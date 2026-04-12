Sociedad

Villa Devoto celebró su primera Feria del Libro en una jornada que marcó un hito para la cultura local

El evento se realizó este sábado en la peatonal Fernández de Enciso y ofreció mesas de libros, actividades culturales y charlas con invitados especiales, lo que permitió fortalecer la relación entre creadores independientes y público local

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Primera Feria del Libro de Villa Devoto
La Primera Feria del Libro de Villa Devoto reunió a cientos de vecinos y más de veinte puestos de autores independientes

El barrio de Villa Devoto celebró este sábado su primera feria del libro, una iniciativa que reunió a más de veinte mesas repletas de ejemplares y autores independientes en la peatonal Fernández de Enciso y ofreció mesas de libros, actividades culturales y charlas con invitados especiales, lo que permitió fortalecer la relación entre creadores independientes y público local. Desde las 11 de la mañana y hasta las 19, el evento convocó a cientos de vecinos en una jornada que marcó un hito para la cultura local. La organización contó con el apoyo de la Comuna 11 y se destacó por la presencia de escritores, editoriales y librerías independientes, en un contexto atravesado por la caída de ventas y el cierre de comercios del sector.

El evento, considerado como una muestra del potencial y la resiliencia del ámbito literario porteño, permitió a autores independientes exponer y comercializar sus obras en un espacio abierto y plural. Los organizadores resaltaron que estas ferias representan la única vía de difusión para numerosos escritores y escritoras que carecen de acceso a los canales tradicionales de publicación.

Primera Feria del Libro de Villa Devoto
La feria del libro en Villa Devoto mostró el potencial y la resiliencia del ámbito literario porteño pese a la caída de ventas y cierre de librerías
Primera Feria del Libro de Villa Devoto
Librerías como Nuestro Arcón participaron en la feria y visibilizaron la crisis del mercado editorial argentino frente al cierre de locales tradicionales

Entre los participantes se encontraban libreros como los responsables de Nuestro Arcón, quienes atraviesan el cierre de su local debido a la baja en las ventas registrada durante el último año. La feria, coordinada por Diego Peralta Bahl, también sumó la participación de otras librerías independientes, lo que reforzó su perfil comunitario y de resistencia frente a las dificultades del mercado editorial.

Primera Feria del Libro de Villa Devoto
Autores independientes destacaron que estas ferias representan la única vía de difusión fuera de los canales tradicionales de publicación

Una de las propuestas más valoradas por los asistentes fue Café con Escritores, una serie de encuentros en bares cercanos donde autores y lectores pudieron conversar de manera directa. La actividad, que se organizó con antelación, incluyó a figuras como Nico Artusi en OssKafe, Debet Viana y Matías de Rioja en Stylo (Café Notable), además de otras veinte reuniones en dieciocho bares de la zona. Esta dinámica favoreció el contacto personal y ofreció un espacio alternativo para el intercambio de ideas literarias.

En el escenario principal de la feria, la programación incluyó charlas con invitados especiales como los Periodistas Viajeros y Letras Magnéticas, además de escritores como Mariano Israelit, Dolores Yomha, Enzo Maqueira, Gonzalo Unamuno, Gaby Reich, Leandro Murciego, Nico Artusi y Daniel Mecca. Durante la tarde, la música en vivo sumó atractivo con la intervención de Tomás Calvano, quien interpretó tango en la Peatonal Fernández de Enciso, y el Dúo Rusca Borzoni.

Primer Feria del Libro de Villa Devoto. Gracias!
Autores independientes destacaron que estas ferias representan la única vía de difusión fuera de los canales tradicionales de publicación

La propuesta infantil se articuló en la Casona de los Títeres, con talleres y espectáculos para niños durante toda la tarde. El carácter festivo de la jornada se vinculó con la proximidad del 137° aniversario del barrio, que se conmemorará el próximo lunes. En ese marco, subió al escenario el profesor César, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, quien ofreció una intervención sobre la historia local. El Coro de Cámara de Devoto, dirigido por Joaquín Ayán, y el poeta Guido Messina completaron el cierre de la jornada.

Primera Feria del Libro de Villa Devoto
El escritor Mariano Israelit presentó su libro sobre Diego Maradona "El amigo de Dios"

El balance de la Primera Feria del Libro de Villa Devoto fue considerado positivo por organizadores y participantes, quienes destacaron la alta concurrencia y el rol de estos espacios para fortalecer la producción cultural independiente en Buenos Aires.

Primera Feria del Libro de Villa Devoto
La programación incluyó también talleres infantiles en la Casona de los Títeres para todos los públicos.

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