, continuarán su viaje hacia Miami.

Este gesto fue interpretado como parte del protocolo diplomático, tras la estancia de Trump en el palacio real Huis ten Bosch durante la cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya en junio pasado.

Los reyes de Países Bajos participaron de una cena de gala en la Casa Blanca (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Al arribar a la residencia presidencial de los Estados Unidos, los reyes fueron recibidos por Trump y su esposa Melania. También integró la comitiva el primer ministro neeerlandés, Rob Jetten, quien busca reforzar los “lazos transatránticos” y afianzar la “sólida relación bilateral” entre ambas naciones. De igual forma, no existe en agenda una reunión con Trump.

La visita se da en medio de la guerra en Medio Oriente y las tensiones que existen entre el presidente republicano y los países miembros de la OTAN.

Tras su encuentro protocolar con Trump, la pareja real viajará hacia Miami (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Hace unos meses, la reina había sido noticia pero no por cuestiones diplomáticas; en cambio, sorprendió por su impactante entrenamiento como reservista del Ejército Real de los Países Bajos. El objetivo: convertirse en teniente coronel, según informó el Ministerio de Defensa del país europeo.

El video circuló rápidamente por las redes sociales. “El entrenamiento que Su Majestad está recibiendo incluye todos los componentes militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista, como resistencia física, autodefensa, puntería, lectura de mapas y derecho militar”, indicaron desde el ministerio.

En la publicación gubernamental, se destaca que “los reservistas desempeñan un papel crucial en el apoyo de las fuerzas armadas regulares” y que deben permanecer disponibles para el servicio militar y activos en todas las ramas del sector de defensa.

La formación que recibe la reina abarca aspectos prácticos y teóricos: desde resistencia física hasta lectura de mapas y derecho militar, según informaron las autoridades neerlandesas. El programa también incluye autodefensa y puntería, preparando a la monarca para cumplir con las exigencias del cuerpo de reservistas de su país.

Los reservistas, según la publicación oficial, son “cruciales en el apoyo de las fuerzas armadas regulares” y deben estar disponibles para el servicio en cualquier rama de la defensa. La participación activa en el sistema de reservistas fortalece la integración entre la monarquía y el aparato militar nacional.

El hecho de que la reina haya esperado hasta casi el límite de edad para iniciar su formación subraya el carácter excepcional del proceso. Solo tras completar el riguroso entrenamiento, la monarca obtendrá el rango de teniente coronel, consolidando así su vínculo formal con las fuerzas armadas neerlandesas.

El vínculo de la Familia Real neerlandesa con el ejército tiene antecedentes sólidos. Guillermo de Orange fue comandante del Ejército, y los monarcas posteriores ejercieron la autoridad suprema sobre las fuerzas armadas. En tiempos recientes, el rey Guillermo Alejandro finalizó su servicio militar en la Marina Real de los Países Bajos.

Por su parte, la princesa Amalia siguió la tradición familiar: actualmente ostenta el rango de cabo y participa en el programa de la Escuela de Defensa.