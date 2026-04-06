Ante la falta de atención médica, enfermeras enseñan RCP y primeros auxilios en Sierra de la Ventana

Guardianes de la Salud Rural capacita a vecinos de Sierra de la Ventana en RCP y primeros auxilios ante la falta de médicos de guardia

En Sierra de la Ventana, Buenos Aires, la falta de médicos de guardia las 24 horas generó un proyecto comunitario liderado por enfermeras. Guardianes de la Salud Rural es una iniciativa que capacita a la población en primeros auxilios para responder ante emergencias sanitarias. El objetivo es asistir a personas durante situaciones críticas hasta que puedan recibir atención médica. La propuesta nació luego de reiterados casos en pueblos donde no hay médico disponible en horarios nocturnos o fines de semana y donde recorrer grandes distancias es la única vía para acceder a un centro hospitalario.

El proyecto fue creado por Agustina Cleary y Ayelén, profesionales de la salud local. Cleary explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía: “En muchos parajes viven cuarenta o cincuenta familias que no cuentan con ningún sistema de asistencia, y se encuentran alejados de centros sanitarios”. La enfermera remarcó que estas situaciones se replican en diferentes puntos del interior bonaerense y el país.

La iniciativa es completamente autogestiva. Las capacitaciones se sostienen gracias a la colaboración mensual de una comunidad de suscriptores. También cuentan con un canal de YouTube donde documentan las capacitaciones y el trabajo en las comunidades alejadas. El financiamiento logrado permite a Cleary y su equipo viajar a las localidades donde son requeridas.

Cómo funcionan las capacitaciones y quiénes pueden participar

Las capacitaciones de Guardianes de la Salud Rural están abiertas a toda la población y son gratuitas para los asistentes. “Solo generamos un presupuesto por los gastos para llegar al lugar. Una vez reunido ese monto, viajamos y llevamos adelante la capacitación”, detalló Cleary.

Las capacitaciones gratuitas y abiertas a todo público permiten actuar en emergencias hasta la llegada de atención médica profesional (Foto: Noticias Radio Reflejos)

El programa abarca técnicas de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo de vía aérea y control de signos vitales. La enfermera subrayó: “Son técnicas sencillas y poco invasivas que puede aprender cualquier persona, y que, con practicarlas de forma correcta, marcan una diferencia significativa en una emergencia”. La transmisión se orienta al público general, sin tecnicismos ni prácticas que requieran matrícula habilitada.

Registra una amplia participación en escuelas rurales, agrupaciones sociales y comunidades con acceso médico limitado. Los organizadores advierten que muchas veces la única atención disponible en la primera hora de crisis proviene de familiares o vecinos. Cleary afirmó: “Capacitar a esa población para asistir esa primera urgencia puede modificar la evolución de una emergencia”.

El contexto rural y la importancia de la capacitación

La situación de falta de presencia médica permanente es común en gran parte del interior bonaerense y de otras provincias del país. “El 77% de los paros cardiorrespiratorios suceden fuera del hospital”, recalcó Cleary. Por eso, mencionó, el proyecto tiene impacto en zonas muy apartadas, como el Impenetrable chaqueño o escuelas rurales de la Cordillera.

Las capacitaciones incluyen el uso correcto de elementos como los maniquíes de RCP, para que los conocimientos sean aplicables de inmediato. Actualmente, el grupo está recolectando fondos para adquirir nuevos materiales y así ampliar su alcance.

Cleary explicó: “Trabajamos para que cualquier persona, especialmente quienes están a cargo de niños, puedan actuar en situaciones frecuentes de riesgo, como el atragantamiento con alimentos u objetos”. En cuanto al alcance legal de estas maniobras, la enfermera detalló: “No hay ninguna complicación legal por asistir a alguien en la primera instancia. Hacerlo bien puede marcar la diferencia en la sobrevida”.

Guardianes de la Salud Rural utiliza canales de YouTube e Instagram para difundir capacitaciones y sumar apoyo de comunidades alejadas (Freepik)

Dificultades, desafíos y el rol comunitario

El proyecto enfrenta desafíos logísticos y económicos. Ninguna capacitación recibe subvención estatal o privada, y los gastos se cubren mediante colectas entre miembros de la comunidad y suscriptores. Cleary destacó: “Nuestro proyecto es completamente objetivo; sostenemos un compromiso comunitario y buscamos hacer las cosas de manera honesta”.

Además del trabajo presencial, la visibilidad en redes creció de manera significativa. Un video educativo sobre pastilleros sumó decenas de miles de seguidores al canal y permitió que más comunidades, docentes y familias se informen y participen de las jornadas. La respuesta permanente del público sostiene la continuidad y permite proyectar nuevas campañas en parajes más aislados.

Uno de los ejes principales consiste en la formación temprana de jóvenes. “Llevamos técnicas de primeros auxilios a escuelas. Es fundamental que los chicos que regresan o permanecen en el ámbito rural tengan estos conocimientos”, aseguró Cleary.

Las comunidades interesadas en recibir capacitaciones pueden contactar a las enfermeras a través de Instagram, en la cuenta @somossinergia, o en el canal de YouTube “Somos Sinergia”. Cleary agregó: “Mirar el contenido es una forma gratuita de colaborar. Compartimos información sobre salud, huerta y mostrarnos cómo nos preparamos para cada viaje”.

La enfermera subrayó la importancia de que la sociedad civil se involucre para reducir los riesgos ante la ausencia o demora de los servicios médicos. Concluyó: “Si todos en algún punto nos consideráramos parte de la solución, los problemas a nivel comunitario serían menores”.

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