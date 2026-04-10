Sociedad

Caravanas, misas y el concierto de un cura DJ: las actividades en honor al papa Francisco a un año de su fallecimiento

Jorge Bergoglio murió el 21 de abril de 2025. Desde el 11 de abril habrá varios homenajes en su memoria en la ciudad donde desarrolló el grueso de su apostolado y también en el interior. A las 13 de este sábado empieza una caravana por el barrio de Flores convocada por los curas de villas y barrios populares

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Monumento metálico del Papa Francisco sonriendo y saludando, sobre una base amarilla con el texto "PAPA FRANCISCO". Personas y estatuas religiosas alrededor
Un monumento al Papa Francisco, mostrando una silueta sonriente y con el mensaje 'Abrazar la vida como viene', fue inaugurado en un espacio público con la presencia de fieles.

El próximo 21 de abril se cumple un año del fallecimiento del papa Francisco, a los 88 años. Había cumplido 12 años de pontificado.

Con motivo de este aniversario, a lo largo del mes de abril, la Iglesia argentina —desde distintas agrupaciones e instituciones— puso en marcha varias iniciativas en torno a “la memoria agradecida por la vida entregada al mundo del Papa Francisco.”

Este sábado 11 de abril habrá una caravana por el barrio de Flores y el domingo 12 comienza una Peregrinación en Santiago del Estero-Catamarca. Recordemos que una de últimas decisiones del papa Francisco fue designar a la arquidiócesis de Santiago del Estero Sede Primada de la Argentina.

Flores: los caminos de Francisco

La Familia Grande Hogar de Cristo (FGHC) y el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de CABA y GBA convocan a esta Caravana Papa Francisco por su barrio natal, Flores, que culminará en la Cancha de la parroquia María Madre del Pueblo donde las comunidades renovarán el “Pacto de amor a Francisco”.

La salida es a las 13 horas desde San José de Flores después de la misa que va a presidir el obispo Pedro Cannavó y de un almuerzo compartido. “Vamos a pasar por los lugares donde Francisco vivió su infancia, por el club de sus amores y cerramos haciendo el ‘Pacto de amor por Francisco’ en María Madre del Pueblo y con la música de los Manseros Santiagueños. Inviten a todos, todos son bienvenidos”, describió el padre Lorenzo “Toto” De Vedia, párroco de Virgen de Caacupé, Villa 21-24, Barracas.

Monumento metálico del Papa Francisco sonriendo y saludando, sobre una base amarilla con el texto "PAPA FRANCISCO". Personas y estatuas religiosas alrededor
Un monumento al Papa Francisco, mostrando una silueta sonriente y con el mensaje 'Abrazar la vida como viene', fue inaugurado en un espacio público con la presencia de fieles.

El itinerario:

Sábado 11 de abril

11 h - Misa en Basílica San José de Flores – Rivadavia 6950

13 h - Salida Procesión

Lugares que se van a visitar:

Varela 268 (Casa donde nació Francisco)

Varela 358 (Escuela Primaria N°8)

Directorio 2208 (Casa Comunitaria San José)

Membrillar 531 (Casa de la Infancia)

Varela 1301 (Hospital Piñero)

Varela 1700 (Cementerio de Flores)

Castañares 2256 (Centro Barrial San Francisco y Santa Clara)

Av Perito Moreno y Bonorino (Club atlético San Lorenzo)

Cancha Madre del Pueblo - Manzana 3 - Casa 1

Las calles que se recorrerán son: Avda. Rivadavia 6950 – Varela – Directorio – Bonorino – Bilbao – Membrillar – Recuero – Varela – Castañares – Bonorino – Avda. Perito Moreno

La Sede Primada de la Argentina camina hacia la Virgen del Valle

De Santiago del Estero a CatamarcaÑ las comunidades del Hogar de Cristo Madre del Puente Carretero de La Banda, provincia de Santiago del Estero, peregrinarán durante una semana — desde el domingo 12 hasta el 19 de abril— hasta los pies de la Virgen del Valle de Catamarca, en el día de su coronación.

Santiago del Estero - Hogar de Cristo - Padre Pepe
Misa con los jóvenes del Hogar de Cristo en Santiago del Estero (foto de archivo)

Ciento veinte jóvenes en recuperación de sus adicciones caminarán acompañados por el padre José María “Pepe” Di Paola, presidente de la Federación de la Familia Grande Hogar de Cristo, junto a varios adultos responsables del Hogar, y llevarán sus banderas, imágenes de Francisco y su propio escudo. Esta peregrinación testimonia el eterno agradecimiento de los Hogares hacia Francisco, quien los acompañó y alentó desde aquel Jueves Santo del año 2008 cuando se inauguró el primer Hogar, en la Villa 21-24, en las periferias de la capital argentina.

“Y le agradecemos mucho a Francisco que el 21 de abril del 2025, día de su Pascua, nosotros en La Banda abrimos por primera vez las puertas de nuestra granja, para nuestras pibas y pibes en camino de recuperación”, dijo el padre Pepe.

Homenaje en Plaza de Mayo

El sábado 18 de abril, en la Plaza de Mayo, electrónica y fe en un show único. Se trata de la presentación del “Cura DJ”. El sacerdote portugués Guilherme Peixoto dará un espectáculo gratuito. Conocido por mezclar beats de música electrónica con mensajes espirituales, el “Cura DJ” homenajeará al Papa Francisco en un evento que seguramente será masivo.

Guilherme-Peixoto,-el-cura-DJ portada
“Cura DJ”: el sacerdote portugués Guilherme Peixoto (@padre.guilherme)

Resumen de la agenda

Sábado 11 de abril – Caravana Los caminos de Francisco en Barrio de Flores -- CABA

Domingo 12 de abril - Peregrinación a la Virgen del Valle (Santiago del Estero - Catamarca)

Sábado 18 de Abril -- Homenaje a Francisco - Plaza de Mayo – DJ P. Guilherme Peixoto

Martes 21 de Abril -- Misa en Basílica de Luján por Francisco

Sábado 25 de Abril -- Misa de la Comisión Ejecutiva – La Matanza, “Ciudad Papa Francisco”

Durante el mes de Abril, habrá encuentros similares en distintos puntos del país en recuerdo agradecido por la vida del Papa Francisco.

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